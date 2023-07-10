Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Киевский режим 9 июля предпринял безуспешную попытку нанести удары зенитными ракетами по территории России, заявили в Минобороны РФ
9 июля ВСУ попытались нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.
Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей.
"Средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ (Радиоэлектронной борьбы. – Ред.). Жертв и разрушений нет", - доложил Афзалов.
Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и планировать их упреждающее огневое поражение.
09:35Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мостуОдна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