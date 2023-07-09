В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона
© Раньше всех. Ну почти Телеграм-каналВ Брянской области система ПВО сбила две ракеты ВСУ
© Раньше всех. Ну почти Телеграм-канал
В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
Российские силы ПВО в Брянской области сбили две ракеты ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
„Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь“, - написал Богомаз.
В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил губернатор Брянской области.
9 июля в Донецке Ростовской области также была сбита украинская ракета, пострадавших нет, сообщил мэр города.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары.