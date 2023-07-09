https://ukraina.ru/20230709/1047904509.html

Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО

Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО - 09.07.2023 Украина.ру

Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не уверен в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите Альянса, сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-09T18:05

2023-07-09T18:05

2023-07-09T18:05

новости

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

украина

вильнюс

саммит

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Невозможно быть уверенным, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.Генсек организации также отметил, что „абсолютно уверен“ в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ukraina.ru/20230630/1047698534.html

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новости, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина, вильнюс, саммит