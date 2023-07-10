https://ukraina.ru/20230710/1047919695.html
Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию - 10.07.2023 Украина.ру
Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье руководителей и сотрудников частной медклиники по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 10 июля сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области
2023-07-10T13:51
2023-07-10T13:51
2023-07-10T13:51
миграция
клиника
уголовное дело
новости
московская область
россия (рф)
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Более 150 граждан Украины получили справки с несуществующими диагнозами и были приглашены в медучреждения Московской области для обследования, сообщили в ФСБ.На самом деле украинцам лечение не требовалось и заболеваний они не имели, однако на основании справок все они незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.Данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.
https://ukraina.ru/20221124/1041125951.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
миграция, клиника, уголовное дело, новости, московская область, россия (рф)
миграция, клиника, уголовное дело, Новости, Московская область, Россия (РФ)
Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье руководителей и сотрудников частной медклиники по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 10 июля сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области
Более 150 граждан Украины получили справки с несуществующими диагнозами и были приглашены в медучреждения Московской области для обследования, сообщили в ФСБ.
На самом деле украинцам лечение не требовалось и заболеваний они не имели, однако на основании справок все они незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.
Данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.
Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.