Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию - 09.07.2023 Украина.ру
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Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию - 09.07.2023 Украина.ру
Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
В мире не существует способа, чтобы украинцы смогли победить русских, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman
2023-07-09T09:41
2023-07-09T09:41
новости
зарубежье
украина
россия (рф)
сша
роберт кеннеди-младший
всу
украинцы
русские
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У украинцев нет способа победить русских, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.ВСУ, по его словам, насильно вербуют людей, чтобы пополнить свои ряды. Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми силами пытаются уехать с Украины, чтобы не попасть на фронт.Кеннеди-младший заявлял ранее, что США превратили Украину в „скотобойню“. Для продвижения собственных геополитических целей США втянули Украину в конфликт против России, заявлял он.
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новости, зарубежье, украина, россия (рф), сша, роберт кеннеди-младший, всу, украинцы, русские
Новости, Зарубежье, Украина, Россия (РФ), США, Роберт Кеннеди-младший, ВСУ, украинцы, русские

Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию

09:41 09.07.2023
 
© AP / JOSH REYNOLDS
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP / JOSH REYNOLDS
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В мире не существует способа, чтобы украинцы смогли победить русских, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman
У украинцев нет способа победить русских, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
"Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских. Я считаю, что Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. В Германии, Италии, Франции вы видите все эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось", — высказался политик.
ВСУ, по его словам, насильно вербуют людей, чтобы пополнить свои ряды. Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми силами пытаются уехать с Украины, чтобы не попасть на фронт.
Кеннеди-младший заявлял ранее, что США превратили Украину в „скотобойню“. Для продвижения собственных геополитических целей США втянули Украину в конфликт против России, заявлял он.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 07:17
ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генераламиКак и ожидалось, не только главным оперативно-тактическим, но и стратегическим направлением "наступа" украинской армии стало Запорожское направление. Причем ситуация явно разогревалась как в зоне боевого соприкосновения, так и в информационном пространстве. ВСУ пытались проломить фланги ВС РФ севернее и южнее освобожденного "вагнерами" Артемовска.
 
НовостиЗарубежьеУкраинаРоссия (РФ)СШАРоберт Кеннеди-младшийВСУукраинцырусские
 
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