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Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО - 10.07.2023 Украина.ру
Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, после чего и членство Швеции в НАТО станет возможным, передает агентство "Анадолу"
2023-07-10T15:03
2023-07-10T15:03
2023-07-10T15:03
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"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.Турецкий лидер отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств.В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС во мнениях о вступлении Турции в Альянс нет.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ес, турция, нато, швеция, эрдоган, новости, зарубежье
ЕС, Турция, НАТО, Швеция, Эрдоган, Новости, Зарубежье
Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, после чего и членство Швеции в НАТО станет возможным, передает агентство "Анадолу"
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.
Турецкий лидер отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств.
В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.
Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС во мнениях о вступлении Турции в Альянс нет.