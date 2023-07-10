"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
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"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео
"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео
Социолог, проживающий в Крыму, Денис Селезнёв рассказал о цене наступления ВСУ и социальном протесте украинцев, актуальных угрозах и позиции НАТО с ЕС в... Украина.ру, 10.07.2023
2023-07-10T14:44
2023-07-10T14:44
селезнев
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
наступление
запорожская аэс
протест
саботаж
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Социолог, проживающий в Крыму, Денис Селезнёв рассказал о цене наступления ВСУ и социальном протесте украинцев, актуальных угрозах и позиции НАТО с ЕС в отношении Украины, а также о мотивации украинских диверсантов: 0:36 – Наступление ВСУ и лишняя спешка; 5:39 – Причины долготерпения украинцев; 7:50 – Угроза для ЗАЭС; 9:21 – Саммит в Вильнюсе и место в НАТО для Украины; 12:10 – Поддержка Украины в Европе; 16:08 – Что заставляет становиться украинским диверсантом? 18:27 – Туристы в Крыму.
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селезнев, видео, россия (рф), украина, сво, всу, наступление, запорожская аэс, протест, саботаж, вильнюс, нато, саммит, ес, европа, диверсанты, фсб, задержание, крым, видео
Селезнев, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, наступление, Запорожская АЭС, протест, саботаж, Вильнюс, НАТО, саммит, ЕС, Европа, диверсанты, ФСБ, задержание, Крым

"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео

14:44 10.07.2023
 
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Социолог, проживающий в Крыму, Денис Селезнёв рассказал о цене наступления ВСУ и социальном протесте украинцев, актуальных угрозах и позиции НАТО с ЕС в отношении Украины, а также о мотивации украинских диверсантов:
0:36 – Наступление ВСУ и лишняя спешка;
5:39 – Причины долготерпения украинцев;
7:50 – Угроза для ЗАЭС;
9:21 – Саммит в Вильнюсе и место в НАТО для Украины;
12:10 – Поддержка Украины в Европе;
16:08 – Что заставляет становиться украинским диверсантом?
18:27 – Туристы в Крыму.
 
СелезневВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУнаступлениеЗапорожская АЭСпротестсаботажВильнюсНАТОсаммитЕСЕвропадиверсантыФСБзадержаниеКрым
 
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