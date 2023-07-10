https://ukraina.ru/20230710/1047927103.html
Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине - 10.07.2023 Украина.ру
Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar, в ближайшее время также откроется завод Rheinmetall по производству танков. Страны-члены НАТО не могут определиться с обещаниями Украине
2023-07-10T18:10
2023-07-10T18:10
2023-07-10T18:10
хроники
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047926959_0:148:2730:1684_1920x0_80_0_0_04f1a0cf48b0371e2ca5410f50c8084c.jpg
О начале строительства завода компании Baykar Makina на Украине в эфире телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин."Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - отметил он.По его слоам, речь идёт о крупном заводе по производстве беспилотников Bayaraktar, о котором ещё несколько лет назад договаривались, однако затем "были остановки, скандалы"."Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", - добавил Камышин.Год тому назад — в июле 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на украинской территории.В июне этого года Baykar Makina получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.Как заявил тогда гендиректор Baykar Халюк Байрактар, завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет $95,5. Он заявил, что основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле.Халюк Байракт и его брат Сельчук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — кавалеры украинского ордена "За заслуги".Примечательно, что в турецком беспилотнике Akinci используются производимые украинским предприятием "Ивченко прогресс" двигатели АИ-25, которые были разработаны ещё во времена СССР. АИ-25 используется на самолётах Як-40, единственном сельскохозяйственном реактивном самолёте Милец М-15, чехословацком (затем — чешском) L-39 и китайско-пакистанском Hongdu JL-8.Также 10 июля стало известно о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 12 недель. Об этом в интервью CNN рассказал глава правления компании Армин Паппергер. Также концерн будет обучать украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, произведенные на заводе, который будет расположен на Западной Украине."Украинцы должны помочь сами себе – если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", – заявил он.Ориентировочная мощность завода — 400 танков в год. Также на заводе планируют производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.По словам Паппергера, завод может быть защищен от потенциальных атак ВС РФ.."Сейчас есть много заводов, которые производят военную продукцию [на Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", - признался Паппергер.Ранее, в мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривало создание совместного предприятия. Согласно договору, "Укроборонпром" и Rheinmetall должны были начать сотрудничество по техническому обслуживанию и ремонту бронированной техники, переданной Украине.Перенос производств стран-членов НАТО на Украину, как указывают некоторые эксперты, снимает запрет на использование западного оружия на признанной Западом российской территории. Ведь оружие, произведённое на таких заводах, будет считаться украинским.Проблемы с обещаниямиУкраину не примут в НАТО на саммите альянса в июле, но намерены заявить, что "её место в альянсе", сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц из стран-членов НАТО. При этом о полной формулировке всё ещё идут споры.Издание отметило, что коммюнике по итогам саммита будет содержать заявление о том, что "законное место Украины в альянсе НАТО", но ещё идет спор о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку "когда будут позволять обстоятельства" или нужно ли детально описывать эти обстоятельства.Кроме того, газета сообщила, что на предстоящем на этой неделе саммите НАТО в Альянс не возьмут новых членов, ни Украину, ни Швецию. А единство между членами, несмотря на ожидаемую встречу, якобы становится "всё труднее сохранять".В свою очередь немецкое издание Bild со ссылкой на источники, а также на внутренний документ немецкого правительства сообщило, что последнее блокирует решение в пользу Украины относительно её пути в НАТО.По информации издания, участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. По информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение для Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня с Россией, до последних выходных Германия и США не поддержали такой план.При этом и Германия, и США призвали придерживаться "Плана действий по членству", уже сформулированного для Украины в 2008 году, который предусматривает многочисленные шаги и условия.В то же время, отмечается в документе немецкого правительства, США "заявили о своём согласии отказаться от ПДЧ для Украины при условии проведения дальнейших реформ"."Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся боевые действия", – заявил неназванный дипломат изданию.А вот немецкое правительство, напротив, "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" к вступлению Украины [в НАТО]". О "пересмотре решения [о членстве Украины в НАТО] Бухареста 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".Как утверждает издание, Берлин не воспримет "ни упоминания о приглашении", ни упоминания о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.В то же время, Берлин "готов рассматривать компромиссные формулировки" относительно будущего вступления Украины в НАТО, "хотя условия для этого ещё не выполнены"."Поэтому не исключено, что немецкое правительство согласится и на отказ от Плана действий по членству – не соглашаясь, однако, на практике на ускоренный приём Украины ("fast track") по завершении войны", – сообщило издание.По информации Bild вечером 10 июля переговорщики Германии и других государств соберутся в Вильнюсе и попытаются ещё раз найти компромисс по Украине до приезда глав государств и правительств."В худшем случае главы правительств должны будут сами подключиться к переговорам во вторник", – заявил изданию один из дипломатов.Тем временем украинские власти всё громче требуют определённости для Украины и гарантий безопасности для неё.
https://ukraina.ru/20230710/1047918780.html
https://ukraina.ru/20230710/1047911274.html
https://ukraina.ru/20230709/1047904771.html
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хроники, эксклюзив
Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar, в ближайшее время также откроется завод Rheinmetall по производству танков. Страны-члены НАТО не могут определиться с обещаниями Украине
О начале строительства завода компании Baykar Makina на Украине в эфире телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - отметил он.
