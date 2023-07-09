В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету - 09.07.2023 Украина.ру
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В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету - 09.07.2023 Украина.ру
В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
В Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев
2023-07-09T15:42
2023-07-09T15:43
новости
россия (рф)
ростовская область
пво
донецк
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В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету, сообщил мэр Роман Кураев.Кураев добавил, что сейчас проводит осмотр улиц, куда упали осколки, и пообещал устранить все повреждения.Позже мэр отметил, что раненых и пострадавших нет. Есть незначительные повреждения кровли в частном секторе, „в понедельник по одному из адресов приступим к восстановительным работам“, добавил он.Информацию о сбитой украинской ракете подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-каналеУкраинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары.
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новости, россия (рф), ростовская область, пво, донецк
Новости, Россия (РФ), Ростовская область, ПВО, Донецк

В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

15:42 09.07.2023 (обновлено: 15:43 09.07.2023)
 
© Василий Голубев Телеграм-канал Фрагменты сбитой украинской ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка
Фрагменты сбитой украинской ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка
© Василий Голубев Телеграм-канал
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В Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев
В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету, сообщил мэр Роман Кураев.
"После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. <...> Слава богу, жертв нет, есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее", — сообщил Кураев.
Кураев добавил, что сейчас проводит осмотр улиц, куда упали осколки, и пообещал устранить все повреждения.
Позже мэр отметил, что раненых и пострадавших нет. Есть незначительные повреждения кровли в частном секторе, „в понедельник по одному из адресов приступим к восстановительным работам“, добавил он.
Информацию о сбитой украинской ракете подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале
„Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется", - написал Голубев.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары.
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