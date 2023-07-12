Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
Лидеры НАТО не предоставили точную формулу вступления для Украины из-за динамичного конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CNN
В НАТО не смогли предоставить Украине точную формулу для вступления в Альянс, так как конфликт на Украине "динамичен", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я хорошо понимаю желание Украины быть в НАТО как можно скорее, это абсолютно их право... мы не предоставили механическую формулу, потому что конфликт динамичен, ситуация динамична, НАТО нужно иметь возможность сохранять гибкость", - заявил Салливан.
В первый день саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству.
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился столь "неуважительным к Украине" отношением союзников. Вместо приглашения Украины в Альянс, они придумывают какие-то условия.