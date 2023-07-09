Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию

ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генералами

Как и ожидалось, не только главным оперативно-тактическим, но и стратегическим направлением "наступа" украинской армии стало Запорожское направление. Причем ситуация явно разогревалась как в зоне боевого соприкосновения, так и в информационном пространстве. ВСУ пытались проломить фланги ВС РФ севернее и южнее освобожденного "вагнерами" Артемовска.