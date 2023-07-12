https://ukraina.ru/20230712/1047969838.html
Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео - 12.07.2023 Украина.ру
Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 12.07.2023
2023-07-12T15:09
2023-07-12T15:09
2023-07-12T15:09
видео
ростислав ищенко
россия (рф)
украина
сво
всу
киев
нация
национальность
сша
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:40- Следует ли России воспользоваться моментом и решить проблемы с Сувалкским коридором, Прибалтикой и Польшей? 04:34 - Как формируется нация? 34:50 - Зачем бывший Госсекретарь США Джон Керри и другие западные политики продвигают климатическую повестку? 37:15 - О ядерной провокации на Польше; 40:23 - Образование унии между Украиной и Польшей - усиление или ослаблении Польши? 44:32- Реваншистское движение на Украине: как с ним бороться? 50:56- Белоруссия и Украина: в чём разница?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, россия (рф), украина, сво, всу, киев, нация, национальность, сша, белоруссия, лукашенко, владимир зеленский, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Киев, нация, национальность, США, Белоруссия, Лукашенко, Владимир Зеленский
Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:40- Следует ли России воспользоваться моментом и решить проблемы с Сувалкским коридором, Прибалтикой и Польшей?
04:34 - Как формируется нация?
34:50 - Зачем бывший Госсекретарь США Джон Керри и другие западные политики продвигают климатическую повестку?
37:15 - О ядерной провокации на Польше;
40:23 - Образование унии между Украиной и Польшей - усиление или ослаблении Польши?
44:32- Реваншистское движение на Украине: как с ним бороться?
50:56- Белоруссия и Украина: в чём разница?