"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране - 09.07.2023 Украина.ру
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"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране
"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране - 09.07.2023 Украина.ру
"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране
Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.
2023-07-09T16:40
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Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.За что его задержали? Что ему грозит? Какова вообще ситуация в стране после президентских выборов? Ответы в нашей беседе0:36 – Причина задержания главреда Tele 1; 9:31 – Что угрожает Янардагу, каналу и его сотрудникам? 12:47 – Обстановка в Турции после выборов; 16:24 – Значение "Зерновой сделки" для Турции;
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452
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новости, видео, турция, видео
Новости, Видео, Турция

"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране

16:40 09.07.2023 (обновлено: 16:41 09.07.2023)
 
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Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.
Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.
За что его задержали? Что ему грозит? Какова вообще ситуация в стране после президентских выборов? Ответы в нашей беседе
0:36 – Причина задержания главреда Tele 1;
9:31 – Что угрожает Янардагу, каналу и его сотрудникам?
12:47 – Обстановка в Турции после выборов;
16:24 – Значение "Зерновой сделки" для Турции;
 
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