"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ

Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни Главная геополитическая особенность саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, состоит в том, что он не только должен решить, принимать или не принимать в свои ряды страну, которая воюет и может втянуть в войну весь Альянс