Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФ

Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мосту Одна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