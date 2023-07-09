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В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету - 09.07.2023 Украина.ру

В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

В Донецке Ростовской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр Роман Кураев

2023-07-09T15:42

2023-07-09T15:42

2023-07-09T15:43

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В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету, сообщил мэр Роман Кураев.Кураев добавил, что сейчас проводит осмотр улиц, куда упали осколки, и пообещал устранить все повреждения.Позже мэр отметил, что раненых и пострадавших нет. Есть незначительные повреждения кровли в частном секторе, „в понедельник по одному из адресов приступим к восстановительным работам“, добавил он.Информацию о сбитой украинской ракете подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-каналеУкраинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории и наносят по ним ракетные удары.

https://ukraina.ru/20230709/1047901296.html

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2023

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новости, россия (рф), ростовская область, пво, донецк