https://ukraina.ru/20230709/1047903493.html

Информационная война, проблемы армии и гумпомощь: о чем военкоры говорили с Леонидом Слуцким

Информационная война, проблемы армии и гумпомощь: о чем военкоры говорили с Леонидом Слуцким - 09.07.2023 Украина.ру

Информационная война, проблемы армии и гумпомощь: о чем военкоры говорили с Леонидом Слуцким

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий организовал встречу с работающими в зоне спецоперации журналистами и блогерами.

2023-07-09T15:49

2023-07-09T15:49

2023-07-09T15:49

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Прошел откровенный обмен мнениями о различных проблемах и способах их разрешения, были выдвинуты интересные инициативы и предложены эффективные решения. Подробнее об этом смотрите в репортаже издания Украина.ру

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, слуцкий, военкор, сво, видео