Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ - 11.07.2023 Украина.ру
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Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ
Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ - 11.07.2023 Украина.ру
Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля в общении с журналистами назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ
2023-07-11T13:52
2023-07-11T13:53
нато
границы
кремль
дмитрий песков
россия (рф)
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Он отметил, что неоднократно "мы были свидетелями новых и новых волн" приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.По сообщению британской газеты Times, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией.
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нато, границы, кремль, дмитрий песков, россия (рф)
НАТО, границы, Кремль, Дмитрий Песков, Россия (РФ)

Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ

13:52 11.07.2023 (обновлено: 13:53 11.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля в общении с журналистами назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ
Он отметил, что неоднократно "мы были свидетелями новых и новых волн" приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

"Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление ", - сказал официальный представитель Кремля.

По сообщению британской газеты Times, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией.
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13:30
Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля прокомментировал журналистам решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению Швеции в Североатлантический альянс
 
НАТОграницыКремльДмитрий ПесковРоссия (РФ)
 
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