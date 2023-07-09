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В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ

В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ - 09.07.2023 Украина.ру

В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ

В Латвии начали рассылать штрафы тем, кто 9 мая поздравлял с Днём Победы или просто ставил лайк под такими записями, сообщили журналисты „RT на русском“

2023-07-09T17:39

2023-07-09T17:39

2023-07-09T17:39

новости

зарубежье

латвия

9 мая

день победы

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Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию и лайки поздравительных постов в честь 9 Мая.В Госполиции подтвердили, что людей привлекают к административной ответственности за такие посты. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались, сообщает издание.В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Людям запретили участвовать и митингам и шествиях.

https://ukraina.ru/20230320/1044542744.html

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2023

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новости, зарубежье, латвия, 9 мая, день победы