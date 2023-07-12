https://ukraina.ru/20230712/1047970944.html

Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни

Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни - 12.07.2023 Украина.ру

Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни

В день 80-й годовщины начала массового убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни Сейм Польши принял резолюцию, в которой потребовал от Украины признания вины за геноцид поляков

2023-07-12T15:55

2023-07-12T15:55

2023-07-12T15:55

эксклюзив

польша

украина

волынская резня

западная украина

владимир зеленский

алексей порошенко

матеуш моравецкий

пис

ярослав качиньский

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Одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины остаётся трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН*-УПА* при поддержке местного украинского населения совершили акции массового убийства мирных поляков.В Польше эти события получили название "Волынской резни", жертвами которой стали более 100 тысяч людей, в основном крестьян.Датой начала "Волынской резни" считается "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА* провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом "Смерть ляхам!"22 июля 2016 года Сейм Польши года признал 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН*, УПА*, дивизии "СС Галичина" и других украинских формирований во время Второй мировой войны).Президент Украины Пётр Порошенко заявил в тот день, что сожалеет о таком решении польских депутатов.Хотя Порошенко призвал "вернуться к заповеди Папы Римского Иоанна Павла II – прощаем и просим прощения", однако просьба о прощении с его стороны так и не прозвучала.Кроме того, неоднократные обещания президентов Украины (и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского) разрешить польским специалистам эксгумации жертв "Волынской резни" так и не были выполнены.С приближением 80-й годовщины "кровавого воскресенья" ситуация в Польше была неоднозначной.С одной стороны, националистические силы, в первую очередь представленная в Сейме (парламенте) партия "Конфедерация", требовали масштабных государственных мероприятий по почтению памяти погибших соплеменников.Также шла речь о том, что позиция официальной Варшавы по отношению к Киеву в вопросе "Волынской резни" должна стать более жёсткой.При этом польские власти никаких официальных претензий не выражали.Более того, когда в мае официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил в интервью порталу Onet.pl, что Владимир Зеленский должен попросить прощения за "Волынскую резню", а Украина – взять на себя ответственность за это преступление, дипломат был отправлен в бессрочный отпуск.Кроме того, в провластных СМИ появились публикации с занижением числа польских жертв (50-60 тысяч вместо более чем 100 тысяч), и утверждениями, что в ходе польско-украинского вооружённого конфликта в 1940-х погибло более 20 тысяч мирных украинцев.Правда, на минувшей неделе Варшава попыталась исправить ситуацию. В пятницу, 7 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв "Волынской резни" на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.Моравецкий установил в поле деревянный крест из двух веток деревьев, и помолился перед ним.А через два дня президент Польши Анджей Дуда прибыл в Луцк, где вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским присутствовал в кафедральном костёле святых Петра и Павла на службе по "чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии" (официальная формулировка украинской стороны).Однако никаких извинений из уст Зеленского не прозвучало.Польские дипломаты в разговорах с журналистами пытались оправдаться – мол, в вопросе Волыни они являются реалистами и "не рассчитывают на прямые извинения от украинских элит в этом году". Но настроения обычных поляков оказались совсем другими.Утром 11 июля провластный портал Wirtualna Polska (WP) опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией United Surveys по заказу WP.Согласно ним, 53,1% поляков согласились с утверждением, что Украина и лично Владимир Зеленский должны извиниться перед Польшей за "Волынскую резню" (34,2% – однозначно да, 18,9% – скорее да).При этом 69% сторонников правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС) заявили, что Украина и ее президент должны извиниться за события на Волыни, которые в опросе названы "преступлением". Лишь 11% из них не считают это нужным, а 20% не имеют позиции по этому вопросу.С другой стороны, 41% опрошенных сторонников оппозиционных также считают, что Украина и её президент должны извиниться за Волынь, 52% не считают это нужным, а 7% не имеют позиции по этому вопросу.Правда, стоит учесть, что среди избирателей оппозиции есть сторонники "Конфедерации", что существенно увеличивает долю тех, кто требует извинений. То есть для либералов и левых, которые являются основными противниками ПиС на грядущих осенью парламентских выборах, вопрос Волыни не особо важен.Лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский, который всегда чутко следит за настроениями избирателей, явно видел результаты этого опроса заранее.Потому никто особо не удивился, что во вторник, 11 июля, на голосование Сейма была вынесена резолюция о "Волынской резне", в которой содержатся резкие оценки событий 80-летней давности и требования к нынешним киевским властям."11 июля 1943 года произошло "кровавое воскресенье" на Волыни, кульминационный момент Волынской резни, геноцида, запланированного лидерами Организации украинских националистов (ОУН*), который должен был привести к уничтожению польского элемента на Волыни, а также в Восточной Галиции, части Полесья, Люблинщины и Подкарпатья, считавшиеся украинцами этнически украинскими территориями.В этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии (УПА*), часто поддерживаемые украинскими мирными жителями, атаковали 99 населенных поляками населенных пунктов в бывшем Волынском воеводстве, убив большую часть их жителей", – сказано в документе."Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и поминовение жертв Второй мировой войны. Необходимо провести эксгумацию и достойное захоронение всех жертв геноцида в Восточных окраинах", – потребовал Сейм.Стоит отметить формулировку "Восточные окраины" (Kresy Wschodnie), которая вызывает бешенство украинских националистов, – так их польские оппоненты называют территорию нынешней Западной Украины.За резолюцию проголосовали все 440 депутатов, присутствующих на заседании, то есть ПиС не только доказал верность своим избирателям, но и заставил оппозиционеров поддержать документ, который не особо понравится либеральному и левому электорату.В свою очередь в "Конфедерации", депутаты которой также проголосовали за резолюцию, считают её несовершенной, поскольку в документе не содержится осуждения "преступников из ОУН*-УПА*"."Выяснилось, что в Сейме нет единого мнения относительно осуждении культа преступников. Кто-то здесь боится озвучить ожидания польской стороны, что мы хотим, чтобы наши партнеры из соседней Украины перестали представлять в качестве героев людей, виновных в зверском убийстве более 100 000 беззащитных мирных жителей!" – заявил один из лидеров "Конфедерации" Кшиштоф Босак.А через несколько часов возле памятника жертвам "Волынской резни" в Варшаве прошли официальные траурные мероприятия, в которых приняли участие Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, ныне единственный вице-премьер."Волынская резня была геноцидом. Убийство поляков топорами, вилами, пилами, сжигание их заживо было чем-то настолько невообразимо жестоким, что это истребление должно носить специальное название – genocidium atrox, ужасный геноцид", – заявил в ходе церемонии Матеуш Моравецкий.По его словам, спустя восемьдесят лет после Волынской резни поляки хотят найти места упокоения своих предков, чтобы достойно похоронить их."Наши украинские соседи и союзники, безусловно, сегодня лучше понимают, насколько важно для нас найти каждое место, все останки, похоронить их по-христиански, поставить крест, поставить свечку и помолиться. И мы не успокоимся, пока не будут найдены последние останки", – отметил Моравецкий.Как пояснил глава правительства, вопрос поиска останков жертв волынского преступления – это не только польский вопрос, но и украинский."Не будет польско-украинского примирения до конца, без нахождения всех останков и без их почитания до конца", – сказал премьер-министр Польши.Однако в то же самое время заместитель директора Центра Мерошевского (структура МИД Польши) Лукаш Адамский опубликовал программную статью с де-факто оправданием украинской позиции относительно событий на Волыни.Кроем того, Адамский выступил промоутером дискуссии польского исследователя преступлений украинских националистов Гжегожа Мотыки с печально известным экс-директором украинского Института национальной памяти Владимиром Вятровичем, состоявшейся 11 июля в Киеве.Для понимания: это как если бы евреи дискутировали с Розенбергом и Эйхманом о Холокосте.Потому неудивительно, что даже провластные польские СМИ весьма критично оценили попытки официальной Варшавы продемонстрировать "жёсткую позицию" по отношению к Киеву в вопросе "Волынской резни".Её символом является заголовок колонки публициста Яна Мацеевского в респектабельном издании Rzeczpospolita: "Волынь сегодня. Срамной вторник после годовщины кровавого воскресенья".Действительно, пока требования Сейма и заявления премьера Польши не обрели формы дипломатических документов в адрес Украины.Однако балансирование рейтингов ПиС на пределе, который не даёт шансов на формирование правительства по результатам грядущих выборов, и рост поддержки "Конфедерации", которая ныне уверенно вышла на третье место среди политических сил страны, делают ужесточение позиции Варшавы в вопросе "Волынской резни" вполне вероятным уже осенью.Другой вопрос, что целью этого будут электоральные результаты, а не реальная попытка снизить нацистский накал "украинских соседей и союзников".* Организации запрещены в РФ

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