Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"
Президент России Владимир Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК "Вагнер", включая основателя компании Евгения Пригожина. Об этом сообщил 10 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Он [Владимир Путин] пригласил на нее 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня", — сказал Песков.
Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства.
Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства.
"Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего", — сообщил представитель Кремля, добавив, что те выразили готовность "продолжать сражаться за родину".
О встрече Путина с Пригожиным ранее писала французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке.
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