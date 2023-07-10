https://ukraina.ru/20230710/1047907208.html

Экспорт через порты Дуная, новый губернатор и атаки на Пушкина. Что происходит в Одессе

Экспорт через порты Дуная, новый губернатор и атаки на Пушкина. Что происходит в Одессе - 10.07.2023 Украина.ру

Экспорт через порты Дуная, новый губернатор и атаки на Пушкина. Что происходит в Одессе

Украина.ру, 10.07.2023

2023-07-10T13:23

2023-07-10T13:23

2023-07-10T14:32

эксклюзив

украина

одесса

пушкин

андрей ермак

владимир зеленский

зерновая сделка

дунай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045705093_0:264:3072:1991_1920x0_80_0_0_5f9b43779fca49f2e569e9ba9b7da2b3.jpg

Подготовка к отмене зерновой сделки: как Киев нарастил логистику портов на ДунаеСудьба Одессы во многом связана с зерновой сделкой, срок которой заканчивается 17 июля. По сигналам, идущим из Москвы и из Анкары, есть все основания предполагать, что в этот раз ее не продлят ввиду тотального неисполнения Западом своих обязательств по экспорту сельхозпродукции из РФ и переподключению «Россельхозбанка» к системе SWIFT.Украинская сторона, получавшая валютные поступления от Черноморской зерновой инициативы, традиционно экспортировала свою продукцию в страны Запада — подавляющее большинство судов шли в Нидерланды, Францию, Испанию, Израиль, а также Турцию. Киевская власть обвинила Россию в блокировании одесских портов — в якобы затягивании инспекций судов. Однако же на деле, если опираться на статистику ООН, серьезных препятствий украинскому экспорту не было. Так, в мае 2023 года из Одессы, Черноморска и Южного экспортировали 1,2 миллиона тонн аграрных грузов, в июне — уже 1,7 миллиона.Для Киева зерновая сделка по объемам экспорта значительно уступает дунайским портам, непосредственно связанным с Румынией. Только в мае через них прошли 3 миллиона тонн аграрной продукции, а по итогам прошедшего июня статистика будет еще выше. Сейчас активно ремонтируют железные и автомобильные дороги Болград и далее на Измаил и Одессу от КПП Табаки и Виноградовка – чтобы связать дунайские порты и румынский порт Галац сухопутным маршрутом через Молдавию. Обратно на Украину по данному транспортному коридору, очевидно, будет поступать вооружение и горючее. Поэтому даже лишившись морского экспорта, если зерновую сделку прикроют, Киев потеряет не так много, как пытается представить. С другой стороны, Одесская область может стать объектом новых атак со стороны ВС РФ, которые в таком случае, вероятно, усилятся.Море небезопасно для здоровьяВ связи с летним сезоном жители Одесской области потянулись на море. Впрочем, разрушение 6 июня Каховской ГЭС стало проблемой для местных жителей. Санитарная ситуация на побережье резко ухудшилась после того, как течением к берегу стало приносить мусор из районов затопления в Херсонской области. 17 июня одесские городские власти сообщили, что в морской воде у побережья найдены возбудители ротавируса, сальмонеллы и холеровидные вибрионы. Поэтому в городе и его окрестностях, как в море, так и в других открытых водоемах области запретили купание, вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу.Однако не прошло и месяца, как 4 июля областная экологическая инспекция уже объявила, что состояние морской воды на побережье Черного моря в Одессе соответствует санитарным нормам. При этом в тот же день Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области рассказал об участившихся случаях отравления рыбой и морепродуктами. Такой диссонанс говорит о том, что власти явно поспешили и не слишком заботится о здоровье населения. Опровергнутые слухи о холере и других инфекционных заболеваниях могут через некоторое время могут стать вовсе не слухами, поскольку народ вновь массово пошел на пляжи.Новый губернатор Одессы – прокурор из орбиты ЕрмакаЕще в начале июня Одесская область, функционировавшая без губернатора, получила своего руководителя. Им стал бывший прокурор Киева и уроженец села Тимково Кодымского района Одесской области Олег Кипер. После окончания в 2002 году Одесской национальной юридической академии, созданной скандально известным Сергеем Киваловым, Кипер 20 лет работал в прокуратуре на самых разных должностях, возглавлял управление прокуратуры Ивано-Франковской области. В 2010 году прокурор попал в скандал в связи с сообщениями некоторых СМИ о том, что якобы сбил ребенка на трассе Киев-Одесса, но родители погибшего отказались от претензий, а дело в итоге было закрыто.При Зеленском он стал прокурором украинской столицы. Из парадоксов биографии Кипера стоит выделить участие в выборах мэра Одессы в 2015 году, в ходе которых он с треском провалился, набрав лишь 106 голосов. В том же году он попал под люстрацию из-за работы в генеральной прокуратуре эпохи Януковича, но позже окружной административный суд Киева восстановил его в должности, признав увольнение незаконным. Еще один интересный факт – наличие у супруги нового губернатора Ирины российского гражданства. И хотя по ее словам, после начала СВО женщина от паспорта РФ отказалась, украинские СМИ уверяют, что он до сих пор является действительным. Кипер является долларовым миллионером, но его активы, по традиции для чиновников такого ранга, записаны на жену. К слову, во время начала СВО Кипер оказался в отпуске заграницей, это любят припоминать его недоброжелатели.