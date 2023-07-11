https://ukraina.ru/20230711/1047941815.html

Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ

Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ - 11.07.2023 Украина.ру

Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля в общении с журналистами назвал ошибкой непонимание в Европе рисков от решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к границам РФ

2023-07-11T13:52

2023-07-11T13:52

2023-07-11T13:53

нато

границы

кремль

дмитрий песков

россия (рф)

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Он отметил, что неоднократно "мы были свидетелями новых и новых волн" приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.По сообщению британской газеты Times, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией.

https://ukraina.ru/20230711/1047940971.html

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2023

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нато, границы, кремль, дмитрий песков, россия (рф)