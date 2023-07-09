Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
© AP / JOSH REYNOLDS
© AP / JOSH REYNOLDS
В мире не существует способа, чтобы украинцы смогли победить русских, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman
У украинцев нет способа победить русских, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
"Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских. Я считаю, что Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. В Германии, Италии, Франции вы видите все эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось", — высказался политик.
ВСУ, по его словам, насильно вербуют людей, чтобы пополнить свои ряды. Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми силами пытаются уехать с Украины, чтобы не попасть на фронт.
Кеннеди-младший заявлял ранее, что США превратили Украину в „скотобойню“. Для продвижения собственных геополитических целей США втянули Украину в конфликт против России, заявлял он.
22 июня, 07:17ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генераламиКак и ожидалось, не только главным оперативно-тактическим, но и стратегическим направлением "наступа" украинской армии стало Запорожское направление. Причем ситуация явно разогревалась как в зоне боевого соприкосновения, так и в информационном пространстве. ВСУ пытались проломить фланги ВС РФ севернее и южнее освобожденного "вагнерами" Артемовска.