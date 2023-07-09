В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории - 09.07.2023 Украина.ру
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В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории
В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории - 09.07.2023 Украина.ру
В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории
США нужно думать об интересах своего народа и прекратить заведомо проигранный конфликт против России, пока не поздно, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative
2023-07-09T14:31
2023-07-09T14:31
новости
россия (рф)
украина
сша
джо байден
дмитрий песков
владимир зеленский
вашингтон
киев
москва
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Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов, а не продолжать участвовать в заведомо проигранном конфликте против России, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative.Наступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось, а арсеналы союзников быстро пустеют, отмечает Бандоу.Администрация Байдена должна вступить в серьёзные дискуссии с Москвой о прекращении конфликта и создании стабильной структуры безопасности, отмечает автор статьи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что Москва „никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом“, но сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.
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новости, россия (рф), украина, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский, вашингтон, киев, москва, переговоры, всу, контрнаступление
Новости, Россия (РФ), Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вашингтон, Киев, Москва, переговоры, ВСУ, контрнаступление

В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории

14:31 09.07.2023
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
США нужно думать об интересах своего народа и прекратить заведомо проигранный конфликт против России, пока не поздно, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative
Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов, а не продолжать участвовать в заведомо проигранном конфликте против России, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative.
"Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов. Бесконечный конфликт с неуклонно растущей вовлеченностью в противостояние с ядерной державой <…> плохая сделка для американского народа", — пишет автор.
Наступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось, а арсеналы союзников быстро пустеют, отмечает Бандоу.
"Американцы воображают, что у них мир, но администрация Байдена ведёт опосредованную войну против России на Украине. Наступление ВСУ, похоже, перемололо много людей и техники, но не принесло значительных успехов в возвращении территорий. Что, если Киев, а не Москва, приближается к поражению?" — говорится в публикации.
Администрация Байдена должна вступить в серьёзные дискуссии с Москвой о прекращении конфликта и создании стабильной структуры безопасности, отмечает автор статьи.
"Реалистичное соглашение означает, что Украина не вернет себе территорию, потерянную в 2014 году и даже за последний год. Зеленский может не согласиться на уступки даже под давлением. Но тогда он будет действовать сам по себе", — резюмировалось в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что Москва „никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом“, но сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2023
2 июля, 07:30
Стратегия "перемоги": американский взгляд на планы украинского наступленияУже даже на официальном киевском уровне признано, что темпы наступления ВСУ далеки от запланированных. Разумеется, украинское командование ежедневно отчитывается о продвижении на ряде направлений, но речь идёт о сотнях метров. А отчитываться-то надо!
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаСШАДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВашингтонКиевМосквапереговорыВСУконтрнаступление
 
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