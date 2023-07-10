Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину

Повторение событий мая прошлого года, когда нас пытались убедить в том, что ВСУ прорвали фронт на четырёх направлениях, невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.