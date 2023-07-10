"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне - 10.07.2023 Украина.ру
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"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне
"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне - 10.07.2023 Украина.ру
"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне
Жительница Польши рассказала о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны. Её рассказ опубликовали журналисты The New York Times 10 июля
2023-07-10T13:55
2023-07-10T13:55
новости
зарубежье
польша
украина
волынская резня
матеуш моравецкий
поляки
украинские неонацисты
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Выжившая в Волынской резне Анна Осинска рассказала журналисту The New York Times о зверствах украинских националистов в её деревне на Волыни. Женщина бежала в Польшу после того, как пособники нацистов сожгли дом ее семьи.Анне Осинской 93 года, но она отчетливо помнит, как ей пришлось бежать из родной деревни от последователей Бандеры. Она до сих пор возмущается, "что они не проявляют раскаяния", и не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне, когда ей было 13 лет, отметил автор статьи.11 и 12 июля 1943 года украинская повстанческая армия (УПА)* провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек, многие из которых женщины и дети.Осинска в мае вместе со своим сыном и другими поляками, пережившими ту же трамву, возложила цветы к мраморному мемориалу со словами: "Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами" во время войны, "потому что они были поляками".Отношение к Волынской резне является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.* Запрещенная в России экстремистская организация
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новости, зарубежье, польша, украина, волынская резня, матеуш моравецкий, поляки, украинские неонацисты
Новости, Зарубежье, Польша, Украина, Волынская резня, Матеуш Моравецкий, поляки, украинские неонацисты

"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне

13:55 10.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДень памяти жертв геноцида в Польше
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Жительница Польши рассказала о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны. Её рассказ опубликовали журналисты The New York Times 10 июля
Выжившая в Волынской резне Анна Осинска рассказала журналисту The New York Times о зверствах украинских националистов в её деревне на Волыни. Женщина бежала в Польшу после того, как пособники нацистов сожгли дом ее семьи.
Анне Осинской 93 года, но она отчетливо помнит, как ей пришлось бежать из родной деревни от последователей Бандеры. Она до сих пор возмущается, "что они не проявляют раскаяния", и не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне, когда ей было 13 лет, отметил автор статьи.
"Когда их дом был сожжен, а деревня заполнена мародерствующими бандами украинцев и их пособниками из нацистской Германии, Осинска и ее семья бежали пешком, а затем на поезде", - говорится в материале.
11 и 12 июля 1943 года украинская повстанческая армия (УПА)* провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек, многие из которых женщины и дети.
Осинска в мае вместе со своим сыном и другими поляками, пережившими ту же трамву, возложила цветы к мраморному мемориалу со словами: "Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами" во время войны, "потому что они были поляками".
Отношение к Волынской резне является непримиримым вопросом между Варшавой и Киевом. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет.
Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.
* Запрещенная в России экстремистская организация
На Украине открыли памятник жертвам польской Армии Крайовой - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 05:36
Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Накануне 80-й годовщины начала массового убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни польские власти, чтобы не раздражать Киев, отказываются от достойного поминовения своих соплеменников
 
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