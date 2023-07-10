"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Финляндия
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, заявили корреспонденты украинского издания УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.
"Сначала Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе во время своей пресс-конференции. Позже совместная пресс-конференция Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом появилась в программе саммита на 12-е июля", - пишут журналисты.
Судя по изменению расписания и появления в нём Зеленского, стороны смогли выйти на какие-то интересные договоренности, предполагают журналисты издания.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть "уверенным на 100%", что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.
Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.
Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
14:27Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камниГлавная геополитическая особенность саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, состоит в том, что он не только должен решить, принимать или не принимать в свои ряды страну, которая воюет и может втянуть в войну весь Альянс