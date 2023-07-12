Михаил Шпир: кто он - 12.07.2023 Украина.ру
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Михаил Шпир: кто он
Михаил Шпир: кто он - 12.07.2023 Украина.ру
Михаил Шпир: кто он
Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области
2023-07-12T10:31
2023-07-12T10:31
новости
михаил шпир
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Михаил Фёдорович Шпир родился 16 августа 1986 года в Черновцах.С 2009 года работал редактором российского издания «Сноб» и украинского журнала «Золотая каста». Писал для сайта Украина.ру. В 2010 году основал управляющую компанию «Системы», которая оказывала услуги по брендингу, продвижению, дизайну и рекламе. Работал в экспертной группе по энергетике и участвовал в подготовке Закона Украины «Про рынок электрической энергии», призванном убрать монополии и создать энергобиржу с ежедневным ценообразованием для участников рынка. Привлёк инвестиции для энергетического комплекса «Агроэнерготехнологии». Регулярно выступал в роли политического эксперта на телеканалах «112 Украина», NewsOne, Украина.ру, «Россия 24» и News Front. На парламентских выборах 2019 года баллотировался в народные депутаты по списку ОПЗЖ. В сентябре 2020 года покинул Украину в поисках политического убежища. С 1 июля 2022 года был заместителем директора Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Военно-гражданской администрации Херсонской области. С 22 сентября 2022 года является заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области.
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новости, михаил шпир
Новости, Михаил Шпир

Михаил Шпир: кто он

10:31 12.07.2023
 
Михаил Шпир
Михаил Шпир
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Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области
Михаил Фёдорович Шпир родился 16 августа 1986 года в Черновцах.
С 2009 года работал редактором российского издания «Сноб» и украинского журнала «Золотая каста». Писал для сайта Украина.ру.
В 2010 году основал управляющую компанию «Системы», которая оказывала услуги по брендингу, продвижению, дизайну и рекламе.
Работал в экспертной группе по энергетике и участвовал в подготовке Закона Украины «Про рынок электрической энергии», призванном убрать монополии и создать энергобиржу с ежедневным ценообразованием для участников рынка. Привлёк инвестиции для энергетического комплекса «Агроэнерготехнологии».
Регулярно выступал в роли политического эксперта на телеканалах «112 Украина», NewsOne, Украина.ру, «Россия 24» и News Front.
На парламентских выборах 2019 года баллотировался в народные депутаты по списку ОПЗЖ.
В сентябре 2020 года покинул Украину в поисках политического убежища.
С 1 июля 2022 года был заместителем директора Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Военно-гражданской администрации Херсонской области.
С 22 сентября 2022 года является заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области.
Михаил Шпир интервью
05:16
Михаил Шпир: Как мы цифровизировали всю социальную сферу Херсонской области Приговоренный на Украине к 10 годам лишения свободы в прошлом блогер и эксперт по энергетике и телекоммуникациям, а сейчас заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир приводит социальную сферу Херсонской области к российским стандартам. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиМихаил Шпир
 
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