"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту - 09.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230709/1047898797.html
"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту - 09.07.2023 Украина.ру
"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
Киевский режим подтвердил свою террористическую сущность, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своём телеграм-канале на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту
2023-07-09T10:36
2023-07-09T10:37
новости
россия (рф)
украина
крымский мост
анна маляр
мария захарова
теракт
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что Украина совершила удар по Крымскому мосту осенью прошлого года.Маляр в своём телеграм-канале написала:“273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику“.8 октября прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролёта автомобильной части моста.ФСБ России назвала организатором теракта Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. Всего по делу задержали восемь фигурантов.Глава ГУР Буданов отрицал, что за атакой на Крымский мост стояли спецслужбы Украины.Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно.
https://ukraina.ru/20230709/1047897895.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), украина, крымский мост, анна маляр, мария захарова, теракт, киев
Новости, Россия (РФ), Украина, Крымский мост, Анна Маляр, Мария Захарова, теракт, Киев

"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

10:36 09.07.2023 (обновлено: 10:37 09.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим подтвердил свою террористическую сущность, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своём телеграм-канале на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что Украина совершила удар по Крымскому мосту осенью прошлого года.
„Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса“, - написала Захарова.
Маляр в своём телеграм-канале написала:“273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику“.
8 октября прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролёта автомобильной части моста.
ФСБ России назвала организатором теракта Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. Всего по делу задержали восемь фигурантов.
Глава ГУР Буданов отрицал, что за атакой на Крымский мост стояли спецслужбы Украины.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
09:20
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил КиевКиевский режим признал, что подорвал Крымский мост осенью прошлого года. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале 8 июля
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаКрымский мостАнна МалярМария ЗахароватерактКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
12:07Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом
11:43Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание
11:25"Вокруг Булгакова": почему Сталин запретил пьесу о Сталине
11:21Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы
11:05Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
10:36"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
10:10Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине
09:45Торжества для "азовцев"*, признание в теракте на Крымском мосту. Главное на Украине на утро 9 июля
09:41Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
09:20На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
07:55Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу
07:30Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
19:09Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде
18:52Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора
18:20Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине
18:12Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
18:00Иван Мазепа: к портрету идеального предателя
17:33Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов
17:18Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС
Лента новостейМолния