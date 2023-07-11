Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ
13:52 11.07.2023 (обновлено: 13:53 11.07.2023)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля в общении с журналистами назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ
Он отметил, что неоднократно "мы были свидетелями новых и новых волн" приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.
"Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление ", - сказал официальный представитель Кремля.
По сообщению британской газеты Times, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией.