Михаил Шпир: кто он
Михаил Шпир
Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области
Михаил Фёдорович Шпир родился 16 августа 1986 года в Черновцах.
С 2009 года работал редактором российского издания «Сноб» и украинского журнала «Золотая каста». Писал для сайта Украина.ру.
В 2010 году основал управляющую компанию «Системы», которая оказывала услуги по брендингу, продвижению, дизайну и рекламе.
Работал в экспертной группе по энергетике и участвовал в подготовке Закона Украины «Про рынок электрической энергии», призванном убрать монополии и создать энергобиржу с ежедневным ценообразованием для участников рынка. Привлёк инвестиции для энергетического комплекса «Агроэнерготехнологии».
Регулярно выступал в роли политического эксперта на телеканалах «112 Украина», NewsOne, Украина.ру, «Россия 24» и News Front.
На парламентских выборах 2019 года баллотировался в народные депутаты по списку ОПЗЖ.
В сентябре 2020 года покинул Украину в поисках политического убежища.
С 1 июля 2022 года был заместителем директора Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Военно-гражданской администрации Херсонской области.
С 22 сентября 2022 года является заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области.
05:16Михаил Шпир: Как мы цифровизировали всю социальную сферу Херсонской области Приговоренный на Украине к 10 годам лишения свободы в прошлом блогер и эксперт по энергетике и телекоммуникациям, а сейчас заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир приводит социальную сферу Херсонской области к российским стандартам. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру