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Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО
Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО - 09.07.2023 Украина.ру
Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не уверен в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите Альянса, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-09T18:05
2023-07-09T18:05
2023-07-09T18:05
новости
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
украина
вильнюс
саммит
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Невозможно быть уверенным, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.Генсек организации также отметил, что „абсолютно уверен“ в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ukraina.ru/20230630/1047698534.html
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новости, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина, вильнюс, саммит
Новости, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Украина, Вильнюс, саммит
Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не уверен в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите Альянса, сообщили журналисты РИА Новости
Невозможно быть уверенным, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.
По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.
Генсек организации также отметил, что „абсолютно уверен“ в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.
Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.