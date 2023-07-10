Ожидают ажиотаж: Байден выступит с обращением к литовцам
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Президент США Джо Байден 12 июля посетит Вильнюс и выступит перед литовцами с публичной речью. Об этом сообщил портал lrt.lt cо ссылкой на посольство США
"Я взволнован и ничуть не удивлен, что президент Байден решил обратиться к литовцам в это важное время, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Литва является близким союзником и партнером, а связи между нашими странами крепки как никогда. Я с нетерпением жду возможности участвовать в этом историческом событии вместе с народом Литвы", - отметил посол США Роберт С. Гилкрист.
Отмечается, что Байден выступит в Вильнюсском университете после саммита НАТО.
Подчеркивается также, что поскольку количество мест ограничено, на мероприятие будут допущены те, кто придет раньше.
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