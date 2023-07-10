https://ukraina.ru/20230710/1047925733.html

США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian

США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian - 10.07.2023 Украина.ру

США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен смягчить международные споры с Грецией, но и закупить американские самолеты F-16. Договоренности с Россией он якобы нарушил ради того, чтобы показать жест доброй воли Западу. Об этом пишут журналисты британского издания The Guardian

2023-07-10T17:06

2023-07-10T17:06

2023-07-10T17:29

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Президент США Джозеф Байден попытается обменять расположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на американские самолеты F-16. Байден предпримет попытку договориться с четырьмя странами ради Анкары, предполагают журналисты. Боевые машины могут продать Турции, чтобы Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО.Эрдоган, вероятно, это понял, и преградил дорогу Байдену заявлением перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. Турецкий лидер назвал свою цену: сначала включите Турцию в состав Евросоюза, а затем "проложим путь для Швеции, как мы проложили путь для Финляндии". Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 1987 года. Журналисты The Guardian назвали государство "большой страной с сомнительной репутацией в области прав человека". Последние переговоры Эрдогана с Байденом состоялись в воскресенье, 9 июля, и завершились ничем. Эрдоган рассказал Байдену по телефону о якобы боевиках, которые свободно проводят митинги в Стокгольме. Швеция на правильном направлении, сказал он, но "восхваление терроризма" сводит шаги по вступлению в НАТО на нет. Даже если бы Эрдоган согласился, турецкий парламент не смог бы ратифицировать членство Швеции к концу саммита НАТО. "В основе спора лежит давнее требование Турции разрешить закупить американские самолеты F-16, против чего выступил Конгресс из-за враждебного отношения Турции к Греции и покупки ею российской системы ПВО. Это несовместимо с членством Турции в НАТО", - пишут журналисты. Американский президент согласился продать F-16 Турции, но сослался на возможное применение права вето членами Конгресса США. Греция же требует гарантий, что американские самолеты не будут использоваться против Афин в Эгейском море. Шесть американских законодателей направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с просьбой создать механизм контроля, чтобы предоставить Греции такие гарантии. Британские журналисты предполагают, будто Эрдоган пытается смягчить некоторые международные споры Турции. Ключевым испытанием называют то, сможет ли он сблизиться с Грецией. Передачу Украине пленных "азовцев"* в нарушение договоренностей с Россией в Лондоне рассматривают как жест доброй воли в адрес Запада. * члены запрещенного в России террористического объединения

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новости, эрдоган, нато, сша, самолеты, турция