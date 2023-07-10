Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова* - 10.07.2023 Украина.ру
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Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*
Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова* - 10.07.2023 Украина.ру
Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*
Депутат Госдумы Адам Делимханов, 9 июля комментируя в телеграм-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев" ждет "билет в один конец"
2023-07-10T07:43
2023-07-10T07:43
турция
"азов"
адам делимханов
новости
зарубежье
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"Сегодня мы видим, что ЛГБТ-шник (Владимир) Зеленский чествует сатанистов и нацистов во Львове, которые предпочли плен сражению. Без сомнений, если мы еще раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец! Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя", - написал Делимханов.Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В минувшую пятницу Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.
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турция, "азов", адам делимханов, новости, зарубежье
Турция, "Азов", Адам Делимханов, Новости, Зарубежье

Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*

07:43 10.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы спецназа МВД Чечни в Мариуполе
Бойцы спецназа МВД Чечни в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Депутат Госдумы Адам Делимханов, 9 июля комментируя в телеграм-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев" ждет "билет в один конец"
"Сегодня мы видим, что ЛГБТ-шник (Владимир) Зеленский чествует сатанистов и нацистов во Львове, которые предпочли плен сражению. Без сомнений, если мы еще раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец! Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя", - написал Делимханов.
Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В минувшую пятницу Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Вчера, 10:10
Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* УкраинеВыдача Турцией главарей „Азова“* Украине стала нарушением имевшихся договорённостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
Турция"Азов"Адам ДелимхановНовостиЗарубежье
 
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Заголовок открываемого материала
07:43Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*
07:29Зеленский выступил против завершения украинского конфликта за 5 минут
07:13США признались в совершении военных преступлений на Украине - посольство РФ
05:21Человек, сделавший Украину монстром. Политическое мировоззрение Владимира Зеленского
05:03Они ушли: как Россия пережила год корпоративных бойкотов
04:30Украинское наступление выдохлось, а ВСУ готовится к ответному наступлению России?
04:16Почему Эрдоган отдал "азовцев": выводы экспертов
04:00Дмитрий Киселев: "Украину будут обсуждать в Вильнюсе по остаточному принципу"
03:50Хвост виляет собакой. Почему Украина стала опасной для НАТО
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18:20Ракетные атаки на регионы России, метания Зеленского. Итоги 9 июля на Украине
18:05Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО
18:00Конотопская битва: величайшая победа казаков над "москалями". Или нет
17:39В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ
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