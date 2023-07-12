https://ukraina.ru/20230712/1047971363.html

Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта

Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта - 12.07.2023 Украина.ру

Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта

Лидеры НАТО не предоставили точную формулу вступления для Украины из-за динамичного конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CNN

2023-07-12T16:08

2023-07-12T16:08

2023-07-12T16:08

новости

украина

нато

джейк салливан

владимир зеленский

вильнюс

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В НАТО не смогли предоставить Украине точную формулу для вступления в Альянс, так как конфликт на Украине "динамичен", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В первый день саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству.Президент Украины Владимир Зеленский возмутился столь "неуважительным к Украине" отношением союзников. Вместо приглашения Украины в Альянс, они придумывают какие-то условия.

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

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новости, украина, нато, джейк салливан, владимир зеленский, вильнюс