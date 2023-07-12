Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта - 12.07.2023 Украина.ру
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Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта - 12.07.2023 Украина.ру
Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
Лидеры НАТО не предоставили точную формулу вступления для Украины из-за динамичного конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CNN
2023-07-12T16:08
2023-07-12T16:08
новости
украина
нато
джейк салливан
владимир зеленский
вильнюс
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В НАТО не смогли предоставить Украине точную формулу для вступления в Альянс, так как конфликт на Украине "динамичен", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В первый день саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству.Президент Украины Владимир Зеленский возмутился столь "неуважительным к Украине" отношением союзников. Вместо приглашения Украины в Альянс, они придумывают какие-то условия.
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новости, украина, нато, джейк салливан, владимир зеленский, вильнюс
Новости, Украина, НАТО, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Вильнюс

Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта

16:08 12.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Лидеры НАТО не предоставили точную формулу вступления для Украины из-за динамичного конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CNN
В НАТО не смогли предоставить Украине точную формулу для вступления в Альянс, так как конфликт на Украине "динамичен", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я хорошо понимаю желание Украины быть в НАТО как можно скорее, это абсолютно их право... мы не предоставили механическую формулу, потому что конфликт динамичен, ситуация динамична, НАТО нужно иметь возможность сохранять гибкость", - заявил Салливан.
В первый день саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству.
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился столь "неуважительным к Украине" отношением союзников. Вместо приглашения Украины в Альянс, они придумывают какие-то условия.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
09:34
Саммит НАТО: победители и проигравшиеСаммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги
 
НовостиУкраинаНАТОДжейк СалливанВладимир ЗеленскийВильнюс
 
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16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
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16:22Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
16:08Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
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