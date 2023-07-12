https://ukraina.ru/20230712/1047965270.html

Тихие дебаты о дальнобойных ракетах, провал ВСУ, новые запреты. Главное на Украине на 13:00 12 июля

Тихие дебаты о дальнобойных ракетах, провал ВСУ, новые запреты. Главное на Украине на 13:00 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру

Тихие дебаты о дальнобойных ракетах, провал ВСУ, новые запреты. Главное на Украине на 13:00 12 июля

Украина.ру, 12.07.2023

2023-07-12T13:00

2023-07-12T13:00

2023-07-12T13:01

ракеты

оружие

хроники

эксклюзив

спецоперация

белоруссия

украина

граница

всу

провал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047042944_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_35097c4357aff3ae16e434ad0d3043e4.jpg

Администрация Байдена тайно обсуждает поставки Киеву ракет высокой дальности ATACMS. ВСУ не смогли показать результат к саммиту НАТО, темп их наступления спадет. На границе с Белоруссией расширили ограничения по посещению лесовАмериканская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США Джо Байдена тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах.Речь идет о тактических ракетах ATACMS, способных достигать российского тыла, в том числе и на территории Крыма, которые "Украина давно жаждет получить", но которые, по утверждению Пентагона, "сейчас не нужны Украине".Отмечается, что дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания.При этом представители Пентагона предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик, ракеты используются на других направлениях, в том числе на Корейском полуострове, а потому их передача Украине поставит под угрозу боеготовность США в других регионах.Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого администрация США категорически не хочет.ATACMS — это управляемые ракеты большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Они в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м. Lockheed Martin сообщала, что с 1980-х было выпущено около 4 тысячи ATACMS.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия - как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах Scalp, которые являются аналогами Storm Shadow. СМИ сообщали, что Украина получит 50 ракет Scalp, причем поставки уже начались.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Парижа ошибочным и заявил, что оно "чревато последствиями для украинской стороны", потому что вынудит Москву "принимать контрмеры". В то же время, по словам Пескова, это не повлияет на ход военных действий.Президент России Владимир Путин отмечал, что "чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ".Украина уже использует в ходе боевых действий переданные Великобританией ракеты Storm Shadow (дальностью более 250 км), которые получила в мае. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ими ВСУ наносили удары по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, а также по объектам в Скадовске и Геническе на юге области.Провалы ВСУВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин указал на то, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получилось показать результат перед саммитом НАТО, теперь темп их наступления спадет."Позволю себе некий прогноз… Мы прекрасно все понимаем, что эти пиковые фазы контрнаступления были связаны с саммитом (НАТО), который сейчас идет. Показать какой-то существенный результат перед саммитом не получилось… но этот темп спадет", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что противник достаточно серьезно истощен даже с учетом дополнительных резервов, и "без чего-то сверхъестественного переломить ход специальной военной операции у них не получится".Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе.Пушилин также рассказал о продолжающихся боях на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска."Артемовское направление. Там мы видим в пресловутой Клещеевке, о которой очень много было всего сказано... Сейчас бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, наши ребята в результате контратаки имеют определенные успехи", - сказал Пушилин.В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе села Клещеевка под контроль Киева - глава региона опроверг эти данные.Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.Также, по словам Пушилина, Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении и успешно развивают наступление."Ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — сказал Пушилин.Красный Лиман, оставленный российскими войсками осенью 2022 года, находится в Краматорском районе ДНР. Если ВС РФ вернут контроль над городом, то для России вновь откроется возможность наступать на Славянск и Святогорск.Ситуация на границе с БелоруссиейЖителям Житомирской области Украины запретили посещать леса в 30 километрах от границы с Белоруссией, заявил глава обладминистрации Виталий Буненко."Жители Житомирской области могут посещать леса для сбора дикорастущих ягод, грибов, лекарственного сырья, кроме лесов, которые находятся в полосе на глубине 30 км от линии государственной границы Украины, граничащей с Республикой Беларусь", - заявил он на брифинге.Как сообщает издание "Укринформ", до этого подобный запрет на посещение лесов действовал на зону в 20 километрах от границы.Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному усилить белорусское направление.В то же время заместитель министра внутренних дел Белоруссии, командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщил, что во внутренних войсках страны создали три новых подразделения спецназа.Он отметил, что "данные подразделения предназначены для ведения боевых действий, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями в особый период"."А в повседневной деятельности эти подразделения уже несут службу и в приграничье, и выполняют задачи по обеспечению силового прикрытия нашего оперативного состава, который реализует специальные мероприятия и спецоперации", - добавил замминистра.По его словам, эти подразделения укомплектованы контрактниками, которые прошли службу в органах внутренних дел, в подразделениях внутренних войск не менее 3-5 лет, они "мотивированные, закаленные, экипированы и оснащены современным оружием, техникой"."Поступают бронемашины. Есть тепловизионные приборы и прицелы, квадрокоптеры, беспилотники, разведывательные и даже ударные. Подразделения обучены с учетом опыта проведения (российской – ред.) военной спецоперации на Украине", - сказал Карпенков.Осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал. С декабря во внутренних войсках стали появляться новые отряды спецназа.

https://ukraina.ru/20230711/1047930208.html

https://ukraina.ru/20230711/1047939379.html

https://ukraina.ru/20230712/1047957404.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

ракеты, оружие, хроники, эксклюзив, спецоперация, белоруссия, украина, граница, всу, провал, денис пушилин