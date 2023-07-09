https://ukraina.ru/20230709/1047901296.html

Новая атака на Крымский мост, внезапный Дуда, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 июля

Новая атака на Крымский мост, внезапный Дуда, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 июля - 09.07.2023 Украина.ру

Новая атака на Крымский мост, внезапный Дуда, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 июля

Над Керчью сбили украинскую крылатую ракету. Президент Польши Анджей Дуда внезапно прибыл в Луцк. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-07-09T13:27

2023-07-09T13:27

2023-07-09T13:28

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 58 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 13 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, выпустив 328 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 13 жилых домостроений в Кировском и Киевском районах Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 44 снаряда калибром 155 мм. После полудня ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.Как сообщило издание "Таврия. Новости Херсонской области", за прошедшие сутки ВСУ выпустили 44 снаряда по этому региону."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 22; Крынки — 7; Подстепное — 6; Старая Збурьевка — 9", - отмечало издание.По его информации, в течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Таврийск.Последствия обстрелов выясняются.Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов утром 9 июля у себя в телеграм-канале сообщил о работе сил ПВО под Мелитополем."Под Мелитополем громко! В Мелитопольском районе прозвучали 3 взрыва. По предварительной информации - отработало ПВО", - написал он, пообещав позже сообщить подробности о произошедшем.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов региона со стороны ВСУ за 8 июля."В Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Устинка и Журавлевка – зафиксировано 8 и 5 прилетов соответственно. <...> В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство. <...> В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Вериговка – 7 миномётныхснарядов. <...> В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Мокрая Орловка – зафиксировано 10 прилётов", - написал он.Во всех случаях пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском горокруге по селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 5 миномётных снарядов, по МАПП "Шебекино" – один минометный снаряд. Ни в одном из населённых пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил также Гладков.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.Удар по Крымскому мостуУкраина попыталась нанесли удар по Крымскому мосту."В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет", - сообщил днём 9 июля глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Он призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Позже стало известно о приостановке движения по Крымскому мосту.В свою очередь лидер движения "Мы вместе с Россией" Рогов предположил, что ударить могли ОТРК "Гром-2"."Опять Гром-2, запущенный из оккупированного нацистами города Запорожья? О том, что режим Зеленского перебросил в город Запорожье ракетный комплекс "Гром-2" и что он будет использован именно для ударов по Крыму, я предупреждал ещё в апреле. Боевики ВСУ уже били "Громом" по Крыму в начале мая и в начале июня", - написал он в своём телеграм-канале.Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев связал атаку с приближающимся саммитом НАТО."Перехват крылатой ракеты в Керчи. Перед саммитом НАТО, Киеву нужно показать результат. А тут и боевые корабли вместо паромов, и Крымский мост - целей для шторм Шэдоу хватает. Парни ПВОшники молодцы", - написал он в своём телеграм-канале.Свою запись он сопроводил видео телеграм-канала SHOT.Примечательно, что сегодня МИД РФ прокомментировал заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая призналась в том, что теракт на Крымском мосту совершили украинцы."Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса", - прокомментировала заявление Маляр официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Маляр заявляла, что теракт на Крымском мосту был призван "сломать россиянам логистику".Также 9 июля стало известно о взрывах над Ростовской областью. У себя в телеграм-канале Рогов опубликовал фото работы сил ПВО в регионе.Внезапный ДудаПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в воскресенье, 9 июля, встретились в Луцке. Они посетили кафедральный костёл святых Петра и Павла.Визит президентов в Луцк заранее не анонсировали.Накануне вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах старого города, где расположен костёл, будет перекрыто в связи с проведением мероприятий по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской резни.На мероприятии также присутствовали глава раскольничьей "Православной церкви Украины" Сергей Думенко, известный как Епифаний, а также глава Украинской греко-католической церкви Святослав.Ранее Дуда заявлял, что в июле Польша и Украины проведут ряд мероприятий в память о жертвах волынской резни.Также 7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской резни на территории уже не существующего села Острувки Волынской области.Волынская резня — один из самых болезненных вопросов в отношении Польши и Украины. Массовое убийство польского населения Украины совершили чествуемые сегодня на Украине боевики националистических организаций ОУН* и УПА*, некоторые из которых до этого служили в немецких нацистских карательных подразделениях. Лидеры этих организаций, например, Степан Бандера, Роман Шухевич и другие до сих пор чествуются на Украине.* - запрещённые в РФ организаций

https://ukraina.ru/20230709/1047898283.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив