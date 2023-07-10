Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине - 10.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230710/1047927103.html
Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине - 10.07.2023 Украина.ру
Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar, в ближайшее время также откроется завод Rheinmetall по производству танков. Страны-члены НАТО не могут определиться с обещаниями Украине
2023-07-10T18:10
2023-07-10T18:10
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047926959_0:148:2730:1684_1920x0_80_0_0_04f1a0cf48b0371e2ca5410f50c8084c.jpg
О начале строительства завода компании Baykar Makina на Украине в эфире телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин."Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - отметил он.По его слоам, речь идёт о крупном заводе по производстве беспилотников Bayaraktar, о котором ещё несколько лет назад договаривались, однако затем "были остановки, скандалы"."Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", - добавил Камышин.Год тому назад — в июле 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на украинской территории.В июне этого года Baykar Makina получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.Как заявил тогда гендиректор Baykar Халюк Байрактар, завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет $95,5. Он заявил, что основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле.Халюк Байракт и его брат Сельчук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — кавалеры украинского ордена "За заслуги".Примечательно, что в турецком беспилотнике Akinci используются производимые украинским предприятием "Ивченко прогресс" двигатели АИ-25, которые были разработаны ещё во времена СССР. АИ-25 используется на самолётах Як-40, единственном сельскохозяйственном реактивном самолёте Милец М-15, чехословацком (затем — чешском) L-39 и китайско-пакистанском Hongdu JL-8.Также 10 июля стало известно о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 12 недель. Об этом в интервью CNN рассказал глава правления компании Армин Паппергер. Также концерн будет обучать украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, произведенные на заводе, который будет расположен на Западной Украине."Украинцы должны помочь сами себе – если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", – заявил он.Ориентировочная мощность завода — 400 танков в год. Также на заводе планируют производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.По словам Паппергера, завод может быть защищен от потенциальных атак ВС РФ.."Сейчас есть много заводов, которые производят военную продукцию [на Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", - признался Паппергер.Ранее, в мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривало создание совместного предприятия. Согласно договору, "Укроборонпром" и Rheinmetall должны были начать сотрудничество по техническому обслуживанию и ремонту бронированной техники, переданной Украине.Перенос производств стран-членов НАТО на Украину, как указывают некоторые эксперты, снимает запрет на использование западного оружия на признанной Западом российской территории. Ведь оружие, произведённое на таких заводах, будет считаться украинским.Проблемы с обещаниямиУкраину не примут в НАТО на саммите альянса в июле, но намерены заявить, что "её место в альянсе", сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц из стран-членов НАТО. При этом о полной формулировке всё ещё идут споры.Издание отметило, что коммюнике по итогам саммита будет содержать заявление о том, что "законное место Украины в альянсе НАТО", но ещё идет спор о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку "когда будут позволять обстоятельства" или нужно ли детально описывать эти обстоятельства.Кроме того, газета сообщила, что на предстоящем на этой неделе саммите НАТО в Альянс не возьмут новых членов, ни Украину, ни Швецию. А единство между членами, несмотря на ожидаемую встречу, якобы становится "всё труднее сохранять".В свою очередь немецкое издание Bild со ссылкой на источники, а также на внутренний документ немецкого правительства сообщило, что последнее блокирует решение в пользу Украины относительно её пути в НАТО.По информации издания, участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. По информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение для Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня с Россией, до последних выходных Германия и США не поддержали такой план.При этом и Германия, и США призвали придерживаться "Плана действий по членству", уже сформулированного для Украины в 2008 году, который предусматривает многочисленные шаги и условия.В то же время, отмечается в документе немецкого правительства, США "заявили о своём согласии отказаться от ПДЧ для Украины при условии проведения дальнейших реформ"."Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся боевые действия", – заявил неназванный дипломат изданию.А вот немецкое правительство, напротив, "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" к вступлению Украины [в НАТО]". О "пересмотре решения [о членстве Украины в НАТО] Бухареста 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".Как утверждает издание, Берлин не воспримет "ни упоминания о приглашении", ни упоминания о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.В то же время, Берлин "готов рассматривать компромиссные формулировки" относительно будущего вступления Украины в НАТО, "хотя условия для этого ещё не выполнены"."Поэтому не исключено, что немецкое правительство согласится и на отказ от Плана действий по членству – не соглашаясь, однако, на практике на ускоренный приём Украины ("fast track") по завершении войны", – сообщило издание.По информации Bild вечером 10 июля переговорщики Германии и других государств соберутся в Вильнюсе и попытаются ещё раз найти компромисс по Украине до приезда глав государств и правительств."В худшем случае главы правительств должны будут сами подключиться к переговорам во вторник", – заявил изданию один из дипломатов.Тем временем украинские власти всё громче требуют определённости для Украины и гарантий безопасности для неё.
https://ukraina.ru/20230710/1047918780.html
https://ukraina.ru/20230710/1047911274.html
https://ukraina.ru/20230709/1047904771.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047926959_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1e4537d7bf8737cd8b495f6bbfbbbeaf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине

18:10 10.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / KarleHornЗавод Rheinmetall в Киле
Завод Rheinmetall в Киле - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© commons.wikimedia.org / KarleHorn
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar, в ближайшее время также откроется завод Rheinmetall по производству танков. Страны-члены НАТО не могут определиться с обещаниями Украине
О начале строительства завода компании Baykar Makina на Украине в эфире телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - отметил он.
По его слоам, речь идёт о крупном заводе по производстве беспилотников Bayaraktar, о котором ещё несколько лет назад договаривались, однако затем "были остановки, скандалы".
"Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", - добавил Камышин.
Год тому назад — в июле 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на украинской территории.
В июне этого года Baykar Makina получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
Как заявил тогда гендиректор Baykar Халюк Байрактар, завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет $95,5. Он заявил, что основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле.
Халюк Байракт и его брат Сельчук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — кавалеры украинского ордена "За заслуги".
возврат высокопоставленных пленных из Турции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
13:14
Условия возврата "азовцев"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июляСтали известны условия, на которых Турция передала Украине командование "Азова"*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Примечательно, что в турецком беспилотнике Akinci используются производимые украинским предприятием "Ивченко прогресс" двигатели АИ-25, которые были разработаны ещё во времена СССР. АИ-25 используется на самолётах Як-40, единственном сельскохозяйственном реактивном самолёте Милец М-15, чехословацком (затем — чешском) L-39 и китайско-пакистанском Hongdu JL-8.
Также 10 июля стало известно о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 12 недель. Об этом в интервью CNN рассказал глава правления компании Армин Паппергер. Также концерн будет обучать украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, произведенные на заводе, который будет расположен на Западной Украине.
"Украинцы должны помочь сами себе – если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", – заявил он.
Ориентировочная мощность завода — 400 танков в год. Также на заводе планируют производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.
По словам Паппергера, завод может быть защищен от потенциальных атак ВС РФ..
"Сейчас есть много заводов, которые производят военную продукцию [на Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", - признался Паппергер.
Ранее, в мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривало создание совместного предприятия. Согласно договору, "Укроборонпром" и Rheinmetall должны были начать сотрудничество по техническому обслуживанию и ремонту бронированной техники, переданной Украине.
Перенос производств стран-членов НАТО на Украину, как указывают некоторые эксперты, снимает запрет на использование западного оружия на признанной Западом российской территории. Ведь оружие, произведённое на таких заводах, будет считаться украинским.
С-200 на параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
09:53
Угроза российским АЭС, обращение с пленными. Главное на Украине на утро 10 июляЗамсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал угрозу Смоленской АЭС. Побывавший в украинском плену российский доброволец рассказал, как украинские военные издевались над пленными и использовали их для разминирования
Проблемы с обещаниями
Украину не примут в НАТО на саммите альянса в июле, но намерены заявить, что "её место в альянсе", сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц из стран-членов НАТО. При этом о полной формулировке всё ещё идут споры.
Издание отметило, что коммюнике по итогам саммита будет содержать заявление о том, что "законное место Украины в альянсе НАТО", но ещё идет спор о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку "когда будут позволять обстоятельства" или нужно ли детально описывать эти обстоятельства.
Кроме того, газета сообщила, что на предстоящем на этой неделе саммите НАТО в Альянс не возьмут новых членов, ни Украину, ни Швецию. А единство между членами, несмотря на ожидаемую встречу, якобы становится "всё труднее сохранять".
В свою очередь немецкое издание Bild со ссылкой на источники, а также на внутренний документ немецкого правительства сообщило, что последнее блокирует решение в пользу Украины относительно её пути в НАТО.
По информации издания, участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. По информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение для Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня с Россией, до последних выходных Германия и США не поддержали такой план.
При этом и Германия, и США призвали придерживаться "Плана действий по членству", уже сформулированного для Украины в 2008 году, который предусматривает многочисленные шаги и условия.
В то же время, отмечается в документе немецкого правительства, США "заявили о своём согласии отказаться от ПДЧ для Украины при условии проведения дальнейших реформ".
"Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся боевые действия", – заявил неназванный дипломат изданию.
обломки украинской ракеты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Вчера, 18:20
Ракетные атаки на регионы России, метания Зеленского. Итоги 9 июля на УкраинеУкраинские военные выпустили ракеты по ряду регионов России. Стали возникать сомнения по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе
А вот немецкое правительство, напротив, "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" к вступлению Украины [в НАТО]". О "пересмотре решения [о членстве Украины в НАТО] Бухареста 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".
Как утверждает издание, Берлин не воспримет "ни упоминания о приглашении", ни упоминания о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.
В то же время, Берлин "готов рассматривать компромиссные формулировки" относительно будущего вступления Украины в НАТО, "хотя условия для этого ещё не выполнены".
"Поэтому не исключено, что немецкое правительство согласится и на отказ от Плана действий по членству – не соглашаясь, однако, на практике на ускоренный приём Украины ("fast track") по завершении войны", – сообщило издание.
По информации Bild вечером 10 июля переговорщики Германии и других государств соберутся в Вильнюсе и попытаются ещё раз найти компромисс по Украине до приезда глав государств и правительств.
"В худшем случае главы правительств должны будут сами подключиться к переговорам во вторник", – заявил изданию один из дипломатов.
Тем временем украинские власти всё громче требуют определённости для Украины и гарантий безопасности для неё.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
18:00Украина-НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти
17:53Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ
17:51Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN
17:25Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе
17:14Агент ГУР Анатолий Шарий, он же — враг России. Вы все еще ему перечисляете деньги?
17:10Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео
17:06США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian
16:31Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ
16:06"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ
15:03Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
14:59Поступок Эрдогана с "азовцами"* удивил многих членов НАТО - немецкие СМИ
14:44"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео
14:33"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции
14:27Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни
13:55"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне
13:51Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
13:50Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"
13:23Экспорт через порты Дуная, новый губернатор и атаки на Пушкина. Что происходит в Одессе
13:14Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам
Лента новостейМолния