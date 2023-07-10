https://ukraina.ru/20230710/1047919695.html

Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию

Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию - 10.07.2023 Украина.ру

Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье руководителей и сотрудников частной медклиники по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 10 июля сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области

2023-07-10T13:51

2023-07-10T13:51

2023-07-10T13:51

миграция

клиника

уголовное дело

новости

московская область

россия (рф)

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Более 150 граждан Украины получили справки с несуществующими диагнозами и были приглашены в медучреждения Московской области для обследования, сообщили в ФСБ.На самом деле украинцам лечение не требовалось и заболеваний они не имели, однако на основании справок все они незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.Данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.

https://ukraina.ru/20221124/1041125951.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

миграция, клиника, уголовное дело, новости, московская область, россия (рф)