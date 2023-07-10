https://ukraina.ru/20230710/1047925137.html

Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ

Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру

Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ

Главу холдинга Global Spirits (производит водку "Хортица") внесли в перечень террористов и экстремистов за финансирование ВСУ, сообщил Росфинмониторинг

2023-07-10T17:53

2023-07-10T17:53

2023-07-10T17:53

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террорист

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Росфинмониторинг внес генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits (бренд "Хортица"), украинского бизнесмена Евгения Черняка в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного реестра.3 июля Следственный комитет объявил Черняка в розыск. По данным ведомства, с начала спецоперации Черняк в течение трех месяцев перечислил на Украину более 500 млн рублей."Соучастники организовали перечисление военнослужащим ВСУ денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории РФ", - отметили в СК.В июне 2023 года Черняк приобрёл и поставил военнослужащим ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

https://ukraina.ru/20230703/1047762219.html

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2023

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новости, россия (рф), украина, экстремисты, террорист