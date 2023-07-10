"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции - 10.07.2023 Украина.ру
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"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции
"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции - 10.07.2023 Украина.ру
"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции
Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-07-10T14:33
2023-07-10T14:33
"азов"
дмитрий песков
кремль
новости
турция
зарубежье
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"Что касается возвращения главарей "азовцев", то да, это нарушение имевшихся договоренностей, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать", - сказал Песков.Он отметил, что в то же время Турция в отличие от ряда стран "коллективного Запада" сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне.Россию и Турцию связывают тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения, хотя и есть определенные вопросы, по которым у стран имеются разногласия, добавил Песков.Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
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"азов", дмитрий песков, кремль, новости, турция, зарубежье
"Азов", Дмитрий Песков, Кремль, Новости, Турция, Зарубежье

"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции

14:33 10.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Что касается возвращения главарей "азовцев", то да, это нарушение имевшихся договоренностей, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать", - сказал Песков.
Он отметил, что в то же время Турция в отличие от ряда стран "коллективного Запада" сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне.
"Поэтому мы будем использовать эти каналы диалога для того, чтобы первое - это разъяснять нашу позицию и второе - конечно, учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - добавил представитель Кремля.
Россию и Турцию связывают тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения, хотя и есть определенные вопросы, по которым у стран имеются разногласия, добавил Песков.
Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.
* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
Бойцы спецназа МВД Чечни в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
07:43
Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*Депутат Госдумы Адам Делимханов, 9 июля комментируя в телеграм-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев" ждет "билет в один конец"
 
"Азов"Дмитрий ПесковКремльНовостиТурцияЗарубежье
 
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