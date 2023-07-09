В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ - 09.07.2023 Украина.ру
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В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ
В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ - 09.07.2023 Украина.ру
В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ
В Латвии начали рассылать штрафы тем, кто 9 мая поздравлял с Днём Победы или просто ставил лайк под такими записями, сообщили журналисты „RT на русском“
2023-07-09T17:39
2023-07-09T17:39
новости
зарубежье
латвия
9 мая
день победы
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Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию и лайки поздравительных постов в честь 9 Мая.В Госполиции подтвердили, что людей привлекают к административной ответственности за такие посты. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались, сообщает издание.В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Людям запретили участвовать и митингам и шествиях.
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новости, зарубежье, латвия, 9 мая, день победы
Новости, Зарубежье, Латвия, 9 мая, День Победы

В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ

17:39 09.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка"
Всероссийская акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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В Латвии начали рассылать штрафы тем, кто 9 мая поздравлял с Днём Победы или просто ставил лайк под такими записями, сообщили журналисты „RT на русском“
Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию и лайки поздравительных постов в честь 9 Мая.
„В Латвии начали рассылать штрафы всем, кто 9 мая поздравлял с Днём Победы или просто ставил лайк под такими записями“, - говорится в публикации.
В Госполиции подтвердили, что людей привлекают к административной ответственности за такие посты. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались, сообщает издание.
В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Людям запретили участвовать и митингам и шествиях.
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