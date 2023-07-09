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"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране

"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране - 09.07.2023 Украина.ру

"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране

Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.

2023-07-09T16:40

2023-07-09T16:40

2023-07-09T16:41

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Турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем рассказал о волне политических преследований в стране под которые попал главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг, поддерживающий Россию и бывший нашим гостем.За что его задержали? Что ему грозит? Какова вообще ситуация в стране после президентских выборов? Ответы в нашей беседе0:36 – Причина задержания главреда Tele 1; 9:31 – Что угрожает Янардагу, каналу и его сотрудникам? 12:47 – Обстановка в Турции после выборов; 16:24 – Значение "Зерновой сделки" для Турции;

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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