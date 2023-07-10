Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам - 10.07.2023 Украина.ру
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Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам
Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам - 10.07.2023 Украина.ру
Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам
Президент США Джо Байден 12 июля посетит Вильнюс и выступит перед литовцами с публичной речью. Об этом сообщил портал lrt.lt cо ссылкой на посольство США
2023-07-10T13:14
2023-07-10T13:14
литва
саммит
джо байден
зарубежье
новости
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"Я взволнован и ничуть не удивлен, что президент Байден решил обратиться к литовцам в это важное время, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Литва является близким союзником и партнером, а связи между нашими странами крепки как никогда. Я с нетерпением жду возможности участвовать в этом историческом событии вместе с народом Литвы", - отметил посол США Роберт С. Гилкрист.Отмечается, что Байден выступит в Вильнюсском университете после саммита НАТО.Подчеркивается также, что поскольку количество мест ограничено, на мероприятие будут допущены те, кто придет раньше.
https://ukraina.ru/20230705/1047823895.html
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литва, саммит, джо байден, зарубежье, новости
Литва, саммит, Джо Байден, Зарубежье, Новости

Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам

13:14 10.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент США Джо Байден 12 июля посетит Вильнюс и выступит перед литовцами с публичной речью. Об этом сообщил портал lrt.lt cо ссылкой на посольство США
"Я взволнован и ничуть не удивлен, что президент Байден решил обратиться к литовцам в это важное время, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Литва является близким союзником и партнером, а связи между нашими странами крепки как никогда. Я с нетерпением жду возможности участвовать в этом историческом событии вместе с народом Литвы", - отметил посол США Роберт С. Гилкрист.
Отмечается, что Байден выступит в Вильнюсском университете после саммита НАТО.
Подчеркивается также, что поскольку количество мест ограничено, на мероприятие будут допущены те, кто придет раньше.
Гитанас Науседа Владимир Зеленский
5 июля, 15:40
Президент Литвы рассказал, чего ждать "Зеленскису" от саммита НАТОНесмотря на интенсивные дискуссии по вопросу членства Украины в НАТО, странам всё же удастся договориться об обязательствах, которые не разочаруют Киев, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Baltic News Service 5 июля
 
ЛитвасаммитДжо БайденЗарубежьеНовости
 
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