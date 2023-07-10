https://ukraina.ru/20230710/1047908683.html

Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*

Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова* - 10.07.2023 Украина.ру

Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*

Депутат Госдумы Адам Делимханов, 9 июля комментируя в телеграм-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев" ждет "билет в один конец"

2023-07-10T07:43

2023-07-10T07:43

2023-07-10T07:43

турция

"азов"

адам делимханов

новости

зарубежье

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"Сегодня мы видим, что ЛГБТ-шник (Владимир) Зеленский чествует сатанистов и нацистов во Львове, которые предпочли плен сражению. Без сомнений, если мы еще раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец! Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя", - написал Делимханов.Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В минувшую пятницу Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230709/1047898610.html

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турция, "азов", адам делимханов, новости, зарубежье