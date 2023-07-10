Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
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Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео
Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео
В Лисичанске шум генераторов так же привычен, как и звуки орудий. Без света и воды город живет больше года. Украинские боевики мешают наладить инженерные... Украина.ру, 10.07.2023
2023-07-10T17:10
2023-07-10T17:10
видео
россия (рф)
украина
сво
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луганская народная республика
лисичанск
освобождение
всу
националисты
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В Лисичанске шум генераторов так же привычен, как и звуки орудий. Без света и воды город живет больше года. Украинские боевики мешают наладить инженерные коммуникации: наносят удары по сей день, как и год назад. Годовщина освобождения – праздник, со слезами на глазах, как бы банально это не звучало. Послушайте, что рассказывают жители города, и посмотрите в их глаза. И не говорите, что не видели.
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видео, россия (рф), украина, сво, лнр, луганская народная республика, лисичанск, освобождение, всу, националисты, нацисты, преступления, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ЛНР, Луганская Народная Республика, Лисичанск, освобождение, ВСУ, националисты, нацисты, преступления

Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео

17:10 10.07.2023
 
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В Лисичанске шум генераторов так же привычен, как и звуки орудий. Без света и воды город живет больше года. Украинские боевики мешают наладить инженерные коммуникации: наносят удары по сей день, как и год назад. Годовщина освобождения – праздник, со слезами на глазах, как бы банально это не звучало. Послушайте, что рассказывают жители города, и посмотрите в их глаза. И не говорите, что не видели.
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскосвобождениеВСУнационалистынацистыпреступления
 
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