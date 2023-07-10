Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию - 10.07.2023 Украина.ру
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Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию - 10.07.2023 Украина.ру
Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье руководителей и сотрудников частной медклиники по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 10 июля сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области
2023-07-10T13:51
2023-07-10T13:51
миграция
клиника
уголовное дело
новости
московская область
россия (рф)
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Более 150 граждан Украины получили справки с несуществующими диагнозами и были приглашены в медучреждения Московской области для обследования, сообщили в ФСБ.На самом деле украинцам лечение не требовалось и заболеваний они не имели, однако на основании справок все они незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.Данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.
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миграция, клиника, уголовное дело, новости, московская область, россия (рф)
миграция, клиника, уголовное дело, Новости, Московская область, Россия (РФ)

Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию

13:51 10.07.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье руководителей и сотрудников частной медклиники по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 10 июля сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области
Более 150 граждан Украины получили справки с несуществующими диагнозами и были приглашены в медучреждения Московской области для обследования, сообщили в ФСБ.
На самом деле украинцам лечение не требовалось и заболеваний они не имели, однако на основании справок все они незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.
Данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.
Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 05:30
Эксперт по миграции озвучила плюсы и минусы России для украинских беженцевПоложение украинцев в России значительно лучше, чем в Польше, даже несмотря на неготовность российских миграционных служб переработать такой вал беженцев, уверена председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Об этом она рассказала изданию Украина.ру
 
миграцияклиникауголовное делоНовостиМосковская областьРоссия (РФ)
 
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