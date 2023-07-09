В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона - 09.07.2023 Украина.ру
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В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона
В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона - 09.07.2023 Украина.ру
В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона
В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-07-09T17:00
2023-07-09T17:00
новости
россия (рф)
брянская область
александр богомаз
пво
всу
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Российские силы ПВО в Брянской области сбили две ракеты ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил губернатор Брянской области.9 июля в Донецке Ростовской области также была сбита украинская ракета, пострадавших нет, сообщил мэр города.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары.
https://ukraina.ru/20230709/1047903217.html
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новости, россия (рф), брянская область, александр богомаз, пво, всу
Новости, Россия (РФ), Брянская область, Александр Богомаз, ПВО, ВСУ

В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона

17:00 09.07.2023
 
© Раньше всех. Ну почти Телеграм-каналВ Брянской области система ПВО сбила две ракеты ВСУ
В Брянской области система ПВО сбила две ракеты ВСУ
© Раньше всех. Ну почти Телеграм-канал
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В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
Российские силы ПВО в Брянской области сбили две ракеты ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
„Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь“, - написал Богомаз.
В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил губернатор Брянской области.
9 июля в Донецке Ростовской области также была сбита украинская ракета, пострадавших нет, сообщил мэр города.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары.
Фрагменты сбитой украинской ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка
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НовостиРоссия (РФ)Брянская областьАлександр БогомазПВОВСУ
 
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