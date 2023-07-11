Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО
Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля прокомментировал журналистам решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению Швеции в Североатлантический альянс
2023-07-11T13:30
2023-07-11T13:31
турция
швеция
нато
зарубежье
новости
кремль
дмитрий песков
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"Турция - член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам - это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане все прекрасно понимаем", - сказал Песков.По его словам, у РФ и Турции есть разногласия и их Кремль не скрывает.Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.
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турция, швеция, нато, зарубежье, новости, кремль, дмитрий песков
Турция, Швеция, НАТО, Зарубежье, Новости, Кремль, Дмитрий Песков

Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО

13:30 11.07.2023 (обновлено: 13:31 11.07.2023)
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля прокомментировал журналистам решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вступлению Швеции в Североатлантический альянс
"Турция - член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам - это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане все прекрасно понимаем", - сказал Песков.
По его словам, у РФ и Турции есть разногласия и их Кремль не скрывает.

"Есть и та часть отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для вас и важны для самой турецкой стороны", - пояснил официальный представитель Кремля.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 15:38
Турция не хочет видеть Швецию в НАТО - ЭрдоганТурция на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN, комментируя ситуацию с заявкой Стокгольма на членство в НАТО 19 мая
 
ТурцияШвецияНАТОЗарубежьеНовостиКремльДмитрий Песков
 
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