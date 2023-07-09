В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
США нужно думать об интересах своего народа и прекратить заведомо проигранный конфликт против России, пока не поздно, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative
Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов, а не продолжать участвовать в заведомо проигранном конфликте против России, заявил Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative.
"Вашингтон должен определять политику, исходя из американских интересов. Бесконечный конфликт с неуклонно растущей вовлеченностью в противостояние с ядерной державой <…> плохая сделка для американского народа", — пишет автор.
Наступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось, а арсеналы союзников быстро пустеют, отмечает Бандоу.
"Американцы воображают, что у них мир, но администрация Байдена ведёт опосредованную войну против России на Украине. Наступление ВСУ, похоже, перемололо много людей и техники, но не принесло значительных успехов в возвращении территорий. Что, если Киев, а не Москва, приближается к поражению?" — говорится в публикации.
Администрация Байдена должна вступить в серьёзные дискуссии с Москвой о прекращении конфликта и создании стабильной структуры безопасности, отмечает автор статьи.
"Реалистичное соглашение означает, что Украина не вернет себе территорию, потерянную в 2014 году и даже за последний год. Зеленский может не согласиться на уступки даже под давлением. Но тогда он будет действовать сам по себе", — резюмировалось в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что Москва „никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом“, но сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.
2 июля, 07:30Стратегия "перемоги": американский взгляд на планы украинского наступленияУже даже на официальном киевском уровне признано, что темпы наступления ВСУ далеки от запланированных. Разумеется, украинское командование ежедневно отчитывается о продвижении на ряде направлений, но речь идёт о сотнях метров. А отчитываться-то надо!