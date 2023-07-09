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WSJ: Польша передала Украине около десятка вертолётов Ми-24
WSJ: Польша передала Украине около десятка вертолётов Ми-24 - 09.07.2023 Украина.ру
WSJ: Польша передала Украине около десятка вертолётов Ми-24
Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники
2023-07-09T12:40
2023-07-09T12:40
2023-07-09T12:40
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ми-24
нато
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Польша передала Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки, сообщили журналисты газеты The Wall Street JournalПередача Польшей этих вертолётов Киеву ранее не разглашалась, добавили авторы статьи.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.Министр обороны Польши Мариуш Блащак 28 июня заявил, что за два года сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, опасаясь "воссоздания Российской империи".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, польша, украина, ми-24, нато, киев
Новости, Зарубежье, Польша, Украина, Ми-24, НАТО, Киев
WSJ: Польша передала Украине около десятка вертолётов Ми-24
Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники
Польша передала Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки, сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal
"Польша... недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", - говорится в сообщении издания.
Передача Польшей этих вертолётов Киеву ранее не разглашалась, добавили авторы статьи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак 28 июня заявил, что за два года сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, опасаясь "воссоздания Российской империи".