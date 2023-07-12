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Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве

Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве - 12.07.2023 Украина.ру

Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы

2023-07-12T15:32

2023-07-12T15:32

2023-07-12T15:32

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы.Заместитель Председателя Комитета по молодёжной политике Владимир Исаков подчеркнул, что "наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага", как 80 лет назад это делали участники Прохоровского сражения. Тогда уничтоженные Красной армией фашистские "тигры" были выставлены в Москве, напомнил он.Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.3 июля Лепс сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.

https://ukraina.ru/20230712/1047967283.html

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новости, россия (рф), нато, военная техника, украина, посольство