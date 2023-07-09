https://ukraina.ru/20230709/1047902065.html

Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов

Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов - 09.07.2023 Украина.ру

Перспективный проект: как Россия создаёт спрос на энергоресурсы за рубежом - Фролов

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру рассказал о череде событий в случае введения Россией санкций против "Нафтогаза", а также обозначил причины, по которым произошёл рост цен на топливо внутри страны

2023-07-09T13:50

2023-07-09T13:50

2023-07-09T13:50

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00:39 - Судьба транзита российского газа через Украину в Европу; 06:00 - О причинах рекордных поставок газа по "Турецкому потоку"; 09:45 - Об эффективности новой схемы распределения потоков нефтепродуктов и ценах на топливо в РФ; 20:02 - Перспективы российского топлива в Африке.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, фролов александр, украина, российский газ, ес, африка, видео