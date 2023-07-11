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Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО
Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля прокомментировал журналистам решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению Швеции в Североатлантический альянс
2023-07-11T13:30
2023-07-11T13:30
2023-07-11T13:31
турция
швеция
нато
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новости
кремль
дмитрий песков
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"Турция - член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам - это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане все прекрасно понимаем", - сказал Песков.По его словам, у РФ и Турции есть разногласия и их Кремль не скрывает.Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, швеция, нато, зарубежье, новости, кремль, дмитрий песков
Турция, Швеция, НАТО, Зарубежье, Новости, Кремль, Дмитрий Песков
Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО
13:30 11.07.2023 (обновлено: 13:31 11.07.2023)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля прокомментировал журналистам решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению Швеции в Североатлантический альянс
"Турция - член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам - это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане все прекрасно понимаем", - сказал Песков.
По его словам, у РФ и Турции есть разногласия и их Кремль не скрывает.
"Есть и та часть отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для вас и важны для самой турецкой стороны", - пояснил официальный представитель Кремля.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.