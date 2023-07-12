https://ukraina.ru/20230712/1047940031.html

Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе

Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе - 12.07.2023 Украина.ру

Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе

Количество отдыхающих в Крыму растет, это результат работы турбизнеса. До сих пор дают о себе знать проблемы логистики, но они связаны также с проблемами безопасности, считает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла

2023-07-12T17:11

2023-07-12T17:11

2023-07-12T17:11

интервью

владимир джаралла

крым

туристы

крымский мост

горючее

цены

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, поговорим о туристическом сезоне, который сейчас в полном разгаре. Кабмин выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Каковы проблемы предприятий туристического сектора и как проходит туристический сезон?– Пока что реализуется умеренный сценарий. Предполагалось, что действительно начало лета было провальным, да оно и всегда было не самым лучшим. Но в этом году понятно, какие условия на него наложились.Надежды были на вторую половину лета, то есть, на июль-август, и пока они явно реализуются. Благодаря снижению цен, которое произошло по рыночным механизмам, благодаря работе владельцев турбизнесов – количество отдыхающих растет. Пляжи в некоторых местах уже заполнены или даже переполнены – уже даже такое встречается, к счастью.К сожалению, здесь мы видим слабые места, конечно же, связанные с логистикой. То, что прогнозировалось, то и произошло – прежде всего, Крымский мост. После введенных мер безопасности, после трагической диверсии, свидетелями которой мы были, стало очевидно, что проезд через Крымский мост будет сопряжен с трудностями. Нужно заметить, что какие-то меры предпринимались, например, время простоя со стороны Крыма все отмечают очень небольшое. Зато на въезд, как мы знаем, сложилась настолько серьезная проблемная ситуация, что потребовалось вмешательство на высшем уровне, то есть, самого президента. В результате всего этого заметно, что здесь, конечно, чиновники подкачали.В остальных моментах… Вы упомянули о деньгах, которые могут быть перечислены для компенсации. Сложно понять, каков будет механизм их распределении. Кроме того, не забывайте, что в этой сфере подавляющее большинство – частники, и, естественно, они привыкли рассчитывать на себя.Поэтому, в этом случае, когда они слышат о компенсациях, многие понимают, что, скорее всего, до них не дойдут, потому что, как они говорят между собой – будут распределять между своими, или будет такая процедура, что невозможно пройти.Не хватает информации о том, как это все может происходить, и как это может распределяться. Поэтому пока люди закциклены на том, что для них важнее всего, то есть, на конкретной работе с конкретными людьми. И здесь пока чуть-чуть появилась надежда, что, по крайней мере, есть какие-то шансы на хотя бы нормальное проведение, не самое худшее, самого (туристического – Ред) сезона.Говорить, что он абсолютно провальный – пока не приходится. Станет очевидно через несколько недель.В остальном заметно то, что в соседних регионах, конечно же, прекрасно пользуются ситуацией. Цены безумные, это отмечают все, но, с другой стороны, раз есть такой спрос – значит, будет такое предложение. Так что здесь, опять-таки, срабатывает тот же рыночный механизм.Скорее всего, доходы будут не фантастическими, по сравнению с предыдущими годами, к которым уже все немножко привыкли, но, если хорошо поработать – а для этого нужно приложить усилия – можно выйти на более приличный результат. Так рассуждают те люди, которые работают в этой сфере.– Как обстоят дела с ценами на топливо на полуострове. Выровнялись ли они относительно других регионов России?– Нет, они по-прежнему – немножко, но все равно выше. Как известно, ситуация всегда объяснялась тем, что мы "тупиковый" регион, что сюда вести дорого… Но при этом мы все прекрасно знали, что у нас, по сути, три-четыре крупных поставщика, а также те небольшие мелочи, которые удается урвать другим маленьким сетевикам, у которых буквально одна-две заправки.Поэтому цена, конечно же, выше, у людей это вызывает законное недовольство. Но все познается в сравнении. Как известно, на новых территориях люди были потрясены тем, насколько дешевые энергоресурсы российского происхождения. Но… уже сейчас и они проявляют недовольство, говорят о том, что цены там подросли, успев забыть о том времени, когда цены были просто безумными. Как видно, люди привыкают к хорошему достаточно быстро.

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

https://ukraina.ru/20230704/1047799088.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, владимир джаралла, крым, туристы, крымский мост, горючее, цены