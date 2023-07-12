https://ukraina.ru/20230712/1047961135.html

Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео

Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео - 12.07.2023 Украина.ру

Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, каковы могут быть последствия возвращения из Турции на Украину пленных нацистов и на что рассчитывал... Украина.ру, 12.07.2023

2023-07-12T10:25

2023-07-12T10:25

2023-07-12T10:25

алексей живов

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

турция

эрдоган

боевики

зерновая сделка

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, каковы могут быть последствия возвращения из Турции на Украину пленных нацистов и на что рассчитывал Эрдоган, а также оценил итоги месяца наступления ВСУ: 00:40 – Возвращение главарей "Азова"* на Украину: нож в спину от Турции? 04:28 – О поведении Эрдогана; 07:50 – О дальнейших действиях Украины и о том, что Россия сделает с вернувшими на Украину боевиками "Азова"*; 16:43 – Итоги месяца наступления ВСУ. *"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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