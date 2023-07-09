https://ukraina.ru/20230709/1047898797.html

"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту - 09.07.2023 Украина.ру

"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

Киевский режим подтвердил свою террористическую сущность, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своём телеграм-канале на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту

2023-07-09T10:36

2023-07-09T10:36

2023-07-09T10:37

новости

россия (рф)

украина

крымский мост

анна маляр

мария захарова

теракт

киев

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что Украина совершила удар по Крымскому мосту осенью прошлого года.Маляр в своём телеграм-канале написала:“273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику“.8 октября прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролёта автомобильной части моста.ФСБ России назвала организатором теракта Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. Всего по делу задержали восемь фигурантов.Глава ГУР Буданов отрицал, что за атакой на Крымский мост стояли спецслужбы Украины.Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно.

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новости, россия (рф), украина, крымский мост, анна маляр, мария захарова, теракт, киев