Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов - 09.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230709/1047902065.html
Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов
Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов - 09.07.2023 Украина.ру
Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру рассказал о череде событий в случае введения Россией санкций против "Нафтогаза", а также обозначил причины, по которым произошёл рост цен на топливо внутри страны
2023-07-09T13:50
2023-07-09T13:50
новости
видео
фролов александр
украина
российский газ
ес
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/09/1047901825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78dc90d7beeafb753d6ea2b906c405c6.jpg
00:39 - Судьба транзита российского газа через Украину в Европу; 06:00 - О причинах рекордных поставок газа по "Турецкому потоку"; 09:45 - Об эффективности новой схемы распределения потоков нефтепродуктов и ценах на топливо в РФ; 20:02 - Перспективы российского топлива в Африке.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/09/1047901825_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7c2f8dd32e198cbbfd80354b4c540f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, фролов александр, украина, российский газ, ес, африка, видео
Новости, Видео, Фролов Александр, Украина, российский газ, ЕС, Африка

Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов

13:50 09.07.2023
 
Читать в
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру рассказал о череде событий в случае введения Россией санкций против "Нафтогаза", а также обозначил причины, по которым произошёл рост цен на топливо внутри страны
00:39 - Судьба транзита российского газа через Украину в Европу;
06:00 - О причинах рекордных поставок газа по "Турецкому потоку";
09:45 - Об эффективности новой схемы распределения потоков нефтепродуктов и ценах на топливо в РФ;
20:02 - Перспективы российского топлива в Африке.
 
НовостиВидеоФролов АлександрУкраинароссийский газЕСАфрика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20Ракетные атаки на регионы России, метания Зеленского. Итоги 9 июля на Украине
18:05Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО
18:00Конотопская битва: величайшая победа казаков над "москалями". Или нет
17:39В Латвии штрафуют за посты о Дне Победы - СМИ
17:00 В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ - губернатор региона
16:40"Не друг ты мне, Эрдоган": турецкий журналист о репрессиях в стране
16:26"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники
16:24Ростислав Ищенко о том, какую ядерную провокацию на Украине могут осуществить США
15:49Информационная война, проблемы армии и гумпомощь: о чем военкоры говорили с Леонидом Слуцким
15:42В Донецке Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
15:02Глава МИД Франции заявила об увеличении военных поставок Киеву
14:31В США заявили, что Украине не удастся вернуть территории
13:50Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов
13:27Новая атака на Крымский мост, внезапный Дуда, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 июля
12:46Армен Гаспарян: Украина может истощить только себя, а не Россию
12:40WSJ: Польша передала Украине около десятка вертолётов Ми-24
12:08Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
12:07Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом
11:43Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание
11:25"Вокруг Булгакова": почему Сталин запретил пьесу о Сталине
Лента новостейМолния