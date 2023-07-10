"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ - 10.07.2023 Украина.ру
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"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ
"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ - 10.07.2023 Украина.ру
"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, заявили корреспонденты украинского издания УНИАН
2023-07-10T16:06
2023-07-10T16:06
новости
украина
нато
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.Судя по изменению расписания и появления в нём Зеленского, стороны смогли выйти на какие-то интересные договоренности, предполагают журналисты издания.Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть "уверенным на 100%", что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
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новости, украина, нато, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг
Новости, Украина, НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг

"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ

16:06 10.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Финляндия
Зеленский Финляндия
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, заявили корреспонденты украинского издания УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

"Сначала Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе во время своей пресс-конференции. Позже совместная пресс-конференция Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом появилась в программе саммита на 12-е июля", - пишут журналисты.

Судя по изменению расписания и появления в нём Зеленского, стороны смогли выйти на какие-то интересные договоренности, предполагают журналисты издания.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть "уверенным на 100%", что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.
Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.
Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
14:27
Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камниГлавная геополитическая особенность саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, состоит в том, что он не только должен решить, принимать или не принимать в свои ряды страну, которая воюет и может втянуть в войну весь Альянс
 
НовостиУкраинаНАТОВильнюсВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
 
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