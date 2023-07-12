https://ukraina.ru/20230712/1047971625.html

Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан

Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан - 12.07.2023 Украина.ру

Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан

Вступление Украины в НАТО сегодня означало бы войну США с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN

2023-07-12T16:22

2023-07-12T16:22

2023-07-12T16:22

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Принятие Украины в НАТО означало бы, что Североатлантический альянс и США будут в состоянии войны с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В первый день саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству.Президент Украины Владимир Зеленский возмутился столь "неуважительным к Украине" отношением союзников. Вместо приглашения Украины в Альянс, они придумывают какие-то условия.

https://ukraina.ru/20230712/1047956256.html

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новости, украина, зарубежье, сша, нато, джейк салливан, владимир зеленский, россия (рф)