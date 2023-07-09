Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО - 09.07.2023 Украина.ру
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Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО
Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО - 09.07.2023 Украина.ру
Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не уверен в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите Альянса, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-09T18:05
2023-07-09T18:05
новости
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
украина
вильнюс
саммит
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Невозможно быть уверенным, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.Генсек организации также отметил, что „абсолютно уверен“ в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
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новости, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина, вильнюс, саммит
Новости, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Украина, Вильнюс, саммит

Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО

18:05 09.07.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не уверен в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите Альянса, сообщили журналисты РИА Новости
Невозможно быть уверенным, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.
По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.
Генсек организации также отметил, что „абсолютно уверен“ в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.
Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 07:40
Офис Зеленского назвал условие для участия президента Украины в саммите НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. Об этом 29 июня заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Reuters
 
НовостиНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийУкраинаВильнюссаммит
 
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