https://ukraina.ru/20230709/1047902708.html

В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории

В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории - 09.07.2023 Украина.ру

В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории

США нужно думать об интересах своего народа и прекратить заведомо проигранный конфликт против России, пока не поздно, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative

2023-07-09T14:31

2023-07-09T14:31

2023-07-09T14:31

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Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов, а не продолжать участвовать в заведомо проигранном конфликте против России, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative.Наступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось, а арсеналы союзников быстро пустеют, отмечает Бандоу.Администрация Байдена должна вступить в серьёзные дискуссии с Москвой о прекращении конфликта и создании стабильной структуры безопасности, отмечает автор статьи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что Москва „никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом“, но сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.

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новости, россия (рф), украина, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир зеленский, вашингтон, киев, москва, переговоры, всу, контрнаступление