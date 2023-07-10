https://ukraina.ru/20230710/1047925733.html
США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian
США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian - 10.07.2023 Украина.ру
США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен смягчить международные споры с Грецией, но и закупить американские самолеты F-16. Договоренности с Россией он якобы нарушил ради того, чтобы показать жест доброй воли Западу. Об этом пишут журналисты британского издания The Guardian
2023-07-10T17:06
2023-07-10T17:06
2023-07-10T17:29
новости
эрдоган
нато
сша
самолеты
турция
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Президент США Джозеф Байден попытается обменять расположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на американские самолеты F-16. Байден предпримет попытку договориться с четырьмя странами ради Анкары, предполагают журналисты. Боевые машины могут продать Турции, чтобы Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО.Эрдоган, вероятно, это понял, и преградил дорогу Байдену заявлением перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. Турецкий лидер назвал свою цену: сначала включите Турцию в состав Евросоюза, а затем "проложим путь для Швеции, как мы проложили путь для Финляндии". Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 1987 года. Журналисты The Guardian назвали государство "большой страной с сомнительной репутацией в области прав человека". Последние переговоры Эрдогана с Байденом состоялись в воскресенье, 9 июля, и завершились ничем. Эрдоган рассказал Байдену по телефону о якобы боевиках, которые свободно проводят митинги в Стокгольме. Швеция на правильном направлении, сказал он, но "восхваление терроризма" сводит шаги по вступлению в НАТО на нет. Даже если бы Эрдоган согласился, турецкий парламент не смог бы ратифицировать членство Швеции к концу саммита НАТО. "В основе спора лежит давнее требование Турции разрешить закупить американские самолеты F-16, против чего выступил Конгресс из-за враждебного отношения Турции к Греции и покупки ею российской системы ПВО. Это несовместимо с членством Турции в НАТО", - пишут журналисты. Американский президент согласился продать F-16 Турции, но сослался на возможное применение права вето членами Конгресса США. Греция же требует гарантий, что американские самолеты не будут использоваться против Афин в Эгейском море. Шесть американских законодателей направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с просьбой создать механизм контроля, чтобы предоставить Греции такие гарантии. Британские журналисты предполагают, будто Эрдоган пытается смягчить некоторые международные споры Турции. Ключевым испытанием называют то, сможет ли он сблизиться с Грецией. Передачу Украине пленных "азовцев"* в нарушение договоренностей с Россией в Лондоне рассматривают как жест доброй воли в адрес Запада. * члены запрещенного в России террористического объединения
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новости, эрдоган, нато, сша, самолеты, турция
США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian
17:06 10.07.2023 (обновлено: 17:29 10.07.2023)
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен смягчить международные споры с Грецией, но и закупить американские самолеты F-16. Договоренности с Россией он якобы нарушил ради того, чтобы показать жест доброй воли Западу. Об этом пишут журналисты британского издания The Guardian
Президент США Джозеф Байден попытается обменять расположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на американские самолеты F-16. Байден предпримет попытку договориться с четырьмя странами ради Анкары, предполагают журналисты. Боевые машины могут продать Турции, чтобы Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО.
Эрдоган, вероятно, это понял, и преградил дорогу Байдену заявлением перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО. Турецкий лидер назвал свою цену: сначала включите Турцию в состав Евросоюза, а затем "проложим путь для Швеции, как мы проложили путь для Финляндии".
Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 1987 года. Журналисты The Guardian назвали государство "большой страной с сомнительной репутацией в области прав человека".
Последние переговоры Эрдогана с Байденом состоялись в воскресенье, 9 июля, и завершились ничем. Эрдоган рассказал Байдену по телефону о якобы боевиках, которые свободно проводят митинги в Стокгольме. Швеция на правильном направлении, сказал он, но "восхваление терроризма" сводит шаги по вступлению в НАТО на нет. Даже если бы Эрдоган согласился, турецкий парламент не смог бы ратифицировать членство Швеции к концу саммита НАТО.
"В основе спора лежит давнее требование Турции разрешить закупить американские самолеты F-16, против чего выступил Конгресс из-за враждебного отношения Турции к Греции и покупки ею российской системы ПВО. Это несовместимо с членством Турции в НАТО", - пишут журналисты.
Американский президент согласился продать F-16 Турции, но сослался на возможное применение права вето членами Конгресса США. Греция же требует гарантий, что американские самолеты не будут использоваться против Афин в Эгейском море. Шесть американских законодателей направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с просьбой создать механизм контроля, чтобы предоставить Греции такие гарантии.
Британские журналисты предполагают, будто Эрдоган пытается смягчить некоторые международные споры Турции. Ключевым испытанием называют то, сможет ли он сблизиться с Грецией. Передачу Украине пленных "азовцев"* в нарушение договоренностей с Россией в Лондоне рассматривают как жест доброй воли в адрес Запада.
* члены запрещенного в России террористического объединения