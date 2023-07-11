Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием - 11.07.2023 Украина.ру
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Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием
Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием - 11.07.2023 Украина.ру
Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием
Байдену важно подчеркнуть, что курс на военно-экономическую поддержку Киева остается неизменным. И никакие внутренние веяния в Америке на это не повлияют.
2023-07-11T07:41
2023-07-11T07:41
интервью
сша
турция
украина
россия (рф)
зарубежье
европа
киев
лондон
великобритания
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Причины европейского турне американского президента в интервью изданию Украина.ру объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.В Лондоне 10 июля состоялась короткая встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. После Великобритании президент США должен отправиться в Вильнюс на саммит НАТО и далее посетить Финляндию, недавно присоединившуюся к Североатлантическому альянсу.— Владимир Сергеевич, американский лидер Джо Байден начал европейское турне с посещения Великобритании. Какие задачи у американского президента?— Цели европейского турне Байдена ясны и понятны. Ему необходимо усилить все виды поддержки Украины. Конфликт этот, видимо, будет носить затяжной характер; США планируют системно накачивать Украину вооружениями — аналогичных действий Вашингтон ожидает и от европейских союзников. Они должны мобилизоваться.Для Байдена в нынешней ситуации — в условиях нарастания внутреннего раздрая за фасадом внешнего единства коллективного Запада — в приоритете вновь построить коалицию из союзников, подчеркнув, что курс на военно-экономическую поддержку Киева остается неизменным. На саммите НАТО Байден еще раз подтвердит, что все ресурсы и возможности альянса нужно направить на помощь Украине.То есть официальной политикой демократов, администрации Байдена остается эскалация украинского конфликта. И никакие внутренние веяния в Америке на это не повлияют.Не случайно Байден начал свой тур с Великобритании, которая является проводником американской политики в Европе. Более того, Лондон стоит на жестких и экстремистских позициях — войне до последнего украинца.— Чем этот визит важен для Байдена с точки зрения предвыборной президентской кампании?— Очевидно, что для администрации Белого дома также важно подчеркнуть с точки зрения абстрактных перспектив, что украинский конфликт будет присутствовать в американской президентской кампании 2024 года. Более того — на сегодняшний день во внутриполитическом плане администрации Байдена по большому счету отчитываться нечем. В самой Америке много проблем, не все столь очевидно.Что касается внешнеполитического компонента, здесь Байден считает, что все козыри у него в руках. Этим он и собирается компенсировать многочисленные провалы по внутренней политике США. В Америке последнее время ведь тоже шли разговоры о пересмотре помощи Украине.Что касается Финляндии, то ее вхождение в альянс и как следствие расширение НАТО, Байден также запишет к себе в актив.— В какой степени Байден дееспособен и сможет участвовать в выборах президента США 2024 года?— По принципу "три пишем — два в уме" он стоит в списках избирательной кампании. Однако в июле-августе 2023 года (это такое окно возможностей) демократы могут Байдена в той или иной форме сбросить — сказать, что он не будет участвовать в выборах. Или он сам откажется.Последнее время весь мир видит, что действующий президент США делает много оговорок, опять спутал Россию с Украиной. И на это можно делать ставку — его неадекватность растет. Поэтому сейчас в личном визите по Европе для Байдена жизненно важно подчеркнуть, что он остается еще видимым кандидатом — пан или пропал.— Это третий за последний год визит Байдена в Лондон. Он назвал отношения США с Великобританией "прочными, как скала". О чем еще могли общаться лидеры стран?— Для Байдена, повторюсь, стоит задача еще раз подчеркнуть особую роль Великобритании во всех европейских делах и особые отношения с США — из серии, что она Америке ближе, чем другие государства Европы. Ведь не забывайте, что Лондон безоглядно поддерживает Вашингтон, и хочет передать и кассетные бомбы, и обедненный уран на Украину.