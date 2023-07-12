Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047972314.html
Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео - 12.07.2023 Украина.ру
Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт... Украина.ру, 12.07.2023
2023-07-12T16:30
2023-07-12T16:30
дмитрий евстафьев
международный канский видео фестиваль
россия (рф)
украина
сво
нато
турция
эрдоган
предательство
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047972024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_065a8c3c66cbbf3d01ced95663a8404c.jpg
Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт объяснил, почему Эрдоган отвернулся от России: 0:40 – саммит НАТО в Вильнюсе: большие ожидания Украины превратились в ничто; 6:50 – что будет делать Украина после того, как её отказались принимать в НАТО; 15:28 – Вступление НАТО в конфликт? Какие подарки готовит запад Украине в 2023 году;22:01 – конец эпохи глобализма: главные итоги конфликта Запада и России; 22:46 – Швеция в НАТО за сожжение Корана? Почему Эрдоган продался за пустые обещания;
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047972024_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_323a5072dc19efa80e9350c796eb1e02.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий евстафьев, международный канский видео фестиваль, россия (рф), украина, сво, нато, турция, эрдоган, предательство, швеция, глобализм, запад, видео
Дмитрий Евстафьев, Международный Канский Видео Фестиваль, Россия (РФ), Украина, СВО, НАТО, Турция, Эрдоган, предательство, Швеция, глобализм, Запад

Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео

16:30 12.07.2023
 
Читать в
Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт объяснил, почему Эрдоган отвернулся от России:
0:40 – саммит НАТО в Вильнюсе: большие ожидания Украины превратились в ничто;
6:50 – что будет делать Украина после того, как её отказались принимать в НАТО;
15:28 – Вступление НАТО в конфликт? Какие подарки готовит запад Украине в 2023 году;
22:01 – конец эпохи глобализма: главные итоги конфликта Запада и России;
22:46 – Швеция в НАТО за сожжение Корана? Почему Эрдоган продался за пустые обещания;
 
Дмитрий ЕвстафьевМеждународный Канский Видео ФестивальРоссия (РФ)УкраинаСВОНАТОТурцияЭрдоганпредательствоШвецияглобализмЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
17:11Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
16:54Кирилл Фролов: кто он
16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
16:24"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"
16:22Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
16:08Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
15:55Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни
15:41Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
15:13Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
15:11Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
15:09Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
14:53Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
14:36"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
Лента новостейМолния