Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет - 12.07.2023 Украина.ру
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Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет - 12.07.2023 Украина.ру
Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
На полях саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос поставок Украине ракет большой дальности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
2023-07-12T17:10
2023-07-12T17:10
новости
зарубежье
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
поставки
нато
саммит
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Президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским переспективу поставок Киеву ракет большой дальности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.В первый день саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет поставлять Украине ракеты большой дальности "Скальп" для поддержки контрнаступления ВСУ.Ранее ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow начала поставлять Великобритания.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230712/1047967562.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, зарубежье, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, поставки, нато, саммит
Новости, Зарубежье, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, поставки, НАТО, саммит

Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет

17:10 12.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Байден
Зеленский Байден
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
На полях саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос поставок Украине ракет большой дальности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
Президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским переспективу поставок Киеву ракет большой дальности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.
"Что касается ракет большой дальности, президент Байден продолжит сегодня обсуждать данный вопрос с президентом Зеленским. Он заявлял, что изучает данный вопрос, и он продолжает делать это", - заявил Салливан.
В первый день саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет поставлять Украине ракеты большой дальности "Скальп" для поддержки контрнаступления ВСУ.
Ранее ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow начала поставлять Великобритания.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов.
Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.
Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
13:41
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НовостиЗарубежьеСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийпоставкиНАТОсаммит
 
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Заголовок открываемого материала
17:17Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
17:11Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
16:54Кирилл Фролов: кто он
16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
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