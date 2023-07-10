Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру
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Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ
Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру
Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ
Главу холдинга Global Spirits (производит водку "Хортица") внесли в перечень террористов и экстремистов за финансирование ВСУ, сообщил Росфинмониторинг
2023-07-10T17:53
2023-07-10T17:53
новости
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украина
экстремисты
террорист
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Росфинмониторинг внес генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits (бренд "Хортица"), украинского бизнесмена Евгения Черняка в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного реестра.3 июля Следственный комитет объявил Черняка в розыск. По данным ведомства, с начала спецоперации Черняк в течение трех месяцев перечислил на Украину более 500 млн рублей."Соучастники организовали перечисление военнослужащим ВСУ денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории РФ", - отметили в СК.В июне 2023 года Черняк приобрёл и поставил военнослужащим ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.
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новости, россия (рф), украина, экстремисты, террорист
Новости, Россия (РФ), Украина, экстремисты, террорист

Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ

17:53 10.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Odessa International Film FestivalЕвгений Черняк
Евгений Черняк - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© commons.wikimedia.org / Odessa International Film Festival
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Главу холдинга Global Spirits (производит водку "Хортица") внесли в перечень террористов и экстремистов за финансирование ВСУ, сообщил Росфинмониторинг
Росфинмониторинг внес генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits (бренд "Хортица"), украинского бизнесмена Евгения Черняка в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного реестра.
3 июля Следственный комитет объявил Черняка в розыск. По данным ведомства, с начала спецоперации Черняк в течение трех месяцев перечислил на Украину более 500 млн рублей.
"Соучастники организовали перечисление военнослужащим ВСУ денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории РФ", - отметили в СК.
В июне 2023 года Черняк приобрёл и поставил военнослужащим ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.
3 июля, 13:35
Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыскВ Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета
 
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