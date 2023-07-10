https://ukraina.ru/20230710/1047927103.html

Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине

Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине - 10.07.2023 Украина.ру

Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине

На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar, в ближайшее время также откроется завод Rheinmetall по производству танков. Страны-члены НАТО не могут определиться с обещаниями Украине

2023-07-10T18:10

2023-07-10T18:10

2023-07-10T18:10

хроники

эксклюзив

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О начале строительства завода компании Baykar Makina на Украине в эфире телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин."Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - отметил он.По его слоам, речь идёт о крупном заводе по производстве беспилотников Bayaraktar, о котором ещё несколько лет назад договаривались, однако затем "были остановки, скандалы"."Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", - добавил Камышин.Год тому назад — в июле 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на украинской территории.В июне этого года Baykar Makina получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.Как заявил тогда гендиректор Baykar Халюк Байрактар, завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет $95,5. Он заявил, что основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле.Халюк Байракт и его брат Сельчук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — кавалеры украинского ордена "За заслуги".Примечательно, что в турецком беспилотнике Akinci используются производимые украинским предприятием "Ивченко прогресс" двигатели АИ-25, которые были разработаны ещё во времена СССР. АИ-25 используется на самолётах Як-40, единственном сельскохозяйственном реактивном самолёте Милец М-15, чехословацком (затем — чешском) L-39 и китайско-пакистанском Hongdu JL-8.Также 10 июля стало известно о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 12 недель. Об этом в интервью CNN рассказал глава правления компании Армин Паппергер. Также концерн будет обучать украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, произведенные на заводе, который будет расположен на Западной Украине."Украинцы должны помочь сами себе – если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", – заявил он.Ориентировочная мощность завода — 400 танков в год. Также на заводе планируют производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.По словам Паппергера, завод может быть защищен от потенциальных атак ВС РФ.."Сейчас есть много заводов, которые производят военную продукцию [на Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", - признался Паппергер.Ранее, в мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривало создание совместного предприятия. Согласно договору, "Укроборонпром" и Rheinmetall должны были начать сотрудничество по техническому обслуживанию и ремонту бронированной техники, переданной Украине.Перенос производств стран-членов НАТО на Украину, как указывают некоторые эксперты, снимает запрет на использование западного оружия на признанной Западом российской территории. Ведь оружие, произведённое на таких заводах, будет считаться украинским.Проблемы с обещаниямиУкраину не примут в НАТО на саммите альянса в июле, но намерены заявить, что "её место в альянсе", сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц из стран-членов НАТО. При этом о полной формулировке всё ещё идут споры.Издание отметило, что коммюнике по итогам саммита будет содержать заявление о том, что "законное место Украины в альянсе НАТО", но ещё идет спор о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку "когда будут позволять обстоятельства" или нужно ли детально описывать эти обстоятельства.Кроме того, газета сообщила, что на предстоящем на этой неделе саммите НАТО в Альянс не возьмут новых членов, ни Украину, ни Швецию. А единство между членами, несмотря на ожидаемую встречу, якобы становится "всё труднее сохранять".В свою очередь немецкое издание Bild со ссылкой на источники, а также на внутренний документ немецкого правительства сообщило, что последнее блокирует решение в пользу Украины относительно её пути в НАТО.По информации издания, участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. По информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение для Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня с Россией, до последних выходных Германия и США не поддержали такой план.При этом и Германия, и США призвали придерживаться "Плана действий по членству", уже сформулированного для Украины в 2008 году, который предусматривает многочисленные шаги и условия.В то же время, отмечается в документе немецкого правительства, США "заявили о своём согласии отказаться от ПДЧ для Украины при условии проведения дальнейших реформ"."Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся боевые действия", – заявил неназванный дипломат изданию.А вот немецкое правительство, напротив, "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" к вступлению Украины [в НАТО]". О "пересмотре решения [о членстве Украины в НАТО] Бухареста 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".Как утверждает издание, Берлин не воспримет "ни упоминания о приглашении", ни упоминания о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.В то же время, Берлин "готов рассматривать компромиссные формулировки" относительно будущего вступления Украины в НАТО, "хотя условия для этого ещё не выполнены"."Поэтому не исключено, что немецкое правительство согласится и на отказ от Плана действий по членству – не соглашаясь, однако, на практике на ускоренный приём Украины ("fast track") по завершении войны", – сообщило издание.По информации Bild вечером 10 июля переговорщики Германии и других государств соберутся в Вильнюсе и попытаются ещё раз найти компромисс по Украине до приезда глав государств и правительств."В худшем случае главы правительств должны будут сами подключиться к переговорам во вторник", – заявил изданию один из дипломатов.Тем временем украинские власти всё громче требуют определённости для Украины и гарантий безопасности для неё.

https://ukraina.ru/20230710/1047918780.html

https://ukraina.ru/20230710/1047911274.html

https://ukraina.ru/20230709/1047904771.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив