https://ukraina.ru/20230711/1047928570.html

Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием

Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием - 11.07.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием

Байдену важно подчеркнуть, что курс на военно-экономическую поддержку Киева остается неизменным. И никакие внутренние веяния в Америке на это не повлияют.

2023-07-11T07:41

2023-07-11T07:41

2023-07-11T07:41

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Причины европейского турне американского президента в интервью изданию Украина.ру объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.В Лондоне 10 июля состоялась короткая встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. После Великобритании президент США должен отправиться в Вильнюс на саммит НАТО и далее посетить Финляндию, недавно присоединившуюся к Североатлантическому альянсу.— Владимир Сергеевич, американский лидер Джо Байден начал европейское турне с посещения Великобритании. Какие задачи у американского президента?— Цели европейского турне Байдена ясны и понятны. Ему необходимо усилить все виды поддержки Украины. Конфликт этот, видимо, будет носить затяжной характер; США планируют системно накачивать Украину вооружениями — аналогичных действий Вашингтон ожидает и от европейских союзников. Они должны мобилизоваться.Для Байдена в нынешней ситуации — в условиях нарастания внутреннего раздрая за фасадом внешнего единства коллективного Запада — в приоритете вновь построить коалицию из союзников, подчеркнув, что курс на военно-экономическую поддержку Киева остается неизменным. На саммите НАТО Байден еще раз подтвердит, что все ресурсы и возможности альянса нужно направить на помощь Украине.То есть официальной политикой демократов, администрации Байдена остается эскалация украинского конфликта. И никакие внутренние веяния в Америке на это не повлияют.Не случайно Байден начал свой тур с Великобритании, которая является проводником американской политики в Европе. Более того, Лондон стоит на жестких и экстремистских позициях — войне до последнего украинца.— Чем этот визит важен для Байдена с точки зрения предвыборной президентской кампании?— Очевидно, что для администрации Белого дома также важно подчеркнуть с точки зрения абстрактных перспектив, что украинский конфликт будет присутствовать в американской президентской кампании 2024 года. Более того — на сегодняшний день во внутриполитическом плане администрации Байдена по большому счету отчитываться нечем. В самой Америке много проблем, не все столь очевидно.Что касается внешнеполитического компонента, здесь Байден считает, что все козыри у него в руках. Этим он и собирается компенсировать многочисленные провалы по внутренней политике США. В Америке последнее время ведь тоже шли разговоры о пересмотре помощи Украине.Что касается Финляндии, то ее вхождение в альянс и как следствие расширение НАТО, Байден также запишет к себе в актив.— В какой степени Байден дееспособен и сможет участвовать в выборах президента США 2024 года?— По принципу "три пишем — два в уме" он стоит в списках избирательной кампании. Однако в июле-августе 2023 года (это такое окно возможностей) демократы могут Байдена в той или иной форме сбросить — сказать, что он не будет участвовать в выборах. Или он сам откажется.Последнее время весь мир видит, что действующий президент США делает много оговорок, опять спутал Россию с Украиной. И на это можно делать ставку — его неадекватность растет. Поэтому сейчас в личном визите по Европе для Байдена жизненно важно подчеркнуть, что он остается еще видимым кандидатом — пан или пропал.— Это третий за последний год визит Байдена в Лондон. Он назвал отношения США с Великобританией "прочными, как скала". О чем еще могли общаться лидеры стран?— Для Байдена, повторюсь, стоит задача еще раз подчеркнуть особую роль Великобритании во всех европейских делах и особые отношения с США — из серии, что она Америке ближе, чем другие государства Европы. Ведь не забывайте, что Лондон безоглядно поддерживает Вашингтон, и хочет передать и кассетные бомбы, и обедненный уран на Украину.То есть, по разумению Байдена, если внутри США возникнут какие-то проблемы, Великобритания их должна компенсировать. Если, например, у американцев возникнут проблемы с поставками военной техники ВСУ, то взять необходимое оборудование англичане должны в Европе. Если у какой-нибудь страны возникнут сомнения, оказать давление на нее — Риши Сунак в отдельных моментах может оказаться проворнее недееспособного Байдена.Есть еще проблема, связанная с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом — непонятно, как ее будут решать. Великобритания страстно желает видеть на этом посту представителя своей страны. Байден, возможно, имеет целью сгладить углы противоречий и успокоить англичан — дескать, да, сегодня этот вопрос стоит в повестке к обсуждению. За этой темой стоит последить. Я не знаю, продлят ли они полномочия Столтенберга или заменят его кем-то еще.— Ждут ли Украину в НАТО и утвердят ли ее членство на саммите Североатлантического альянса?— У Байдена здесь основная задача разрулить всю эту ситуацию. Я думаю, что США категорично не примут Украину в НАТО в нынешнем ее состоянии. Это исключенный вопрос, пятая статья устава НАТО и другие проблемы, с этим связанные.Да, часть европейских союзников под агитацией Зеленского или в пику США с этой идеей играют. Но, я считаю, для американцев сегодня важно в пустопорожних обещаниях утопить главное — чтобы Киев активизировал свои усилия на военном фронте, чтобы контрнаступление продолжалось и дальше: возможно, все лето, осень и так далее. Пусть лучше с Россией продолжает сражаться Украина, а не войска НАТО.Здесь могут быть какие-то проблемы взаимоотношений с Венгрией и с Турцией. Но эту ситуацию попытаются разрулить, какие-то углы сгладить или отодвинуть на второй план: дескать, главное — это Украина, давайте решим вопрос с ней, а потом вернемся к остальным.— Реджеп Эрдоган, с одной стороны, отпускает командиров "Азова"* и заявляет, что Украина имеет право быть в НАТО. А с другой стороны, призывает Россию продлить зерновую сделку и ждет Путина на переговоры в августе. Что лежит в основе такой противоречивой политики Турции?— Это скорее вопросы не к Эрдогану, а к нам. Я думаю, данные противоречия могут быть связаны с формой управления российско-турецкими отношениями. В ряде случаев, возможно, российская сторона слишком много делает для того, чтобы отпустить Турцию на длинный поводок.Президенту Турции нужно четко и ясно дать понять, что можно, а чего нельзя делать в отношении России и какие это будет иметь последствия. Потому что Эрдоган может чувствовать нашу слабинку и вести себя соответствующим образом — по принципу "аппетит приходит во время еды". Возможно, он хочет играть большую роль в украинских делах, а нас это не устраивает, потому что у турецкого лидера есть своя точка зрения на Крым, на военные поставки ВСУ и так далее. Получается, для Эрдогана что Москва, что Киев находятся в районах, равноудаленных от Анкары, хотя если посмотреть на географическую карту, это далеко не так.Также у Турции есть свой интерес насолить Америке — это тоже просматривается. Потому что мы видим явное противоречие слов Байдена и Эрдогана. Первый сказал (в интервью СМИ), что Украина пока не достойна войти в НАТО, а второй ему возразил. В Москве такую позицию турков тоже не приветствуют.Резюмирую: в российско-турецких отношениях нужна большая дисциплина — слишком много Эрдогану позволялось: турецкие потоки, атомные электростанции, российские туристы, расширение товарооборота и позиция в отношении Армении и многое другое.*организация признана террористической и запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

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https://ukraina.ru/20230710/1047920656.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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