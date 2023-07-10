Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера" - 10.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230710/1047920388.html
Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"
Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера" - 10.07.2023 Украина.ру
Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"
Президент России Владимир Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК "Вагнер", включая основателя компании Евгения Пригожина. Об этом сообщил 10 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2023-07-10T13:50
2023-07-10T13:50
владимир путин
пригожин
дмитрий песков
новости
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046795412_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_bf269ce50ccdd5fe855cbf79b9388d97.jpg.webp
"Он [Владимир Путин] пригласил на нее 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня", — сказал Песков.Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства.О встрече Путина с Пригожиным ранее писала французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке.
https://ukraina.ru/20230706/1047859065.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046795412_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a24bec1ba14914e883c766105f5e8db5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, пригожин, дмитрий песков, новости, кремль
Владимир Путин, Пригожин, Дмитрий Песков, Новости, Кремль

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

13:50 10.07.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанк Евгений Пригожин
 Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК "Вагнер", включая основателя компании Евгения Пригожина. Об этом сообщил 10 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Он [Владимир Путин] пригласил на нее 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня", — сказал Песков.

Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства.

"Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего", — сообщил представитель Кремля, добавив, что те выразили готовность "продолжать сражаться за родину".

О встрече Путина с Пригожиным ранее писала французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке.
Пригожин Попасная
6 июля, 17:47
Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению ПригожинуПовторение событий мая прошлого года, когда нас пытались убедить в том, что ВСУ прорвали фронт на четырёх направлениях, невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
 
Владимир ПутинПригожинДмитрий ПесковНовостиКремль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции
14:27Саммит НАТО в Вильнюсе – праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни
13:55"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне
13:51Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
13:50Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"
13:23Экспорт через порты Дуная, новый губернатор и атаки на Пушкина. Что происходит в Одессе
13:14Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам
13:14Условия возврата "азовцев"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июля
12:59"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР
12:55На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar
12:46Куда опять едет Елена Зеленская? И кто она - кошелек президента или будущий президент Украины
12:34Скандал во Львове: писателю не удалось перевести деньги в Россию
12:20"Дань за 12 лет". НАТО формулирует украинское иго
12:19Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины
12:14В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ
12:13Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией
12:12"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео
11:46"НАТО - это чума, а главный дурак мира - Столтенгберг" - экс-премьер Австралии
11:43Маск объяснил, почему Украина боится атаковать Россию
10:56Украинское досье: Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины. Видео
Лента новостейМолния