Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО - 10.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230710/1047921685.html
Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО - 10.07.2023 Украина.ру
Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, после чего и членство Швеции в НАТО станет возможным, передает агентство "Анадолу"
2023-07-10T15:03
2023-07-10T15:03
ес
турция
нато
швеция
эрдоган
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/60/1034276033_0:142:2927:1788_1920x0_80_0_0_7fa4bb2da261af7dd5119b62578e02c6.jpg
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.Турецкий лидер отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств.В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС во мнениях о вступлении Турции в Альянс нет.
https://ukraina.ru/20230706/1047840364.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/60/1034276033_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_8f8e146d53f259d11c5c6dc7e80d1b65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ес, турция, нато, швеция, эрдоган, новости, зарубежье
ЕС, Турция, НАТО, Швеция, Эрдоган, Новости, Зарубежье

Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО

15:03 10.07.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, после чего и членство Швеции в НАТО станет возможным, передает агентство "Анадолу"
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.
Турецкий лидер отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств.
В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.
Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС во мнениях о вступлении Турции в Альянс нет.
- РИА Новости, 1920, 06.07.2023
6 июля, 11:27
Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО на ближайшем саммите - СМИТурция не одобрит членство Швеции в НАТО, пока не будут выполнены договорённости с Анкарой, сообщил турецкий телеканал TGRT Haber 6 июля
 
ЕСТурцияНАТОШвецияЭрдоганНовостиЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
18:00Украина-НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти
17:53Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ
17:51Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN
17:25Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе
17:14Агент ГУР Анатолий Шарий, он же — враг России. Вы все еще ему перечисляете деньги?
17:10Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео
17:06США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian
16:31Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ
16:06"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ
15:03Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
14:59Поступок Эрдогана с "азовцами"* удивил многих членов НАТО - немецкие СМИ
14:44"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео
14:33"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции
14:27Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни
13:55"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне
13:51Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
13:50Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"
13:23Экспорт через порты Дуная, новый губернатор и атаки на Пушкина. Что происходит в Одессе
13:14Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам
Лента новостейМолния