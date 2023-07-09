Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание - 09.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230709/1047899657.html
Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание
Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание - 09.07.2023 Украина.ру
Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание
Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-09T11:43
2023-07-09T11:43
новости
россия (рф)
украина
крым
владимир константинов
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe83890605b0cb65213301629399f9db.jpg
Президент Украины Владимир Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму понесут наказание, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.Речь идет, в первую очередь, о беспилотниках, которые власти киевского режима направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — „обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов“, добавил глава парламента Крыма.Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание, отметил Константинов.Ранее сообщалось, что арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.8 июля Константинов заявил о втором иске к Украине из-за энергетической блокады. Он отметил, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины. Он добавил, что система снабжения Крыма электроэнергией Крыма была построена не Украиной, это было сделано в период Советского Союза.Константинов назвал Украину "террористическим образованием". Иском в суд он рассчитывает внести вклад в установление справедливости на официальном и юридическом уровнях. По его словам, в России продолжают формировать претензии к украинским властям и представителям западных государств, которые спонсировали преступления Киева.Рабочая группа заксобрания собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность двенадцати граждан Украины к организации блокад.Власти Крыма планируют добавить новые претензии властям Украины. Необходимо оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают. Наступит момент - и наши претензии в полном объеме будут им предъявлены, сказал Константинов.8 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что удар по Крымскому мосту 8 октября 2022 года совершил Киев.
https://ukraina.ru/20230708/1047897098.html
https://ukraina.ru/20230709/1047897895.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_52:0:1191:854_1920x0_80_0_0_6ceb7c7c40ace141e6dfb4935a397a4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), украина, крым, владимир константинов, владимир зеленский
Новости, Россия (РФ), Украина, Крым, Владимир Константинов, Владимир Зеленский

Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание

11:43 09.07.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, сообщили журналисты РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму понесут наказание, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
"Зеленский и его команда наркоманов-нацистов - это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму“, — сказал Константинов.
Речь идет, в первую очередь, о беспилотниках, которые власти киевского режима направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — „обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов“, добавил глава парламента Крыма.
Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание, отметил Константинов.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.
8 июля Константинов заявил о втором иске к Украине из-за энергетической блокады. Он отметил, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины. Он добавил, что система снабжения Крыма электроэнергией Крыма была построена не Украиной, это было сделано в период Советского Союза.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Вчера, 19:09
Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в судеГлава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о втором иске к Украине из-за энергетической блокады. Об этом глава парламента сообщил РИА Новости
Константинов назвал Украину "террористическим образованием". Иском в суд он рассчитывает внести вклад в установление справедливости на официальном и юридическом уровнях. По его словам, в России продолжают формировать претензии к украинским властям и представителям западных государств, которые спонсировали преступления Киева.
Рабочая группа заксобрания собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность двенадцати граждан Украины к организации блокад.
Власти Крыма планируют добавить новые претензии властям Украины. Необходимо оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают. Наступит момент - и наши претензии в полном объеме будут им предъявлены, сказал Константинов.
8 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что удар по Крымскому мосту 8 октября 2022 года совершил Киев.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
09:20
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил КиевКиевский режим признал, что подорвал Крымский мост осенью прошлого года. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале 8 июля
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаКрымВладимир КонстантиновВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
12:07Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом
11:43Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание
11:25"Вокруг Булгакова": почему Сталин запретил пьесу о Сталине
11:21Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы
11:05Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
10:36"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
10:10Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине
09:45Торжества для "азовцев"*, признание в теракте на Крымском мосту. Главное на Украине на утро 9 июля
09:41Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
09:20На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
07:55Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу
07:30Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
19:09Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде
18:52Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора
18:20Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине
18:12Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
18:00Иван Мазепа: к портрету идеального предателя
17:33Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов
17:18Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС
Лента новостейМолния