То есть, по разумению Байдена, если внутри США возникнут какие-то проблемы, Великобритания их должна компенсировать. Если, например, у американцев возникнут проблемы с поставками военной техники ВСУ, то взять необходимое оборудование англичане должны в Европе. Если у какой-нибудь страны возникнут сомнения, оказать давление на нее — Риши Сунак в отдельных моментах может оказаться проворнее недееспособного Байдена.Есть еще проблема, связанная с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом — непонятно, как ее будут решать. Великобритания страстно желает видеть на этом посту представителя своей страны. Байден, возможно, имеет целью сгладить углы противоречий и успокоить англичан — дескать, да, сегодня этот вопрос стоит в повестке к обсуждению. За этой темой стоит последить. Я не знаю, продлят ли они полномочия Столтенберга или заменят его кем-то еще.— Ждут ли Украину в НАТО и утвердят ли ее членство на саммите Североатлантического альянса?— У Байдена здесь основная задача разрулить всю эту ситуацию. Я думаю, что США категорично не примут Украину в НАТО в нынешнем ее состоянии. Это исключенный вопрос, пятая статья устава НАТО и другие проблемы, с этим связанные.Да, часть европейских союзников под агитацией Зеленского или в пику США с этой идеей играют. Но, я считаю, для американцев сегодня важно в пустопорожних обещаниях утопить главное — чтобы Киев активизировал свои усилия на военном фронте, чтобы контрнаступление продолжалось и дальше: возможно, все лето, осень и так далее. Пусть лучше с Россией продолжает сражаться Украина, а не войска НАТО.Здесь могут быть какие-то проблемы взаимоотношений с Венгрией и с Турцией. Но эту ситуацию попытаются разрулить, какие-то углы сгладить или отодвинуть на второй план: дескать, главное — это Украина, давайте решим вопрос с ней, а потом вернемся к остальным.— Реджеп Эрдоган, с одной стороны, отпускает командиров "Азова"* и заявляет, что Украина имеет право быть в НАТО. А с другой стороны, призывает Россию продлить зерновую сделку и ждет Путина на переговоры в августе. Что лежит в основе такой противоречивой политики Турции?— Это скорее вопросы не к Эрдогану, а к нам. Я думаю, данные противоречия могут быть связаны с формой управления российско-турецкими отношениями. В ряде случаев, возможно, российская сторона слишком много делает для того, чтобы отпустить Турцию на длинный поводок.Президенту Турции нужно четко и ясно дать понять, что можно, а чего нельзя делать в отношении России и какие это будет иметь последствия. Потому что Эрдоган может чувствовать нашу слабинку и вести себя соответствующим образом — по принципу "аппетит приходит во время еды". Возможно, он хочет играть большую роль в украинских делах, а нас это не устраивает, потому что у турецкого лидера есть своя точка зрения на Крым, на военные поставки ВСУ и так далее. Получается, для Эрдогана что Москва, что Киев находятся в районах, равноудаленных от Анкары, хотя если посмотреть на географическую карту, это далеко не так.Также у Турции есть свой интерес насолить Америке — это тоже просматривается. Потому что мы видим явное противоречие слов Байдена и Эрдогана. Первый сказал (в интервью СМИ), что Украина пока не достойна войти в НАТО, а второй ему возразил. В Москве такую позицию турков тоже не приветствуют.Резюмирую: в российско-турецких отношениях нужна большая дисциплина — слишком много Эрдогану позволялось: турецкие потоки, атомные электростанции, российские туристы, расширение товарооборота и позиция в отношении Армении и многое другое.*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html
https://ukraina.ru/20230710/1047884164.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, турция, украина, россия (рф), зарубежье, европа, киев, лондон, великобритания, эрдоган, джо байден, риши сунак, йенс столтенберг, нато, конфликт, президентские выборы, саммит, вильнюс, всу
Интервью, США, Турция, Украина, Россия (РФ), Зарубежье, Европа, Киев, Лондон, Великобритания, Эрдоган, Джо Байден, Риши Сунак, Йенс Столтенберг, НАТО, конфликт, президентские выборы, саммит, Вильнюс, ВСУ

Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием

07:41 11.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Байдену важно подчеркнуть, что курс на военно-экономическую поддержку Киева остается неизменным. И никакие внутренние веяния в Америке на это не повлияют.
