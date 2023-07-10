https://ukraina.ru/20230710/1047922931.html

Агент ГУР Анатолий Шарий, он же — враг России. Вы все еще ему перечисляете деньги?

Агент ГУР Анатолий Шарий, он же — враг России. Вы все еще ему перечисляете деньги? - 10.07.2023 Украина.ру

Агент ГУР Анатолий Шарий, он же — враг России. Вы все еще ему перечисляете деньги?

Феномен украинского "журналиста" Анатолия Шария заключается в первую очередь в том, что граждане России ему продолжают доверять и присылать деньги — несмотря на то, что г-н Шарий уже в открытую поддерживает ВСУ и желает поражения нашей стране. Тем не менее Шарий до сих пор имеет значительное количество почитателей в России

2023-07-10T17:14

2023-07-10T17:14

2023-07-10T18:09

эксклюзив

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/76/1033917695_0:165:1096:782_1920x0_80_0_0_b7a7cc09f13779ed5c2e63bf4dbdb70d.jpg.webp

Если же изучить его деятельность более детально, то целый ряд косвенных факторов указывает на то, что Анатолий уже давно и плотно сотрудничает с террористами из ГУР МО Украины, и завербован он был приблизительно в конце 2022 года. На это указывает, в частности, странная любовь Анатолия к главе ГУР Кириллу Буданову — когда начала просачиваться информация о его ранении, Анатолий с небывалым рвением встал на защиту Кирилла. Если внимательно читать телеграм-канал Шария, можно отметить, что на протяжении месяца он чуть ли не ежедневно рассказывал, что Буданов жив и здоров:Когда впервые за долгое время Буданов все же появился в эфире, Анатолий начал яростно требовать от российских СМИ извинений:Ежели что, столь нежное отношение к главе ГУР у Анатолия было далеко не всегда — вот, например, его пост от 13 мая 2022 года. Здесь Шарий в своей традиционной издевательской манере высмеивает высказывания Буданова:Продолжил Шарий издеваться над Будановым и в конце июля 2022 года:То есть еще летом 2022 года Буданов проходил у Шария по разряду душевнобольных, однако уже к концу осени — началу зимы Шарий начинает восхищаться Будановым и рекомендовать его как весьма эффективного руководителя эффективной спецслужбы:Славить мудрейшего и величайшего главу ГУР Украины Анатолий Шарий продолжил и в мае:Другим важным фактором также является то, что Шарий параллельно с дифирамбами ГУР не забывает лить помои на конкурирующую спецслужбу — СБУ. Конечно, возможно это по причине того, что с «избушкой» у него давняя и взаимная неприязнь. Так, служба-наследница КГБ УССР пытается добиться экстрадиции Шария с 2014 года — и в свою очередь Шарий регулярно с ненавистью набрасывается на СБУ — например, этот пост датирован концом мая 2023 года:Если же сопоставить славословия Анатолия Шария в адрес террористов из ГУР и ядовитую, желчную ненависть в адрес СБУ, можно сделать вывод о том, что либо Шарий отрабатывает заказ, либо работает под «крышей» ГУР. Именно это во многом объясняет открытую ненависть в адрес «избушки» — и, в свою очередь, бессильные попытки СБУ помешать деятельности Шария. Заочное обвинение Анатолия в госизмене со стороны СБУ — весьма важный сигнал, позволяющий сделать вывод о том, что для ее руководства Анатолий представляет если и не угрозу, то весьма серьезное неудобство.Известно также и то, что противоречия между двумя наиболее могущественными спецслужбами Украины не просто есть — они искрят и сверкают. Напомним, что в марте 2022 года один из членов переговорной группы Украины Денис Киреев, высокопоставленный агент ГУР, был расстрелян сотрудниками СБУ по неизвестной причине прямо в центре Киева. До сих пор не понятно, как и за что его убили, при том, что были слухи, что Киреева планировала одна из группировок, находящихся при президенте, назначить главой Нацбанка Украины. А в результате он был застрелен сотрудниками СБУ при так и не выясненных обстоятельствах. Наивно предполагать, что за шестнадцать месяцев СВО отношения между руководством спецслужб существенно улучшились — просто их конфликт в настоящее время «заметен под ковер».В целом же далеко не так важно, кто контролирует Анатолия Шария. Зато ясно другое:СБУ — враги России.ГУР — враги России.Анатолий Шарий — враг России.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина