Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе - 10.07.2023 Украина.ру
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Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе
Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе - 10.07.2023 Украина.ру
Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе
Хакеры взломали литовскую радиостанцию и запустили антинатовское послание с призывом прекратить поставки вооружения на Украину и начать переговоры. Об этом 10 июля сообщили журналисты литовского издания LRT.LT
2023-07-10T17:25
2023-07-10T17:25
новости
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Накануне саммита НАТО в Литве зафиксировали несколько случаев кибератак. Были взломаны IT-системы литовской радиостанции и торгового центра. Из динамиков прозвучали сообщения, направленные против НАТО и поставок оружия на Украину, сообщили журналисты LRT.LT9 июля в Литве были зафиксированы две серьёзные кибератаки. В результате взлома IT-систем было запущено антинатовское послание. Один инцидент произошел на одной из региональных радиостанций, а другой - в одном из торговых центров города.В сообщении призывали прекратить поставки оружия на Украину и начать вести переговоры, а не военные действия.Люди, которые услышали антинатовское послание, сказали журналистам издания, что сообщение якобы было дублировано автоматическим переводчиком Google.Авторы статьи предположили, что во время саммита вероятность подобных атак возрастёт. Пока ведётся расследование, не сообщается, в каком торговом центре и на какой радиостанции прозвучало сообщение хакера.Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.
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новости, зарубежье, литва, вильнюс, нато, саммит, хакеры, хакеры, украина
Новости, Зарубежье, Литва, Вильнюс, НАТО, саммит, хакеры, хакеры, Украина

Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе

17:25 10.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Хакеры взломали литовскую радиостанцию и запустили антинатовское послание с призывом прекратить поставки вооружения на Украину и начать переговоры. Об этом 10 июля сообщили журналисты литовского издания LRT.LT
Накануне саммита НАТО в Литве зафиксировали несколько случаев кибератак. Были взломаны IT-системы литовской радиостанции и торгового центра. Из динамиков прозвучали сообщения, направленные против НАТО и поставок оружия на Украину, сообщили журналисты LRT.LT
"Это первый случай взлома [аудио] систем", - сказал Людас Алишаускас, директор Национального центра кибербезопасности.
9 июля в Литве были зафиксированы две серьёзные кибератаки. В результате взлома IT-систем было запущено антинатовское послание. Один инцидент произошел на одной из региональных радиостанций, а другой - в одном из торговых центров города.
В сообщении призывали прекратить поставки оружия на Украину и начать вести переговоры, а не военные действия.
Люди, которые услышали антинатовское послание, сказали журналистам издания, что сообщение якобы было дублировано автоматическим переводчиком Google.
Авторы статьи предположили, что во время саммита вероятность подобных атак возрастёт. Пока ведётся расследование, не сообщается, в каком торговом центре и на какой радиостанции прозвучало сообщение хакера.
Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.
14:27
Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камниГлавная геополитическая особенность саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, состоит в том, что он не только должен решить, принимать или не принимать в свои ряды страну, которая воюет и может втянуть в войну весь Альянс
 
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