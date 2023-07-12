https://ukraina.ru/20230712/1047969838.html

Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео

Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео - 12.07.2023 Украина.ру

Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 12.07.2023

2023-07-12T15:09

2023-07-12T15:09

2023-07-12T15:09

видео

ростислав ищенко

россия (рф)

украина

сво

всу

киев

нация

национальность

сша

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:40- Следует ли России воспользоваться моментом и решить проблемы с Сувалкским коридором, Прибалтикой и Польшей? 04:34 - Как формируется нация? 34:50 - Зачем бывший Госсекретарь США Джон Керри и другие западные политики продвигают климатическую повестку? 37:15 - О ядерной провокации на Польше; 40:23 - Образование унии между Украиной и Польшей - усиление или ослаблении Польши? 44:32- Реваншистское движение на Украине: как с ним бороться? 50:56- Белоруссия и Украина: в чём разница?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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