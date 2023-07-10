https://ukraina.ru/20230710/1047921561.html
"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео
"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео
Социолог, проживающий в Крыму, Денис Селезнёв рассказал о цене наступления ВСУ и социальном протесте украинцев, актуальных угрозах и позиции НАТО с ЕС в... Украина.ру, 10.07.2023
2023-07-10T14:44
2023-07-10T14:44
2023-07-10T14:44
селезнев
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
наступление
запорожская аэс
протест
саботаж
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Социолог, проживающий в Крыму, Денис Селезнёв рассказал о цене наступления ВСУ и социальном протесте украинцев, актуальных угрозах и позиции НАТО с ЕС в отношении Украины, а также о мотивации украинских диверсантов: 0:36 – Наступление ВСУ и лишняя спешка; 5:39 – Причины долготерпения украинцев; 7:50 – Угроза для ЗАЭС; 9:21 – Саммит в Вильнюсе и место в НАТО для Украины; 12:10 – Поддержка Украины в Европе; 16:08 – Что заставляет становиться украинским диверсантом? 18:27 – Туристы в Крыму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Селезнев, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, наступление, Запорожская АЭС, протест, саботаж, Вильнюс, НАТО, саммит, ЕС, Европа, диверсанты, ФСБ, задержание, Крым