https://ukraina.ru/20230712/1047972314.html

Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео

Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео - 12.07.2023 Украина.ру

Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео

Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт... Украина.ру, 12.07.2023

2023-07-12T16:30

2023-07-12T16:30

2023-07-12T16:30

дмитрий евстафьев

международный канский видео фестиваль

россия (рф)

украина

сво

нато

турция

эрдоган

предательство

швеция

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Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт объяснил, почему Эрдоган отвернулся от России: 0:40 – саммит НАТО в Вильнюсе: большие ожидания Украины превратились в ничто; 6:50 – что будет делать Украина после того, как её отказались принимать в НАТО; 15:28 – Вступление НАТО в конфликт? Какие подарки готовит запад Украине в 2023 году;22:01 – конец эпохи глобализма: главные итоги конфликта Запада и России; 22:46 – Швеция в НАТО за сожжение Корана? Почему Эрдоган продался за пустые обещания;

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий евстафьев, международный канский видео фестиваль, россия (рф), украина, сво, нато, турция, эрдоган, предательство, швеция, глобализм, запад, видео