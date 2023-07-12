Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан - 12.07.2023 Украина.ру
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Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан - 12.07.2023 Украина.ру
Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
Вступление Украины в НАТО сегодня означало бы войну США с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN
2023-07-12T16:22
2023-07-12T16:22
новости
украина
зарубежье
сша
нато
джейк салливан
владимир зеленский
россия (рф)
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Принятие Украины в НАТО означало бы, что Североатлантический альянс и США будут в состоянии войны с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В первый день саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству.Президент Украины Владимир Зеленский возмутился столь "неуважительным к Украине" отношением союзников. Вместо приглашения Украины в Альянс, они придумывают какие-то условия.
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новости, украина, зарубежье, сша, нато, джейк салливан, владимир зеленский, россия (рф)
Новости, Украина, Зарубежье, США, НАТО, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Россия (РФ)

Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан

16:22 12.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Вступление Украины в НАТО сегодня означало бы войну США с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN
Принятие Украины в НАТО означало бы, что Североатлантический альянс и США будут в состоянии войны с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Почему НАТО, в том числе США, каждый из 31 члена не были готовы принять Украину на этом саммите в НАТО? Причина на самом деле довольна ясна. Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня", - сказал Салливан.

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству.
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился столь "неуважительным к Украине" отношением союзников. Вместо приглашения Украины в Альянс, они придумывают какие-то условия.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
04:13
Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУИтоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия.
 
НовостиУкраинаЗарубежьеСШАНАТОДжейк СалливанВладимир ЗеленскийРоссия (РФ)
 
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