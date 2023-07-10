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Поступок Эрдогана с "азовцами"* удивил многих членов НАТО - немецкие СМИ
Поступок Эрдогана с "азовцами"* удивил многих членов НАТО - немецкие СМИ - 10.07.2023 Украина.ру
Поступок Эрдогана с "азовцами"* удивил многих членов НАТО - немецкие СМИ
Неожиданная позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении вступления Украины удивила членов НАТО. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Флориан Нойанн из Вильнюса, где 11-12 июля состоится саммита НАТО
2023-07-10T14:59
2023-07-10T14:59
2023-07-10T15:27
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Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он приветствует вступление Украины в НАТО, многих застали врасплох, сообщил корреспондент.Эрдоган вёл многовекторную политику, поддерживал неплохие отношения с президентом России Владимиром Путиным, а теперь занял чёткую позицию: отпустил пленных азовцев* и приветствует вступление Украины в НАТО. Для остальных членов Североатлантического альянса это тоже стало неожиданностью, отметил корреспондент.Это произошло накануне саммита НАТО, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе. Вступление Швеции Турция по-прежнему отказывается ратифицировать, а вступление самой Украины блокируют США и Германия.10 июля должна состояться встреча между премьер-министром Швеции, генеральным секретарем НАТО и президентом Турции. На повестке дня вопрос о том, наложит ли Турция вето на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Поступок Эрдогана с "азовцами"* удивил многих членов НАТО - немецкие СМИ
14:59 10.07.2023 (обновлено: 15:27 10.07.2023)
Неожиданная позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении вступления Украины удивила членов НАТО. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Флориан Нойанн из Вильнюса, где 11-12 июля состоится саммита НАТО
Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он приветствует вступление Украины в НАТО, многих застали врасплох, сообщил корреспондент.
Эрдоган вёл многовекторную политику, поддерживал неплохие отношения с президентом России Владимиром Путиным, а теперь занял чёткую позицию: отпустил пленных азовцев* и приветствует вступление Украины в НАТО. Для остальных членов Североатлантического альянса это тоже стало неожиданностью, отметил корреспондент.
"Эта неожиданная позиция (Турции. – Ред.) в отношении вступления Украины в НАТО" застала многих врасплох в преддверии саммита", - отметил Нойанн.
Это произошло накануне саммита НАТО, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе. Вступление Швеции Турция по-прежнему отказывается ратифицировать, а вступление самой Украины блокируют США и Германия.
10 июля должна состояться встреча между премьер-министром Швеции, генеральным секретарем НАТО и президентом Турции. На повестке дня вопрос о том, наложит ли Турция вето на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.
* Запрещенная в России террористическая организация.