https://ukraina.ru/20230710/1047921561.html

"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео

"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео - 10.07.2023 Украина.ру

"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео

Социолог, проживающий в Крыму, Денис Селезнёв рассказал о цене наступления ВСУ и социальном протесте украинцев, актуальных угрозах и позиции НАТО с ЕС в... Украина.ру, 10.07.2023

2023-07-10T14:44

2023-07-10T14:44

2023-07-10T14:44

селезнев

видео

россия (рф)

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протест

саботаж

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Социолог, проживающий в Крыму, Денис Селезнёв рассказал о цене наступления ВСУ и социальном протесте украинцев, актуальных угрозах и позиции НАТО с ЕС в отношении Украины, а также о мотивации украинских диверсантов: 0:36 – Наступление ВСУ и лишняя спешка; 5:39 – Причины долготерпения украинцев; 7:50 – Угроза для ЗАЭС; 9:21 – Саммит в Вильнюсе и место в НАТО для Украины; 12:10 – Поддержка Украины в Европе; 16:08 – Что заставляет становиться украинским диверсантом? 18:27 – Туристы в Крыму.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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