https://ukraina.ru/20230710/1047926147.html

Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео

Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео - 10.07.2023 Украина.ру

Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео

В Лисичанске шум генераторов так же привычен, как и звуки орудий. Без света и воды город живет больше года. Украинские боевики мешают наладить инженерные... Украина.ру, 10.07.2023

2023-07-10T17:10

2023-07-10T17:10

2023-07-10T17:10

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луганская народная республика

лисичанск

освобождение

всу

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В Лисичанске шум генераторов так же привычен, как и звуки орудий. Без света и воды город живет больше года. Украинские боевики мешают наладить инженерные коммуникации: наносят удары по сей день, как и год назад. Годовщина освобождения – праздник, со слезами на глазах, как бы банально это не звучало. Послушайте, что рассказывают жители города, и посмотрите в их глаза. И не говорите, что не видели.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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