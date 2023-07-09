https://ukraina.ru/20230709/1047904269.html

В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона

В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона - 09.07.2023 Украина.ру

В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона

В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале

2023-07-09T17:00

2023-07-09T17:00

2023-07-09T17:00

новости

россия (рф)

брянская область

александр богомаз

пво

всу

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Российские силы ПВО в Брянской области сбили две ракеты ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил губернатор Брянской области.9 июля в Донецке Ростовской области также была сбита украинская ракета, пострадавших нет, сообщил мэр города.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары.

https://ukraina.ru/20230709/1047903217.html

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2023

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новости, россия (рф), брянская область, александр богомаз, пво, всу