Причины европейского турне американского президента в интервью изданию Украина.ру объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.
В Лондоне 10 июля состоялась короткая встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. После Великобритании президент США должен отправиться в Вильнюс на саммит НАТО и далее посетить Финляндию, недавно присоединившуюся к Североатлантическому альянсу.
— Владимир Сергеевич, американский лидер Джо Байден начал европейское турне с посещения Великобритании. Какие задачи у американского президента?
— Цели европейского турне Байдена ясны и понятны. Ему необходимо усилить все виды поддержки Украины. Конфликт этот, видимо, будет носить затяжной характер; США планируют системно накачивать Украину вооружениями — аналогичных действий Вашингтон ожидает и от европейских союзников. Они должны мобилизоваться.
Для Байдена в нынешней ситуации — в условиях нарастания внутреннего раздрая за фасадом внешнего единства коллективного Запада — в приоритете вновь построить коалицию из союзников, подчеркнув, что курс на военно-экономическую поддержку Киева остается неизменным. На саммите НАТО Байден еще раз подтвердит, что все ресурсы и возможности альянса нужно направить на помощь Украине.
То есть официальной политикой демократов, администрации Байдена остается эскалация украинского конфликта. И никакие внутренние веяния в Америке на это не повлияют.
Не случайно Байден начал свой тур с Великобритании, которая является проводником американской политики в Европе. Более того, Лондон стоит на жестких и экстремистских позициях — войне до последнего украинца.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
— Чем этот визит важен для Байдена с точки зрения предвыборной президентской кампании?
— Очевидно, что для администрации Белого дома также важно подчеркнуть с точки зрения абстрактных перспектив, что украинский конфликт будет присутствовать в американской президентской кампании 2024 года. Более того — на сегодняшний день во внутриполитическом плане администрации Байдена по большому счету отчитываться нечем. В самой Америке много проблем, не все столь очевидно.
Что касается внешнеполитического компонента, здесь Байден считает, что все козыри у него в руках. Этим он и собирается компенсировать многочисленные провалы по внутренней политике США. В Америке последнее время ведь тоже шли разговоры о пересмотре помощи Украине.
Что касается Финляндии, то ее вхождение в альянс и как следствие расширение НАТО, Байден также запишет к себе в актив.
— В какой степени Байден дееспособен и сможет участвовать в выборах президента США 2024 года?
— По принципу "три пишем — два в уме" он стоит в списках избирательной кампании. Однако в июле-августе 2023 года (это такое окно возможностей) демократы могут Байдена в той или иной форме сбросить — сказать, что он не будет участвовать в выборах. Или он сам откажется.
Последнее время весь мир видит, что действующий президент США делает много оговорок, опять спутал Россию с Украиной. И на это можно делать ставку — его неадекватность растет. Поэтому сейчас в личном визите по Европе для Байдена жизненно важно подчеркнуть, что он остается еще видимым кандидатом — пан или пропал.
— Это третий за последний год визит Байдена в Лондон. Он назвал отношения США с Великобританией "прочными, как скала". О чем еще могли общаться лидеры стран?
— Для Байдена, повторюсь, стоит задача еще раз подчеркнуть особую роль Великобритании во всех европейских делах и особые отношения с США — из серии, что она Америке ближе, чем другие государства Европы. Ведь не забывайте, что Лондон безоглядно поддерживает Вашингтон, и хочет передать и кассетные бомбы, и обедненный уран на Украину.
То есть, по разумению Байдена, если внутри США возникнут какие-то проблемы, Великобритания их должна компенсировать. Если, например, у американцев возникнут проблемы с поставками военной техники ВСУ, то взять необходимое оборудование англичане должны в Европе. Если у какой-нибудь страны возникнут сомнения, оказать давление на нее — Риши Сунак в отдельных моментах может оказаться проворнее недееспособного Байдена.
