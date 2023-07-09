"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране
16:40 09.07.2023 (обновлено: 16:41 09.07.2023)
Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.
Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.
За что его задержали? Что ему грозит? Какова вообще ситуация в стране после президентских выборов? Ответы в нашей беседе
0:36 – Причина задержания главреда Tele 1;
9:31 – Что угрожает Янардагу, каналу и его сотрудникам?
12:47 – Обстановка в Турции после выборов;
16:24 – Значение "Зерновой сделки" для Турции;
9:31 – Что угрожает Янардагу, каналу и его сотрудникам?
12:47 – Обстановка в Турции после выборов;
16:24 – Значение "Зерновой сделки" для Турции;