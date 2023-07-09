Глава МИД Франции заявила об увеличении военных поставок Киеву - 09.07.2023 Украина.ру
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Глава МИД Франции заявила об увеличении военных поставок Киеву
Глава МИД Франции заявила об увеличении военных поставок Киеву - 09.07.2023 Украина.ру
Глава МИД Франции заявила об увеличении военных поставок Киеву
Франция усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RFI
2023-07-09T15:02
2023-07-09T15:02
новости
зарубежье
франция
париж
украина
киев
эммануэль макрон
вооружение
нато
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Париж готовит новые военные поставки Киеву, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.Помимо этого, отметила Колонна, Франция работает с партнёрами над определением гарантий безопасности, которые могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом её интеграции в НАТО.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее уже сообщал, что страна продолжит наращивать военную помощь Киеву.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
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новости, зарубежье, франция, париж, украина, киев, эммануэль макрон, вооружение, нато
Новости, Зарубежье, Франция, Париж, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, вооружение, НАТО

Глава МИД Франции заявила об увеличении военных поставок Киеву

15:02 09.07.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP / Roman Chop
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Франция усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RFI
Париж готовит новые военные поставки Киеву, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Поддержка, которую мы оказываем, направлена на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинскими властями... Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной", - сказала Колонна.
Помимо этого, отметила Колонна, Франция работает с партнёрами над определением гарантий безопасности, которые могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом её интеграции в НАТО.
"Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны альянса на долгосрочной основе и придать конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее уже сообщал, что страна продолжит наращивать военную помощь Киеву.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
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