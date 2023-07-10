Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ
Главу холдинга Global Spirits (производит водку "Хортица") внесли в перечень террористов и экстремистов за финансирование ВСУ, сообщил Росфинмониторинг
Росфинмониторинг внес генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits (бренд "Хортица"), украинского бизнесмена Евгения Черняка в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного реестра.
3 июля Следственный комитет объявил Черняка в розыск. По данным ведомства, с начала спецоперации Черняк в течение трех месяцев перечислил на Украину более 500 млн рублей.
"Соучастники организовали перечисление военнослужащим ВСУ денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории РФ", - отметили в СК.
В июне 2023 года Черняк приобрёл и поставил военнослужащим ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.