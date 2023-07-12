https://ukraina.ru/20230712/1047961135.html
Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео
Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео - 12.07.2023 Украина.ру
Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, каковы могут быть последствия возвращения из Турции на Украину пленных нацистов и на что рассчитывал... Украина.ру, 12.07.2023
2023-07-12T10:25
2023-07-12T10:25
2023-07-12T10:25
алексей живов
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
турция
эрдоган
боевики
зерновая сделка
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, каковы могут быть последствия возвращения из Турции на Украину пленных нацистов и на что рассчитывал Эрдоган, а также оценил итоги месяца наступления ВСУ: 00:40 – Возвращение главарей "Азова"* на Украину: нож в спину от Турции? 04:28 – О поведении Эрдогана; 07:50 – О дальнейших действиях Украины и о том, что Россия сделает с вернувшими на Украину боевиками "Азова"*; 16:43 – Итоги месяца наступления ВСУ. *"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей живов, видео, россия (рф), украина, сво, всу, турция, эрдоган, боевики, зерновая сделка, владимир путин, нато, фронт, нацкорпус, донбасс, саммит, кассетные боеприпасы, видео
Алексей Живов, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Турция, Эрдоган, Боевики, зерновая сделка, Владимир Путин, НАТО, фронт, Нацкорпус, Донбасс, саммит, кассетные боеприпасы
Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, каковы могут быть последствия возвращения из Турции на Украину пленных нацистов и на что рассчитывал Эрдоган, а также оценил итоги месяца наступления ВСУ:
00:40 – Возвращение главарей "Азова"* на Украину: нож в спину от Турции?
04:28 – О поведении Эрдогана;
07:50 – О дальнейших действиях Украины и о том, что Россия сделает с вернувшими на Украину боевиками "Азова"*;
16:43 – Итоги месяца наступления ВСУ.
*"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.