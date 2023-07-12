https://ukraina.ru/20230712/1047961068.html

Михаил Шпир: кто он

Михаил Шпир: кто он - 12.07.2023 Украина.ру

Михаил Шпир: кто он

Заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области

2023-07-12T10:31

2023-07-12T10:31

2023-07-12T10:31

новости

михаил шпир

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Михаил Фёдорович Шпир родился 16 августа 1986 года в Черновцах.С 2009 года работал редактором российского издания «Сноб» и украинского журнала «Золотая каста». Писал для сайта Украина.ру. В 2010 году основал управляющую компанию «Системы», которая оказывала услуги по брендингу, продвижению, дизайну и рекламе. Работал в экспертной группе по энергетике и участвовал в подготовке Закона Украины «Про рынок электрической энергии», призванном убрать монополии и создать энергобиржу с ежедневным ценообразованием для участников рынка. Привлёк инвестиции для энергетического комплекса «Агроэнерготехнологии». Регулярно выступал в роли политического эксперта на телеканалах «112 Украина», NewsOne, Украина.ру, «Россия 24» и News Front. На парламентских выборах 2019 года баллотировался в народные депутаты по списку ОПЗЖ. В сентябре 2020 года покинул Украину в поисках политического убежища. С 1 июля 2022 года был заместителем директора Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Военно-гражданской администрации Херсонской области. С 22 сентября 2022 года является заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области.

https://ukraina.ru/20230712/1047946200.html

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новости, михаил шпир