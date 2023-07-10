https://ukraina.ru/20230710/1047918676.html

Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам

Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам - 10.07.2023 Украина.ру

Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам

Президент США Джо Байден 12 июля посетит Вильнюс и выступит перед литовцами с публичной речью. Об этом сообщил портал lrt.lt cо ссылкой на посольство США

2023-07-10T13:14

2023-07-10T13:14

2023-07-10T13:14

литва

саммит

джо байден

зарубежье

новости

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"Я взволнован и ничуть не удивлен, что президент Байден решил обратиться к литовцам в это важное время, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Литва является близким союзником и партнером, а связи между нашими странами крепки как никогда. Я с нетерпением жду возможности участвовать в этом историческом событии вместе с народом Литвы", - отметил посол США Роберт С. Гилкрист.Отмечается, что Байден выступит в Вильнюсском университете после саммита НАТО.Подчеркивается также, что поскольку количество мест ограничено, на мероприятие будут допущены те, кто придет раньше.

https://ukraina.ru/20230705/1047823895.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, саммит, джо байден, зарубежье, новости