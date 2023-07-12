Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы.
"Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — сказал Вячеслав Володин.
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