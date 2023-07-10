Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФ - 10.07.2023 Украина.ру
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Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФ
Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФ - 10.07.2023 Украина.ру
Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФ
Киевский режим 9 июля предпринял безуспешную попытку нанести удары зенитными ракетами по территории России, заявили в Минобороны РФ
2023-07-10T09:51
2023-07-10T09:51
новости
россия (рф)
крым
ростовская область
калужская область
пво
минобороны рф
валерий герасимов
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9 июля ВСУ попытались нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей.Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и планировать их упреждающее огневое поражение.
https://ukraina.ru/20230710/1047910817.html
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новости, россия (рф), крым, ростовская область, калужская область, пво, минобороны рф, валерий герасимов
Новости, Россия (РФ), Крым, Ростовская область, Калужская область, ПВО, Минобороны РФ, Валерий Герасимов

Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФ

09:51 10.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Киевский режим 9 июля предпринял безуспешную попытку нанести удары зенитными ракетами по территории России, заявили в Минобороны РФ
9 июля ВСУ попытались нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.
Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей.
"Средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ (Радиоэлектронной борьбы. – Ред.). Жертв и разрушений нет", - доложил Афзалов.
Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и планировать их упреждающее огневое поражение.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
09:35
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мостуОдна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ
 
НовостиРоссия (РФ)КрымРостовская областьКалужская областьПВОМинобороны РФВалерий Герасимов
 
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