Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047970001.html
Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве - 12.07.2023 Украина.ру
Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы
2023-07-12T15:32
2023-07-12T15:32
новости
россия (рф)
нато
военная техника
украина
посольство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:15:1281:735_1920x0_80_0_0_bee7c517dd0f55feb4c6917ca6bb3021.jpg
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы.Заместитель Председателя Комитета по молодёжной политике Владимир Исаков подчеркнул, что "наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага", как 80 лет назад это делали участники Прохоровского сражения. Тогда уничтоженные Красной армией фашистские "тигры" были выставлены в Москве, напомнил он.Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.3 июля Лепс сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.
https://ukraina.ru/20230712/1047967283.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:0:981:735_1920x0_80_0_0_e2bf4eabd59aa65f87f0f60d05b3d25d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), нато, военная техника, украина, посольство
Новости, Россия (РФ), НАТО, военная техника, Украина, посольство

Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве

15:32 12.07.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы.
"Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — сказал Вячеслав Володин.
Заместитель Председателя Комитета по молодёжной политике Владимир Исаков подчеркнул, что "наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага", как 80 лет назад это делали участники Прохоровского сражения. Тогда уничтоженные Красной армией фашистские "тигры" были выставлены в Москве, напомнил он.
Ранее певцы Николай Басков и Григорий Лепс совместно с лидером группы "Земляне" Владимиром Киселевым объявили о намерении премировать российских военнослужащих, которые на поле боя выведут из строя западные танки.
3 июля Лепс сообщил, что передал бойцу с позывным "Веном" миллион рублей за подбитый танк Leopard.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
13:36
"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП BradleyГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила свою помощь в закрытии кредитов бойцам группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley. Об этом она написала в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссия (РФ)НАТОвоенная техникаУкраинапосольство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
17:11Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
16:54Кирилл Фролов: кто он
16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
16:24"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"
16:22Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
16:08Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
15:55Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни
15:41Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
15:13Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
15:11Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
15:09Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
14:53Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
14:36"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
Лента новостейМолния