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Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО

Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля прокомментировал журналистам решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению Швеции в Североатлантический альянс

2023-07-11T13:30

2023-07-11T13:30

2023-07-11T13:31

турция

швеция

нато

зарубежье

новости

кремль

дмитрий песков

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"Турция - член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам - это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане все прекрасно понимаем", - сказал Песков.По его словам, у РФ и Турции есть разногласия и их Кремль не скрывает.Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, швеция, нато, зарубежье, новости, кремль, дмитрий песков