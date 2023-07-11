Французы выступили против поставок вооружения Украине — опрос - 11.07.2023 Украина.ру
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Французы выступили против поставок вооружения Украине — опрос
Французы выступили против поставок вооружения Украине — опрос - 11.07.2023 Украина.ру
Французы выступили против поставок вооружения Украине — опрос
Более четверти граждан Франции (26%) выступают против поставок вооружения Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения, опубликованные 11 июля на его сайте
2023-07-11T14:53
2023-07-11T14:53
эммануэль макрон
новости
зарубежье
франция
французы
вооружение
украина
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18% опрошенных выступают против экономических санкций в отношении России, а 42% не хотят видеть Киев в составе Евросоюза. В общей сложности 30% жителей Франции имеют негативное мнение об Украине.Опрос проводился в июне, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Во вторник, 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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эммануэль макрон, новости, зарубежье, франция, французы, вооружение, украина
Эммануэль Макрон, Новости, Зарубежье, Франция, французы, вооружение, Украина

Французы выступили против поставок вооружения Украине — опрос

14:53 11.07.2023
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Более четверти граждан Франции (26%) выступают против поставок вооружения Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения, опубликованные 11 июля на его сайте
18% опрошенных выступают против экономических санкций в отношении России, а 42% не хотят видеть Киев в составе Евросоюза. В общей сложности 30% жителей Франции имеют негативное мнение об Украине.
Опрос проводился в июне, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет.
Во вторник, 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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