Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN - 10.07.2023 Украина.ру
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Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN
Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN - 10.07.2023 Украина.ру
Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN
Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на Украине в течение следующих 12 недель. Об этом сообщил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN
2023-07-10T17:51
2023-07-10T17:51
новости
rheinmetall ag
украина
германия
боеприпасы
бронетранспортеры
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Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение следующих 12 недель, сообщил гендиректор компании Армин Паппергер.Сотрудники завода будут производить и ремонтировать бронетранспортёры Fuchs.Концерн Rheinmetall будет также обучать украинских военных обслуживанию танков и других бронированных машин, которые будет выпускать завод.Предприятие планируют расположить на западе Украины. Паппергер отметил, что объект Rheinmetall может получить защиту на случай возможного ракетного удара.По его словам, Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 000 до 600 000 в следующем году, но не все они предназначены для поставок в Украину, а лишь большая часть. Теоретически, добавил Паппергер, Rheinmetall может обеспечить 60% необходимых Украине артиллерийских боеприпасов.На прошлой неделе немецкие законодатели в предварительном порядке согласились купить у Rheinmetall боеприпасов на сумму 6 миллиардов евро, при этом часть этих средств была зарезервирована для Украины, сказал Паппергер.До конфликта на Украине концерн мог ждать два-три года до одобрения подобной сделки, однако сейчас соглашения могут заключаться всего за четыре месяца, добавил гендиректор компании.В марте Паппергер заявлял о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год.
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новости, rheinmetall ag, украина, германия, боеприпасы, бронетранспортеры
Новости, Rheinmetall AG, Украина, Германия, боеприпасы, бронетранспортеры

Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN

17:51 10.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Dirk Vorderstraße
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© commons.wikimedia.org / Dirk Vorderstraße
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Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на Украине в течение следующих 12 недель. Об этом сообщил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN
Немецкий концерн по производству военной техники Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение следующих 12 недель, сообщил гендиректор компании Армин Паппергер.
"Rheinmetall откроет завод бронетехники на Украине в течение ближайших 12 недель", - заявил Паппергер.
Сотрудники завода будут производить и ремонтировать бронетранспортёры Fuchs.
Концерн Rheinmetall будет также обучать украинских военных обслуживанию танков и других бронированных машин, которые будет выпускать завод.
Предприятие планируют расположить на западе Украины. Паппергер отметил, что объект Rheinmetall может получить защиту на случай возможного ракетного удара.
По его словам, Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 000 до 600 000 в следующем году, но не все они предназначены для поставок в Украину, а лишь большая часть. Теоретически, добавил Паппергер, Rheinmetall может обеспечить 60% необходимых Украине артиллерийских боеприпасов.
На прошлой неделе немецкие законодатели в предварительном порядке согласились купить у Rheinmetall боеприпасов на сумму 6 миллиардов евро, при этом часть этих средств была зарезервирована для Украины, сказал Паппергер.
До конфликта на Украине концерн мог ждать два-три года до одобрения подобной сделки, однако сейчас соглашения могут заключаться всего за четыре месяца, добавил гендиректор компании.
В марте Паппергер заявлял о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год.
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