По его слоам, речь идёт о крупном заводе по производстве беспилотников Bayaraktar, о котором ещё несколько лет назад договаривались, однако затем "были остановки, скандалы".
"Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", - добавил Камышин.
Год тому назад — в июле 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на украинской территории.
В июне этого года Baykar Makina получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
Как заявил тогда гендиректор Baykar Халюк Байрактар, завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет $95,5. Он заявил, что основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле.
Халюк Байракт и его брат Сельчук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — кавалеры украинского ордена "За заслуги".
Примечательно, что в турецком беспилотнике Akinci используются производимые украинским предприятием "Ивченко прогресс" двигатели АИ-25, которые были разработаны ещё во времена СССР. АИ-25 используется на самолётах Як-40, единственном сельскохозяйственном реактивном самолёте Милец М-15, чехословацком (затем — чешском) L-39 и китайско-пакистанском Hongdu JL-8.
Также 10 июля стало известно о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 12 недель. Об этом в интервью CNN
рассказал глава правления компании Армин Паппергер
. Также концерн будет обучать украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, произведенные на заводе, который будет расположен на Западной Украине.
"Украинцы должны помочь сами себе – если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", – заявил он.
Ориентировочная мощность завода — 400 танков в год. Также на заводе планируют производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.
По словам Паппергера, завод может быть защищен от потенциальных атак ВС РФ..
"Сейчас есть много заводов, которые производят военную продукцию [на Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", - признался Паппергер.
Ранее, в мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривало создание совместного предприятия. Согласно договору, "Укроборонпром" и Rheinmetall должны были начать сотрудничество по техническому обслуживанию и ремонту бронированной техники, переданной Украине.
Перенос производств стран-членов НАТО на Украину, как указывают некоторые эксперты, снимает запрет на использование западного оружия на признанной Западом российской территории. Ведь оружие, произведённое на таких заводах, будет считаться украинским.
Украину не примут в НАТО на саммите альянса в июле, но намерены заявить, что "её место в альянсе", сообщило издание The New York Times
со ссылкой на официальных лиц из стран-членов НАТО. При этом о полной формулировке всё ещё идут споры.
Издание отметило, что коммюнике по итогам саммита будет содержать заявление о том, что "законное место Украины в альянсе НАТО", но ещё идет спор о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку "когда будут позволять обстоятельства" или нужно ли детально описывать эти обстоятельства.
Кроме того, газета сообщила, что на предстоящем на этой неделе саммите НАТО в Альянс не возьмут новых членов, ни Украину, ни Швецию. А единство между членами, несмотря на ожидаемую встречу, якобы становится "всё труднее сохранять".
В свою очередь немецкое издание Bild
со ссылкой на источники, а также на внутренний документ немецкого правительства сообщило, что последнее блокирует решение в пользу Украины относительно её пути в НАТО.
По информации издания, участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. По информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение для Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня с Россией, до последних выходных Германия и США не поддержали такой план.
При этом и Германия, и США призвали придерживаться "Плана действий по членству", уже сформулированного для Украины в 2008 году, который предусматривает многочисленные шаги и условия.
В то же время, отмечается в документе немецкого правительства, США "заявили о своём согласии отказаться от ПДЧ для Украины при условии проведения дальнейших реформ".
"Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся боевые действия", – заявил неназванный дипломат изданию.
А вот немецкое правительство, напротив, "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" к вступлению Украины [в НАТО]". О "пересмотре решения [о членстве Украины в НАТО] Бухареста 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".
Как утверждает издание, Берлин не воспримет "ни упоминания о приглашении", ни упоминания о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.
В то же время, Берлин "готов рассматривать компромиссные формулировки" относительно будущего вступления Украины в НАТО, "хотя условия для этого ещё не выполнены".
"Поэтому не исключено, что немецкое правительство согласится и на отказ от Плана действий по членству – не соглашаясь, однако, на практике на ускоренный приём Украины ("fast track") по завершении войны", – сообщило издание.
По информации Bild вечером 10 июля переговорщики Германии и других государств соберутся в Вильнюсе и попытаются ещё раз найти компромисс по Украине до приезда глав государств и правительств.
"В худшем случае главы правительств должны будут сами подключиться к переговорам во вторник", – заявил изданию один из дипломатов.
Тем временем украинские власти всё громче требуют определённости для Украины и гарантий безопасности для неё.