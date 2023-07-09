В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ
В Латвии начали рассылать штрафы тем, кто 9 мая поздравлял с Днём Победы или просто ставил лайк под такими записями, сообщили журналисты „RT на русском“
Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию и лайки поздравительных постов в честь 9 Мая.
„В Латвии начали рассылать штрафы всем, кто 9 мая поздравлял с Днём Победы или просто ставил лайк под такими записями“, - говорится в публикации.
В Госполиции подтвердили, что людей привлекают к административной ответственности за такие посты. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались, сообщает издание.
В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Людям запретили участвовать и митингам и шествиях.
20 марта, 15:23Этнобандеровцы и этновласовцы. Неонацистский интернационал формируется на основе русофобииНакануне 16 марта 2023 года, когда в Риге обычно отмечается "День памяти латышских легионеров" и проходят шествия бывших легионеров и латышских националистов в память павших бойцов Латышского добровольческого легиона СС, ФСБ России опубликовала новые данные о зверствах этих "национальных героев"