Есть еще проблема, связанная с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом — непонятно, как ее будут решать. Великобритания страстно желает видеть на этом посту представителя своей страны. Байден, возможно, имеет целью сгладить углы противоречий и успокоить англичан — дескать, да, сегодня этот вопрос стоит в повестке к обсуждению. За этой темой стоит последить. Я не знаю, продлят ли они полномочия Столтенберга или заменят его кем-то еще.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 03:35
Грег Вайнер: Я не удивлюсь, если российское наступление совпадет с началом саммита НАТО
— Ждут ли Украину в НАТО и утвердят ли ее членство на саммите Североатлантического альянса?
— У Байдена здесь основная задача разрулить всю эту ситуацию. Я думаю, что США категорично не примут Украину в НАТО в нынешнем ее состоянии. Это исключенный вопрос, пятая статья устава НАТО и другие проблемы, с этим связанные.
Да, часть европейских союзников под агитацией Зеленского или в пику США с этой идеей играют. Но, я считаю, для американцев сегодня важно в пустопорожних обещаниях утопить главное — чтобы Киев активизировал свои усилия на военном фронте, чтобы контрнаступление продолжалось и дальше: возможно, все лето, осень и так далее. Пусть лучше с Россией продолжает сражаться Украина, а не войска НАТО.
Здесь могут быть какие-то проблемы взаимоотношений с Венгрией и с Турцией. Но эту ситуацию попытаются разрулить, какие-то углы сгладить или отодвинуть на второй план: дескать, главное — это Украина, давайте решим вопрос с ней, а потом вернемся к остальным.
— Реджеп Эрдоган, с одной стороны, отпускает командиров "Азова"* и заявляет, что Украина имеет право быть в НАТО. А с другой стороны, призывает Россию продлить зерновую сделку и ждет Путина на переговоры в августе. Что лежит в основе такой противоречивой политики Турции?
— Это скорее вопросы не к Эрдогану, а к нам. Я думаю, данные противоречия могут быть связаны с формой управления российско-турецкими отношениями. В ряде случаев, возможно, российская сторона слишком много делает для того, чтобы отпустить Турцию на длинный поводок.
Президенту Турции нужно четко и ясно дать понять, что можно, а чего нельзя делать в отношении России и какие это будет иметь последствия. Потому что Эрдоган может чувствовать нашу слабинку и вести себя соответствующим образом — по принципу "аппетит приходит во время еды". Возможно, он хочет играть большую роль в украинских делах, а нас это не устраивает, потому что у турецкого лидера есть своя точка зрения на Крым, на военные поставки ВСУ и так далее. Получается, для Эрдогана что Москва, что Киев находятся в районах, равноудаленных от Анкары, хотя если посмотреть на географическую карту, это далеко не так.
Также у Турции есть свой интерес насолить Америке — это тоже просматривается. Потому что мы видим явное противоречие слов Байдена и Эрдогана. Первый сказал (в интервью СМИ), что Украина пока не достойна войти в НАТО, а второй ему возразил. В Москве такую позицию турков тоже не приветствуют.
Резюмирую: в российско-турецких отношениях нужна большая дисциплина — слишком много Эрдогану позволялось: турецкие потоки, атомные электростанции, российские туристы, расширение товарооборота и позиция в отношении Армении и многое другое.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Вчера, 14:33
"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из ТурцииРоссия считает нарушением договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
 
ИнтервьюСШАТурцияУкраинаРоссия (РФ)ЗарубежьеЕвропаКиевЛондонВеликобританияЭрдоганДжо БайденРиши СунакЙенс СтолтенбергНАТОконфликтпрезидентские выборысаммитВильнюсВСУ
 
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08:00Как началась "Волынская резня"
07:45Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку
07:41Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием
07:30"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков
07:22Никакого шампанского, никакого триумфа: чего Украине ждать от саммита НАТО в Вильнюсе
05:18Владимир Видеманн про саммит НАТО: Мы - все люди и никто до конца не знает на что способен Восток
02:23Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля
18:10Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
18:00Украина — НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти
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