В общем-то, несмотря на одесское происхождение, кандидатура Кипера является технической – его называют человеком главы Офиса президента Андрея Ермака. Поэтому каких-либо полезных инициатив для региона он не проявит, а будет строго гнуть линию, на которую укажут из Киева. Следовательно, для одесситов ничего особо не изменится. Просто в отличие от бывшего губернатора Максима Марченко, тяготевшего к личному пиару, Кипер будет менее публичной фигурой. Пока более чем за месяц пребывания на посту он отметился в основном "ценными советами" населению в телеграме о культуре здорового сна. Цитируем: "Сон — основа ментального здоровья. Без него — нам никак, так что даже сейчас нужно делать все возможное, чтобы засыпать раньше и спать нужное количество часов. Можете представить над собой розовое облачко и попробовать медленно и далеко переместить его своим дыханием". Также он рекомендовал одесситам найти безопасное место даже когда нет тревоги и наслаждаться под музыку в наушниках.Скандал с увольнением одесского военкомаМасштабный внутриэлитный скандал, который потряс Одесскую область в последние недели, связан с увольнением одиозного областного военкома Евгения Борисова. Чиновник, успешно делавший бизнес на выдаче "белых билетов" для избранных и проводивший в жизнь установки из столицы на повальную мобилизацию, был уволен после ряда публикаций в СМИ о его коррупции. 4 июля главком ВСУ Залужный назначил нового военкома – командира 14-й отдельной механизированной бригады полковника Александра Охрименко.При Борисове Одесса и область попадала в эпицентр мобилизационных скандалов, когда сотрудники территориальных центров комплектования, как ныне именуются военкоматы, хватали на улицах всех мужчин призывного возраста силовыми методами при полном попустительстве сотрудников полиции.И вот в конце июня ряд СМИ опубликовали информацию, что семья Борисова приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале прошлого года. После этого по требованию Зеленского за него активно взялись генпрокуратура и НАБУ, возбудившие дело о незаконном обогащении. В офисе генпрокурора отчитались, что по делу Борисова уже допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, а также "направлено более 100 запросов в органы власти и три налоговых проверки бизнес-деятельности семьи военкома.Скорее всего, дело, по давно сложившейся украинской традиции, спустят на тормозах. Ведь, по слухам, экс-военком делился с высокопоставленными лицами в Киеве. Но главное, что правоохранители не видят ничего незаконного в зверствах военкоматов в вопросе массового отлова "пушечного мяса". Поэтому для одесситов в данном отношении все останется прежним – практику восполнения потерь ВСУ самыми жестокими методами только нарастят.Продолжение дерусификации ОдессыВ Одессе и области продолжается политика всеобщей дерусификации – топонимические объекты переименовываются, а советские памятники демонтируются властями или подвергаются атакам вандалов-националистов, которые навязывают мнение, что действуют с одобрения большинства общества.Так, на одном из последних заседаний историко-топонимической комиссии Одесского горсовета анонсировали планы по переименованию еще 15 улиц города, в том числе Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, советского генерала-освободителя Киева от фашистов Николая Ватутина, советского генерала-узника немецких концлагерей Сергея Вишневского, участника освобождения города Николаева во время Великой Отечественной войны Николая Скворцова, командующего обороны Севастополя во время Крымской войны Павла Нахимова, жены Новороссийского губернатора князя Михаила Воронцова – Елизаветы и других. Также были планы по демонтажу около 100 советских барельефов на железнодорожном вокзале Одессы. Однако учитывая то, что они являются памятниками культурного наследия, фирмы-подрядчики сочли процедуру слишком дорогостоящей. Вместо этого решили их закрыть украинской государственной символикой.Активизировался и показательный вандализм со стороны националистов, показательно демонстрирубщими свою безнаказанность под покровительством государства. На днях объектом атаки стала мемориальная доска Александру Пушкину: неизвестный обрисовал ее черной краской из баллончика. Сам памятник поэту, расположенный при входе в Литературный музей его имени, скрыт в саркофаге подальше от вандалов, ведь по логике, после включения центра Одессы в список наследия ЮНЕСКО, он должен быть под защитой. Однако государственного заказа на оправдание вандализма и русофобии никто не отменял. Поэтому местное одесское телевидение, не пользующееся популярностью у горожан, запустило в эфир опросы об отношении к закрашиванию таблички. И, конечно, "большинство" отнеслись к выходкам вандалов положительно. Таким образом продвигается миф, что одесситы негативно относятся к русскому историко-культурному наследию и якобы готовы от него отказаться.В связи с этим следует вспомнить, что в прежние времена ко дню рождения поэта, отмечаемому 6 июня, у памятника возле мэрии Одессы торжественно проходили литературные чтения, а сам монумент был буквально завален цветами.

https://ukraina.ru/20230703/1047758146.html

https://ukraina.ru/20230629/1047677982.html

https://ukraina.ru/20230609/1047068369.html

https://ukraina.ru/20230531/1046744842.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виталий Диденко

Виталий Диденко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, украина, одесса, пушкин, андрей ермак, владимир зеленский, зерновая сделка, дунай