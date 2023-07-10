https://ukraina.ru/20230710/1047925592.html

Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе

Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе - 10.07.2023 Украина.ру

Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе

Хакеры взломали литовскую радиостанцию и запустили антинатовское послание с призывом прекратить поставки вооружения на Украину и начать переговоры. Об этом 10 июля сообщили журналисты литовского издания LRT.LT

2023-07-10T17:25

2023-07-10T17:25

2023-07-10T17:25

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Накануне саммита НАТО в Литве зафиксировали несколько случаев кибератак. Были взломаны IT-системы литовской радиостанции и торгового центра. Из динамиков прозвучали сообщения, направленные против НАТО и поставок оружия на Украину, сообщили журналисты LRT.LT9 июля в Литве были зафиксированы две серьёзные кибератаки. В результате взлома IT-систем было запущено антинатовское послание. Один инцидент произошел на одной из региональных радиостанций, а другой - в одном из торговых центров города.В сообщении призывали прекратить поставки оружия на Украину и начать вести переговоры, а не военные действия.Люди, которые услышали антинатовское послание, сказали журналистам издания, что сообщение якобы было дублировано автоматическим переводчиком Google.Авторы статьи предположили, что во время саммита вероятность подобных атак возрастёт. Пока ведётся расследование, не сообщается, в каком торговом центре и на какой радиостанции прозвучало сообщение хакера.Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.

https://ukraina.ru/20230710/1047914695.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зарубежье, литва, вильнюс, нато, саммит, хакеры, хакеры, украина