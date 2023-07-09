https://ukraina.ru/20230709/1047899657.html

Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание

Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание - 09.07.2023 Украина.ру

Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание

Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-09T11:43

2023-07-09T11:43

2023-07-09T11:43

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Президент Украины Владимир Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму понесут наказание, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.Речь идет, в первую очередь, о беспилотниках, которые власти киевского режима направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — „обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов“, добавил глава парламента Крыма.Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание, отметил Константинов.Ранее сообщалось, что арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.8 июля Константинов заявил о втором иске к Украине из-за энергетической блокады. Он отметил, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины. Он добавил, что система снабжения Крыма электроэнергией Крыма была построена не Украиной, это было сделано в период Советского Союза.Константинов назвал Украину "террористическим образованием". Иском в суд он рассчитывает внести вклад в установление справедливости на официальном и юридическом уровнях. По его словам, в России продолжают формировать претензии к украинским властям и представителям западных государств, которые спонсировали преступления Киева.Рабочая группа заксобрания собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность двенадцати граждан Украины к организации блокад.Власти Крыма планируют добавить новые претензии властям Украины. Необходимо оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают. Наступит момент - и наши претензии в полном объеме будут им предъявлены, сказал Константинов.8 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что удар по Крымскому мосту 8 октября 2022 года совершил Киев.

https://ukraina.ru/20230708/1047897098.html

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новости, россия (рф), украина, крым, владимир константинов, владимир зеленский