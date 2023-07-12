https://ukraina.ru/20230712/1047972314.html
Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео - 12.07.2023 Украина.ру
Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт... Украина.ру, 12.07.2023
2023-07-12T16:30
2023-07-12T16:30
2023-07-12T16:30
дмитрий евстафьев
международный канский видео фестиваль
россия (рф)
украина
сво
нато
турция
эрдоган
предательство
швеция
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Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт объяснил, почему Эрдоган отвернулся от России: 0:40 – саммит НАТО в Вильнюсе: большие ожидания Украины превратились в ничто; 6:50 – что будет делать Украина после того, как её отказались принимать в НАТО; 15:28 – Вступление НАТО в конфликт? Какие подарки готовит запад Украине в 2023 году;22:01 – конец эпохи глобализма: главные итоги конфликта Запада и России; 22:46 – Швеция в НАТО за сожжение Корана? Почему Эрдоган продался за пустые обещания;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий евстафьев, международный канский видео фестиваль, россия (рф), украина, сво, нато, турция, эрдоган, предательство, швеция, глобализм, запад, видео
Дмитрий Евстафьев, Международный Канский Видео Фестиваль, Россия (РФ), Украина, СВО, НАТО, Турция, Эрдоган, предательство, Швеция, глобализм, Запад
Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал о том, почему надежды Украины на саммит НАТО в Вильнюсе не оправдались и что Киев будет делать дальше. Также эксперт объяснил, почему Эрдоган отвернулся от России:
0:40 – саммит НАТО в Вильнюсе: большие ожидания Украины превратились в ничто;
6:50 – что будет делать Украина после того, как её отказались принимать в НАТО;
15:28 – Вступление НАТО в конфликт? Какие подарки готовит запад Украине в 2023 году;
22:01 – конец эпохи глобализма: главные итоги конфликта Запада и России;
22:46 – Швеция в НАТО за сожжение Корана? Почему Эрдоган продался за пустые обещания;