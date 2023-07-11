https://ukraina.ru/20230711/1047939379.html

"Битва" за Лавру, атаки и потери ВСУ, втягивание страны в НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля

"Битва" за Лавру, атаки и потери ВСУ, втягивание страны в НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля - 11.07.2023 Украина.ру

"Битва" за Лавру, атаки и потери ВСУ, втягивание страны в НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля

Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T13:00

2023-07-11T13:00

2023-07-11T14:32

киево-печерская лавра

лавра

хроники

эксклюзив

спецоперация

донецк

ракеты

всу

потери

андрей марочко

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Комиссия Минкультуры Украины опечатала церковные магазины Киево-Печерской лавры. ВСУ обстреливают Донецк, но несут потери. Генсек НАТО хочет отменить для Украины план для вступления в альянс, а посол РФ объяснил, в чем выгода для США.Комиссия министерства культуры Украины покинула территорию Киево-Печерской лавры после того, как опечатала церковные магазины. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, Владимир Лубянецкий.Ранее во вторник адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что идет захват корпуса № 54 Киево-Печерской лавры. Позже Союз православных журналистов информировал, что комиссия министерства культуры опечатала помещение церковного магазина на территории лавры.На днях Чекман сообщал, что госзаповедник «Киево-Печерская лавра» опечатал пять корпусов обители. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Позже Минкультуры потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№ 58 и № 59) лавры. Но в понедельник прихожане не пустили комиссию минкультуры Украины к корпусам Киево-Печерской лавры.В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры «вопиющим беззаконием».Минувшей весной Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника «Киево-Печерская лавра» к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято.Тем не менее на прошлой неделе представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Атаки и потери ВСУУкраинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Через пять минут украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Киевский район до этого подвергся обстрелу в 9:15, по нему было также выпущено пять снарядов из «натовской» артиллерии. Через пять минут обстрелу подверглась Макеевка, по которой украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Киевский район — в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.По его словам, в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар и Васюковка вооруженные формирования Украины «продолжают попытки прорвать нашу линию обороны».«Ожесточенные бои идут на продолжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удаётся. При этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава», — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Марочко добавил, что украинское командование игнорирует такие потери, посылая на верную гибель все новых солдат.Батальон — главное тактическое подразделение в сухопутной части ВСУ, численность — 400–800 солдат.Втягивание Украины в НАТО и последствияГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины План действий для вступления в альянс, что позволит ей сократить процесс присоединения.По словам посла РФ в Бельгии, одновременно обеспечивающего контакты НАТО с Москвой, Александра Токовинина, политика, которую проводят США по отношению к Украине, нацелена на закрепление американского контроля над союзниками в Европе и недопущение развития отношений европейских стран с Россией.Российский дипломат, отвечающий в настоящее время за контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал саммит НАТО в Вильнюсе, одной из главных тем которого станет стремление Киева добиться членства в Североатлантическом альянсе.«Встреча призвана продемонстрировать сохраняющийся настрой альянса на втягивание этой страны (Украины. — Ред.) в свои ряды. Эта политика продолжается многие годы: здесь и поддержка антиконституционного переворота в 2014 году со стороны США, ЕС, и нежелание прекратить скатывание к конфронтации с Россией через серьезные переговоры (что многократно предлагала наша страна, последний раз — в декабре 2021 года), и то, что в течение восьми лет Запад закрывал глаза на грубое нарушение прав русскоязычных жителей Украины. К сожалению, эта линия продолжается. В ее основе лежит стремление США закрепить контроль над своими европейскими союзниками, не допустить их сотрудничества с Россией, что по сути перечеркивает шансы на их устойчивое и долгосрочное развитие», — сказал он.Токовинин добавил, что «после начала СВО англосаксами были сорваны все усилия по выходу на мирные договоренности, хотя в марте прошлого года для этого были созданы предпосылки».«Это подтвердило, что американцы не заинтересованы в прекращении этого конфликта, стремятся продолжить использовать его для ослабления нашей страны, закрепления своих доминирующих позиций в Европе», — резюмировал посол России в Бельгии.По его словам, действия и заявления НАТО в отношении Украины, ее членства в альянсе и так называемых «гарантий безопасности» на самом деле не имеют никакого отношения ни к безопасности самой Украины, ни к европейской или глобальной безопасности.Токовинин пояснил важность возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу в качестве одной из ключевых предпосылок продвижения к урегулированию конфликта.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). Сообщалось, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. В частности, Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, сколько лет займет путь по вступлению Украины в НАТО, заявил, что у него нет расписания для этого.«Я не могу составить расписание для этого», — заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе.В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что в проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс.«В части заключительного документа саммита (посвященной Украине. — Ред.) даже близко не фигурирует никакой срок вступления Украины в НАТО, никакого расписания, привязанного к конкретному времени. Практически заявление нынешнего саммита следует за заявлением саммита в Бухаресте, состоявшегося 15 лет назад, в 2008 году, о том, что Украина однажды когда-нибудь может стать членом НАТО», — сказал Сийярто журналистам перед началом саммита в Вильнюсе.Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что в преддверии саммита «атмосфера в информполе США максимально накалилась», и не исключил, что сейчас идет подготовка общественного мнения к тому, чтобы оно одобрило принятие новых антироссийских мер. Антонов также отметил, что меры, которые предпринимают страны — члены блока, создают дополнительные преграды, мешающие отношениям России и стран НАТО выйти из военно-политического кризиса.

https://ukraina.ru/20230711/1047930208.html

https://ukraina.ru/20230710/1047918780.html

https://ukraina.ru/20230710/1047911274.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

киево-печерская лавра, лавра, хроники, эксклюзив, спецоперация, донецк, ракеты, всу, потери, андрей марочко, нато, украина, сша