https://ukraina.ru/20230709/1047904771.html

Ракетные атаки на регионы России, метания Зеленского. Итоги 9 июля на Украине

Ракетные атаки на регионы России, метания Зеленского. Итоги 9 июля на Украине - 09.07.2023 Украина.ру

Ракетные атаки на регионы России, метания Зеленского. Итоги 9 июля на Украине

Украинские военные выпустили ракеты по ряду регионов России. Стали возникать сомнения по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе

2023-07-09T18:20

2023-07-09T18:20

2023-07-09T18:21

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/09/1047904649_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_a2d5677742be7e1a6d3febd736549bd4.jpg.webp

Днём 9 июля Вооружённые силы Украины осуществили ракетные атаки на несколько российских регионов. Так, в Брянской области системі ПВО сбили две украинские ракеты."Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.На месте начали работу оперативные службы.Также ВСУ обстреляли Ростовскую область."Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется", - рассказал губернатор региона Василий Голубев.Позже он опубликовал фото обломков ракеты.До этого глава администрации Донецка, что в Ростовской области, Роман Кураев сообщил о последствиях ракетного удара по городу."После отработки ПВО есть разлёт небольших осколков на территории города Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля, и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку. С понедельника бригады приступят, повреждения будут устраняться", - отметил он.Он сообщил, что в городе начали проводить объезды на улицах, где зафиксировали повреждения зданий.До удара по Ростовской и Брянской области ВСУ попытались ударить по Крымскому мосту."В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет", - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Движение на Крымском мосту на время ограничили.При этом пока неизвестно, какой тип ракет использовали ВСУ для удара по России. Есть лишь предположения."Опять Гром-2, запущенный из оккупированного нацистами города Запорожья? О том, что режим Зеленского перебросил в город Запорожье ракетный комплекс "Гром-2" и что он будет использован именно для ударов по Крыму, я предупреждал ещё в апреле. Боевики ВСУ уже били "Громом" по Крыму в начале мая и в начале июня", - считает лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.С другой стороны бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отмечает, что ударить могли и британскими ракетами Storm Shadow."Перехват крылатой ракеты в Керчи. Перед саммитом НАТО, Киеву нужно показать результат. А тут и боевые корабли вместо паромов, и Крымский мост - целей для шторм Шэдоу хватает. Парни ПВОшники молодцы", - написал он в своём телеграм-канале.Примечательно, что ранее стало известно о возможном предоставлении Украине американских ракет ATACMS. Так, 30 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти близки к тому, чтобы начать поставки Украине ракет дальностью порядка 300 километров, и вопрос ожидает решения на высоком уровне."То, что Украине дадут и такие ракеты, было ожидаемо. Сами американцы в качестве причин указывают всякую переможную собачью чушь типа "Байден эскалации боялся, но теперь-то понятно, что слабая рашка ничего не может" или "в России бунт, да и военные вон как разделились, вот и пошла драка группировок, ну вот и все, ну вы понимаете". В западных СМИ этот бред так же и про Китай пишут теми же словами. В реальности же причины прозаичнее: успехов до Вильнюсского саммита добиться показательно нужно не только зелебобикам, но и самим их хозяевам, и Байдену лично, поскольку Украина - это часть его предвыборной программы. А успехов-то реально нет, и от отчаяния, чтобы хоть что-то ими нанятые украинцы смогли, им собрались давать и ОТРК. Много, кстати, не дадут, ибо дефицит в Америке этих ракет еще со времен Ирака, и именно поэтому их до сих пор давать не хотели - Украина их разбазарит, а восполнить потери мощностей у ВПК США нет", - прокомментировал эту публикацию военный эксперт Кирилл Фёдоров.Он также обратил внимание на риторику американских чиновников. Фёдоров сослался на исследование американского издания Responsible Statecraft."И вы таки не поверите, но главные ястребы - это не несущий реальной военной ответственности Госдеп и лично Блинкен, в то время как сам Пентагон обычно умереннее вплоть до почти голубей, ибо там сидят не трепачи, а военные, которые худо-бедно понимают возможности России, а не рассказывают для избирателя в порядке пропаганды, что Америка стронг, а Россия слабее, чем вы думали хихи-хаха. Ах да, самым умеренным и миролюбивым в Штатах неизменно оказывается глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Тоже отнюдь не дурак и вообще фигура не сильно публичная", - указал эксперт.Обстоятельства обстрелов уточняются.Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала, что это именно Украина осуществила теракт на Крымском мосту.Метания ЗеленскогоСразу несколько политиков сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не решил, приезжать ли ему на саммит НАТО в Вильнюс."Невозможно быть на 100% быть уверенным, что Зеленский примет участие в саммите НАТО. Но я с нетерпением жду встречи с ним", — заявил 9 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг телеканалу Sky News.Он рассказал, что несколько раз разговаривал с Зеленским. Столтенберг считает, что на решение о присутствии на саммите влияет то, доволен ли украинский президент "сигналами от союзников" по поводу членства страны в НАТО.При этом ещё 7 июля Столтенберг заявлял, что Зеленский пример участие в саммите, не уточнив, однако, формат участия президента Украины.О том, что Зеленский может не приехать в Вильнюс, в интервью "Европейской правде" рассказала и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина."Ещё не принято никаких окончательных решений [о визите Зеленского]. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол. То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, происходит заседание Совета Украина-НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах", – объяснила она.По словам Стефанишиной, от финальных документов будет зависеть, поедет ли Зеленский на саммит."Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты по Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только за себя, а и за друзей, скажем так. И продолжаются переговоры, которые ведёт Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никакие решения ещё не приняты", – подчеркнула украинский вице-премьер-министр.Таким образом, участие Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе всё ещё под вопросом.

https://ukraina.ru/20230709/1047901296.html

https://ukraina.ru/20230709/1047898283.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники